Bildspecial: Följ med hem till Sallys omvandlade sekelskifteshus: ”Ett hus blir aldrig färdigt”

Fåglarna kvittrar och humlorna surrar när vi svänger in på gårdsplanen hemma hos Katarina och Mattias Thorsén. Inifrån den öppna ytterdörren kommer bestämda hundskall och lite morrande. Det är Sally som markerar att det kommer främlingar till hennes hus.

Sally visar sig vara vänligt inställd, bara hon får hälsa på oss, och drar sig snart tillbaka under ett bord.

Vi går in i hallen och blir guidade runt i hemmet av Katarina, som bloggar om sitt hem under adressen sallyshus.se och på Instagram under adress @sallyshus

- Vi flyttade hit för 18 år sedan. Då hade vi små barn och bodde in oss här under några år innan vi började renovera och forma hemmet som vi vill ha det, säger hon och tillägger:

- Från början var det här ett hus med två lägenheter. De förra ägarna hade gjort en del renoveringar, som byte av ledningar.

Vi går in i det stora och ljusa köket som ligger i söderläge med utsikt över familjens pool och Kvinnerstaskolans kohagar. Sommartid händer det att korna flockas vid staketet för att titta vad som händer hemma hos Katarina och Mattias, berättar Katarina med ett leende.

Köket är en utbyggnad som gjordes för ett antal år sedan och då som hall, en väldigt stor hall.

- En kall vinterdag gick jag in i hallen när ljuset föll in så fint och tänkte att "det är ju här köket ska vara", fortsätter Katarina.

Det blev mycket jobb, bland annat fick de bila upp golvet och dra vvs och el och byta ut alla fönster. Det valde bort överskåpen för att behålla ljuset i rummet och ställde i stället dit en köksö och några äldre skåp.

Bredvid vardagsrummet finns det nyaste tillbygget. Det är ett stort inglasat uterum som används halva året.

- Där fångar vi den sista kvällssolen, berättar Katarina och tillägger:

- De fina gamla fönstren i uterummet kommer från en kvinna som kontaktade mig och frågade om jag ville köpa dem. Klart jag ville. Det har varit lite jobb att fixa dem men nu sitter de där.

Under åren som familjen bott i huset har de haft det ena renoveringsprojektet efter det andra. Sedan barnen flyttat hemifrån har deras rum renoverats och fått nya funktioner.

Vilka projekt väntar nu?

- Nästa projekt är den lilla toan på övervåningen, den ska bli större. Och så ska vi måla fasaden, säger Katarina och tillägger:

- Ett hus blir aldrig färdigt.

Familjen Thorsén har nu inte bara ett vackert hus, de har en vacker trädgård också. Vi återkommer med ett reportage från den.

FAKTA:

Här bor: Katarina och Mattias Thorsén samt hunden Sally.

Huset: Ligger vid Kvinnersta och är byggt 1890.

Stilen: Lantlig med nyare inslag.

Se mer: på sallyshus.se samt på Instagram @sallyshus.se

Katarina Thorséns tips till dig som bor i ett äldre hus:

* Följ stilen som huset har, det brukar bli enklast och bäst.

* Om huset är gammal och vint och snett, anpassa gardinstängerna efter taket. Då ser det rakt ut fast det är snett.

* Sätt upp ett mål och planera in en resa efter en renovering så ni kan vila upp er.