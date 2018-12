Biskop Johan Dalman: ”Livet är inte alltid en räkmacka – julen handlar om att släppa in andra människor i sitt liv”

Frälsaren var väntad som en kung, en Messias. Och så kom han som en bebis med enkla föräldrar från avkroken Nasaret. Biskop Johan Dalman berättar om julkrubbans betydelse för kristendomen. Och så uppmanar han oss att göra som Jesus: orka med också de udda och besvärliga människorna såhär i juletid.

Julen är en dubbel högtid. Dels är det det gamla hedniska midvinterfirandet, dels det kristna firandet av Jesus födelse. Många av oss plockar fram julkrubban med sina kor och får, herdar, änglar, vise män och så Josef, Maria och det nyfödda Jesusbarnet, som en juldekoration.

För oss som vuxit upp med julevangeliet är det en välkänd historia som spelas upp där i julkrubban:

"För 2 000 år sedan, i landet Palestina skulle alla skattskrivas och det unga paret Josef och Maria skulle skattskriva sig i Betlehem, långt hemifrån. Maria var gravid när de gav sig ut på vägarna.

När det var dags för henne att föda fick de inte komma in någonstans. Överallt var det fullt och kanske ville värdshusen inte ha in en kvinna som just skulle till att föda barn.

Till sist fick de söka skydd i ett stall och i stallet fick Maria föda sitt barn. Så småningom uppdagades det att det faktiskt var frälsaren, Messias, Jesus, som fötts där i stallet. Tre vise män kom och sade att stjärnan väglett dem dit, till frälsaren."

Ja, de flesta av oss kan julevangeliet.

Men vad är det berättelsen i julkrubban vill säga oss?

- På den tiden, för 2 000 år sedan, var den här bilden helt absurd. Då väntade man i Palestina på Messias, en kung som skulle komma som en befriare, säger biskop Johan Dalman.

- Och så visar det sig att alla tiders hjälte är en bebis som föds i ett stall med föräldrar som inte är högättade. Allting är ju så B. På den tiden måste ju människor undrat: Skulle inte du Gud, visa mig en hjälte?

- Men det är ju det som gör berättelsen så spännande, fortsätter han.

Bilden av en befriare som ett nyfött barn var svår att ta till sig även för ockupationsmakten, alltså romarna.

- För dem var det obegripligt att Gud kunde komma som en människa, fortsätter Johan Dalman.

Ja, berättelsen som julkrubban förmedlar, innehöll ordentlig sprängkraft.

- Den har bäring också i dag. För den som känner sig lite halvklen är det en inspirerande bild. Om det där var frälsaren som föddes som ett litet värnlöst barn, ja, då är nog allt möjligt, säger Johan Dalman.

Inför jul, när vi alla är så upptagna av vår egen agenda, tycker han att vi ska stanna upp och fundera på julens budskap.

- Man kan lyfta fram bilden av Jesus som ett flyktingbarn. Men man kan också gå närmare i sin egen bekantskapskrets, uppmanar Johan Dalman och fortsätter:

- Julevangeliet är berättelsen om att släppa in andra i sitt liv och orka stötta även de människor som är ensamma eller udda.

- Livet är inte alltid en räkmacka. Se dig om i din bekantskapskrets. Ring det där telefonsamtalet även om det känns obekvämt eller besvärligt. Och bjud in även de människor som är lite aviga, skeva och besvärliga i gemenskapen.

Och så avslutar Johan Dalman med att önska alla en god jul.