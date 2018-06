Chelsea flower show lockade många

Theresa May var där och drottning Elizabeth så klart. När Chelsea Flower Show, Englands mest kända trädgårdsutställning, kallar kommer alla.

Årets show i London gick på temat Grow for the future, trädgård som en investering för framtiden – för miljön och människorna. Sedan 1912 går den här majveckan helt i trädgårdskonstens tecken. På Chelsea Flower Show kollar besökarna in ny design och delar det gröna intresset med tusentals andra.

Man hittar också växtnyheter, i år bland annat en non-stop-blommande solros och en kritvit hortensia.

När härligheten avslutas återgår Royal Hospital Chelsea till att vara en helt vanlig park igen.