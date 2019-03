Det kostar husen i ditt kvarter - här är senaste affärerna

LJUSNARSBERG

Sjöstigen 20, Ställdalen 1:95.

Såld: 2019-01-31

Pris: 500 000 kr, Taxv: 316 000 kr (2018)

K: Vainionpää, Robin Jari David

S: Axelsson, Hans Kenneth Stellan

NORA

Nyhyttan Fågelhällen 357, Nyhyttan 4:42

Såld: 2019-01-15

Pris: 0 kr, Taxv: 576 000 kr (2018)

K: Lydell, Lennart Olof

S: Lydell, Pia Susann

Fåsjöhyttan 9:5

Såld: 2019-01-13

Pris: 0 kr, Taxv: Redovisas ej

K: Nilsson, Erik Anders och Berg, Lovisa Isabella

S: Berg, Karl Roland och Berg, Eva Elisabeth

Kungsgatan 36E, Häggen 8

Såld: 2018-11-23

Pris: 0 kr, Taxv: 1 463 000 kr (2018)

K: Per Staffan Delins dödsbo

S: Delin, Per Staffan

Bröstorp 501, Bröstorp 4:7

Såld: 2019-01-14

Pris: 750 000 kr, Taxv: 429 000 kr (2018)

K: Lindberg, Annika Maria

S: Lindberg, Maud Iréne

Östanbergshyttan Vargmon 104, Östanbergshyttan 1:4

Såld: 2019-01-10

Pris: 0 kr, Taxv: 755 000 kr (2017)

K: Käller, Per Jonatan Olov

S: Käller, Lars Olov och Käller, Petra Birgitta

Nävervägen 15, Hagen 13

Såld: 2018-12-20

Pris: 0 kr, Taxv: 973 000 kr (2018)

K: Elfving-Gustafsson, Johanna Maria Kristina

S: Gustafsson, Per Magnus och Elfving-Gustafsson, Johanna Maria Kristina

Björkbackavägen 12, Taggsvampen 9

Såld: 2019-01-14

Pris: 1 530 000 kr, Taxv: 777 000 kr (2018)

K: Bockholt, Erik Rasmus Tobias

S: Aamodt, Stig Arve och Gunnare, Jennie Isabell

Fåsjöhyttan 1:9, Fåsjöhyttan 1:16

Såld: 2018-07-24

Pris: 2 700 000 kr, Taxv: 855 000 kr (2018), 122 000 kr (2018)

K: Lihnell Förvaltning AB

S: J M Dental Lab AB

Pershyttan 404, Gamla Pershyttan 3:41

Såld: 2019-01-21

Pris: 0 kr, Taxv: 814 000 kr (2018)

K: Johansson, Tommy Bo

S: Johansson, Anita Margareta Elisabeth

Hälleforsvägen 2, Gyttorp 6:54

Såld: 2019-01-11

Pris: 1 700 000 kr, Taxv: 951 000 kr (2018)

K: Stenmark, Joshua Jan Michael och Stenmark, Wenche Elisabeth

S: Eggenhuizen, Danny Johannes

Skördevägen 45, Christinelund 21

Såld: 2019-01-14

Pris: 1 700 000 kr, Taxv: 840 000 kr (2018)

K: Eklund, Bengt Håkan Delodo och Remes, Jenny Catarina Birgitta Elisabeth

S: Braneby, Ingrid Birgitta

Husby 117, Norra Husby 2:5

Såld: 2018-12-21

Pris: 250 000 kr, Taxv: 252 000 kr (2018)

K: Mac Donald Thomas, Karen och Mac Donald Thomas, Derek

S: Andersson, Anders Gustav

Ringshyttan 316, Ringshyttan 7:35

Såld: 2019-02-01

Pris: 900 000 kr, Taxv: 363 000 kr (2016)

K: Rejdemarks Försäkringsbyrå AB

S: Nelad AB

ÖREBRO

Drottninggatan 11, Bromsgården 1

Såld: 2018-12-13

Pris: 0 kr, Taxv: 29 627 000 kr (2016)

K: Karaffen Förvaltnings Aktiebolag

S: Karaffen Bromsgården AB

Lillgårdsvägen 7, Postluckan 14

Såld: 2019-01-16

Pris: 2 810 000 kr, Taxv: 2 183 000 kr (2018)

K: Samuelsson, Peter Stefan och Oxelgren, Johanna Margareta Linnéa

S: Sundberg, Carl Martin och Sundberg, Maria Helena

Friggavägen 8, Vale 15

Såld: 2019-01-15

Pris: 4 300 000 kr, Taxv: 2 438 000 kr (2018)

K: Carlén, Karin Maria

S: Allanson, Maria Elisabeth och Widell, Per Lennart

Kils-Nytorp 262, Kils-Nytorp 1:24

Såld: 2019-01-10

Pris: 750 000 kr, Taxv: 493 000 kr (2018)

K: Eriksson, Stefan Hans

S: Larsson, Elvy Margareta

Loka Gränd 12, Anna 5

Såld: 2018-12-07

Pris: 2 545 000 kr, Taxv: 1 985 000 kr (2018)

K: Rubio Hernandez, Marcia Ibeth och Castillo, Alexis Alexander

S: Larsson, Maj Viktoria

Ronnebygatan 39, Artur 2

Såld: 2018-10-25

Pris: 393 000 kr, Taxv: 2 013 000 kr (2018)

K: Jensen, Kenth Börge och Jensen, Susanne Maria

S: Örebro Kommun

Tunnelgatan 18, Ramen 18

Såld: 2019-01-15

Pris: 3 750 000 kr, Taxv: 2 596 000 kr (2018)

K: Karlberg, Per Jonas och Nilsson, Karin Emma Johanna

S: Godlund, Hanna Kristina och Söderlind, Sven Michael

Vaktelvägen 16, Ladan 8

Såld: 2019-01-16

Pris: 3 630 000 kr, Taxv: 2 361 000 kr (2018)

K: Dahl, Linda Sofia och Norlén, Anders Ola Joakim

S: Karlsson, Ester Boel Maria

Villagatan 19, Östra Tomta 1:15

Såld: 2019-01-15

Pris: 1 340 000 kr, Taxv: 1 218 000 kr (2018)

K: Larsson, Erik Anders

S: Larsson, Erik Yngve

Kvarnvägen 16, Odensbacken 13:12

Såld: 2019-01-17

Pris: 2 560 000 kr, Taxv: 1 036 000 kr (2018)

K: Pettersson, Anders

S: Södergren, Fredrik Mikael och Södergren, Frida Johanna

Viktor Dahléns Väg 207, Törsjö 3:219

Såld: 2019-01-02

Pris: 3 850 000 kr, Taxv: 2 278 000 kr (2018)

K: Redzepi, Ermin och Aronsson, Amanda Sofie

S: Obos Mark AB

Paprikagatan 14, Grönpepparn 8

Såld: 2018-12-18

Pris: 455 000 kr, Taxv: 546 000 kr (2018)

K: Köhlström, Dan Allan och Johansson, Anna Maria Katarina

S: Peab Markutveckling AB

Magister Nilssons Väg 8F, Långfjället 50

Såld: 2019-01-15

Pris: 3 400 000 kr, Taxv: 2 593 000 kr (2018)

K: Gustafsson, Emil Anton och Högberg, Maja Emerentia

S: Sapcanin, Azra och Sapcanin, Edin

Motorpsvägen 19, Omberg 5

Såld: 2019-01-15

Pris: 2 950 000 kr, Taxv: 2 369 000 kr (2018)

K: Larsson, Carl Jonas och Ericson, Bibi Karin Jeanette

S: Göthlin, Fredrik Lennart och Gottschalk, Linda Regina Maria

Ölmbrovägen 41, Ölmbrotorp 1:102

Såld: 2018-03-23

Pris: 0 kr, Taxv: 988 000 kr (2018)

K: Olsson, Gerd Ann-Mari

S: Olsson, Sture Vilhelm

Avenboksvägen 2, Häfttången 3

Såld: 2018-12-03

Pris: 3 850 000 kr, Taxv: 2 592 000 kr (2018)

K: Wollenius, Karl Robert och Bergsten, Anna Maria

S: Hållander, Henrik Ingemar

Humlevägen 15, Rottna Älv 11

Såld: 2019-01-17

Pris: 4 300 000 kr, Taxv: 2 536 000 kr (2018)

K: Altilia, Vincenzo och Eriksson, Lisa Marie

S: Garp, Therese Maria och Garp, Per Linus Bertil

Dimbo 118, Östra Dimbo 1:17

Såld: 2018-11-16

Pris: 0 kr, Taxv: 765 000 kr (2018)

K: Westlund, Karl Holger

S: Matselius-Westlund, Birgitta Helena

Gärdsmygen 14, Plogen 14

Såld: 2019-01-10

Pris: 2 900 000 kr, Taxv: 2 332 000 kr (2018)

K: Svensson, Conny Rickard och Laius, Kerstin Marie

S: Sandberg, Inger Marieanne och Sandberg, Kurt Ove

Skogsmästaren 17

Såld: 2018-11-30

Pris: 0 kr, Taxv: Redovisas ej

K: Hermansson, Sten Josef Adolf och Hermansson, Rigmor Katarina

S: Hermansson, Arne Herman

Nedergårda 225, Rinkaby 3:29

Såld: 2018-12-17

Pris: 2 995 000 kr, Taxv: 249 000 kr (2018)

K: Lundberg, Erik Christoffer och Lundberg, Stig Lennart

S: Levande Förvaltning i Örebro AB

Fiskinge 503, Fiskinge 12:1

Såld: 2019-01-08

Pris: 220 000 kr, Taxv: 373 000 kr (2018)

K: Valtersson, Kjell Stefan och Valtersson, Margareta Annett

S: Valtersson, Sven Roland

Norrängsvägen 11, Vinkeln 2

Såld: 2019-01-15

Pris: 5 100 000 kr, Taxv: 1 977 000 kr (2018)

K: Ragnarsson, Anna Katrin och Rajakangas, Jarmo Juhani

S: Soto, Alexandra Gunnel och Yttermalm, Erling Daniel

Ervalla 250A, Ervalla 1:82

Såld: 2019-01-04

Pris: 2 550 000 kr, Taxv: 534 000 kr (2016)

K: Jonsson, Fredrik och Jonsson, Gunilla

S: Nelad AB

Bastuvägen 3 Skogsförmannen 1 Såld: 2018-12-18 Pris: 0 kr Taxv: 2 822 000 kr (2018) K: Bergh, Andreas Lennart S: Bergh, Lena Ulrika Cecilia och Bergh, Andreas Lennart Kristinelundsvägen 10 Eker 14:390 Pris: 1 165 000 kr Taxv: 595 000 kr (2018) K: Rodin, Daniel Anders och Rodin, Anna Jannica Maria S: Obos Mark AB Slyte 307 Slyte 5:21 Såld: 2019-01-11 Pris: 1 495 000 kr Taxv: 1 059 000 kr (2018) K: Vedlund, Anna Elin Karolina S: Pettersson, Gissi Elisabet Vinterhagsvägen 20 Arkivskåpet 14 Såld: 2019-01-11 Pris: 4 175 000 kr Taxv: 2 780 000 kr (2018) K: Jansson, Madeleine Angelique Helena och Johansson, Peter Joacim S: Shaid, Lina och Shaid, Rabbie Notstugegatan 5 Fiskgjusen 3 Såld: 2019-01-14 Pris: 1 123 000 kr Taxv: 471 000 kr (2018) K: Botrygg Örebro AB S: Örebro Kommun Granliden 11 Örebro Lund 9:4 Såld: 2018-05-18 Pris: 0 kr Taxv: 1 485 000 kr (2018) K: Sven Paulsson dödsbo S: Paulsson, Sven Arne Emanuel Slingvägen 58 Kumla 6:240 Såld: 2018-11-23 Pris: 3 710 000 kr Taxv: 2 807 000 kr (2018) K: Hadjicharalambous, Themistoklis och Hadjicharalambous, Mikaela S: Gullberg, Peter Bo Jonas och Gullberg, Maria Charlotte Korsnäbbstigen 1 Vagnslidret 3 Såld: 2019-01-02 Pris: 0 kr Taxv: 2 902 000 kr (2018) K: Wreeby, Maria Christina S: Wreeby, Maria Christina och Wreeby, Pär Magnus Stenrösevägen 16 Rastorp 1:79 Såld: 2019-01-07 Pris: 2 200 000 kr Taxv: 1 410 000 kr (2018) K: Boström, Carl Robert Peter och Therus, Alice Birgitta Linnea S: Magnusson, Lars Peter och Jansson, Marie Catrine Lillstugevägen 18 Almby 12:78 Såld: 2019-01-15 Pris: 2 050 000 kr Taxv: 948 000 kr (2018) K: Fagrell, Jennie Malin och Adbring, Per Hans S: Nimani, Suad Johannesbergsgatan 11 Säveån 14 Såld: 2018-12-17 Pris: 0 kr Taxv: 3 612 000 kr (2018) K: Bolinder, Kenneth Vaibhav S: Palm, Anna Mikaela och Bolinder, Kenneth Vaibhav Askers Bergamon 210A Askers-Berga 1:6 Såld: 2018-01-21 Pris: 0 kr Taxv: 1 126 000 kr (2018), 403 000 kr (2013) K: Johansson, Bo Tobias S: Johansson, Ann Alexandra Maria och Johansson, Bo Tobias Guldvingestigen 2A Tiveden 12 Såld: 2018-11-29 Pris: 0 kr Taxv: 1 912 000 kr (2018) K: Myrthlie Olssons dödsbo S: Olsson, Elsie Myrtly Ingegärd Brunstensvägen 5 Brunstenen 1 Såld: 2018-11-16 Pris: 2 900 000 kr Taxv: 2 000 000 kr (2018) K: Magnusson, Jessica Maria Elise och Magnusson, Viktor Erik S: Panagiotopoulos, Marios och Belechri, Aikaterini Tångsätter 220 Kilinge 1:8 Såld: 2019-01-10 Pris: 720 000 kr Taxv: 676 000 kr (2018) K: Schiller, Kevin Alf Rolf S: Granqvist, Albert Erik Tallmostigen 3 Eker 14:380 Såld: 2019-01-08 Pris: 915 000 kr Taxv: 569 000 kr (2018) K: Forsberg, Fedja och Forsberg, Sara Kristina S: Obos Mark AB Knattorp 312 Knattorp 1:33 Såld: 2019-01-30 Pris: 0 kr Taxv: 374 000 kr (2018) K: Lantz, Per Michael S: Johansson, Björn Arne Mosjö-Råby 2:15 Såld: 2019-01-24 Pris: 1 000 000 kr Taxv: Redovisas ej K: Reinholdsson, Johan Arne och Reinholdsson, Anna Karin S: Lennartsson, Bo Johan Klockare Winqvists Väg 7 Södra Bro 4:32 Såld: 2019-01-21 Pris: 0 kr Taxv: 1 370 000 kr (2018) K: Braf, Håkan Ingemar och Braf, Carin Eva-Lena S: Braf, Sigvard Ingemar Arne Gamla Vägen 81 Ängslyckan 10 Såld: 2018-12-14 Pris: 4 050 000 kr Taxv: 2 464 000 kr (2018) K: Tegelhammar, Gina Sofie och Tegelhammar, Simeon Johannes S: Lars Erik Westins dödsbo Fågelsångsvägen 16 Billingen 3 Såld: 2019-01-04 Pris: 4 300 000 kr Taxv: 2 201 000 kr (2018) K: Trumbäck, Cecilia Patricia Carina och Trumbäck, Pär S: Olausson, Per Anders Göran och Grahn, Ylva Birgitta Lilla Ässkogvägen 30 Norra Bro 4:57 Såld: 2019-01-29 Pris: 3 285 000 kr Taxv: 2 211 000 kr (2018) K: Leonidsson, Simon Tobias Mikael och Nygren, Maja Elisabeth S: Lindblad, Sven Gunnar Jimmy Åsby 362 Åsby 1:20 Örebro Åsby 1:34 Såld: 2018-09-12 Pris: 0 kr Taxv: 752 000 kr (2017) K: Per Ivar Ekblads dödsbo S: Ekblad, Per Ivar Motorpsvägen 14 Mullfjället 7 Såld: 2019-01-17 Pris: 5 650 000 kr Taxv: 3 481 000 kr (2018) K: Olsson, Johanna Viola Elisabeth och Berggren, Steve Örjan S: Österberg, Helen Ingrid Karolina och Österberg, Hans Anders Engelbrektsgatan 11A Vesslan 30 Såld: 2018-04-18 Pris: 63 622 000 kr Taxv: 155 217 000 kr (2016) K: HSB Bostadsrättsförening Vesslan i Örebro S: Örebro Kommun Sticklinge 504 Sticklinge 1:6 Såld: 2018-12-07 Pris: 6 050 000 kr Taxv: 4 079 000 kr (2017) K: Ekström, Pernilla Karin Victoria och Mellqvist, Oskar Jan Gustav S: Schlyter, Runar Natanael Gråbergsvägen 7 Lerstenen 18 Såld: 2019-01-24 Pris: 2 410 000 kr Taxv: 1 803 000 kr (2018) K: Maksuti, Driton och Maksuti, Naime S: Lööw, Sven Christer Fältspatsvägen 9 Porfyren 11 Såld: 2017-09-29 Pris: 0 kr Taxv: 1 843 000 kr (2018) K: Tommy Eks dödsbo S: Ek, Olof Tommy

ASKERSUND Brona Södra Hunna 244 Askersund Södra Hunna 1:2 Såld: 2019-02-01 Pris: 775 000 kr Taxv: 608 000 kr (2018) K: Gustavsson, Darina Maria Elisabeth S: Jobén, Eva Gunilla Margareta och Öman, Tomas Bengt Harsyrevägen 15 Åsbro 1:345 Såld: 2019-02-02 Pris: 0 kr Taxv: 612 000 kr (2018) K: Söderlund, Per Emil Petrus och Tucinska, Johanna Kristin S: Tucinska, Riitta Annikki och Tucinski, Romuald Jozef Venstorpsvägen 9 Snavlunda-Skalltorp 1:7 Snavlunda-Skalltorp 1:8 Såld: 2019-01-11 Pris: 0 kr Taxv: 551 000 kr (2018) K: Monika Gustafssons dödsbo S: Gustafsson, Signe Monika Tikanäs 2:16 Såld: 2018-12-30 Pris: 900 000 kr Taxv: 509 000 kr (2018) K: Nordbrant, Per Ernst Andreas och Nordbrant, Anna Maria Jane S: Thomas, Johanna Madelene Mariedamm Södra Dalskogen 502 Södra Dalskogen 1:2 Såld: 2019-01-23 Pris: 0 kr Taxv: 2 575 000 kr (2017) K: Bäckström, Björn Stefan och Bäckström, Lena Ingrid Maria S: Bäckström, Alf Gullmar och Bäckström, Maj Doris Askersund 1:66 Såld: 2017-12-28 Pris: 2 000 kr Taxv: Redovisas ej K: Askersunds Kommun S: Müntzing, Märta Christina och Carl-Oscar Müntzings dödsbo Frösshyttan Hällevi 623 Gärdshyttan 2:9 Såld: 2019-02-01 Pris: 50 000 kr Taxv: 53 000 kr (2018) K: Sjöberg, Karin Margareta S: Johansson, Jan Valentin Sjölidsvägen 11 Önnabo 2:5 Såld: 2019-01-28 Pris: 385 000 kr Taxv: 623 000 kr (2018) K: Roos, Emma Corinna Birgitta S: Bäckström, Karl Johan Andreas

DEGERFORS

Snäckgatan 15 Bossåsen 26:6 Såld: 2019-01-25 Pris: 750 000 kr Taxv: 552 000 kr (2018) K: Pettersson, Richard Erik S: Larsson, Elin Marie Cecilia Bergslagsvägen 15B Svartviken 1:5 Såld: 2019-02-05 Pris: 3 000 000 kr Taxv: 1 136 000 kr (2016) K: Svensson, Annika Birgitta och Svensson, Kjell Peter S: Ågren, Stig Bertil Gerhard Högberg 151 Högberg 2:52 Såld: 2019-01-31 Pris: 595 000 kr Taxv: 571 000 kr (2018) K: Fredriksson, Anton Viktor S: Holmén, Gunilla Sofia och Holmén, Kai Juhani Liavägen 16 Bruket 9:19 Såld: 2019-01-31 Pris: 3 150 000 kr Taxv: 966 000 kr (2018) K: Zetterblad, Fredrik Otto och Dahlström, Terésa Hellevi Isabell S: Degerfors Kommun Strömtorp 111 Strömtorp 2:27 Såld: 2019-02-01 Pris: 140 000 kr Taxv: 258 000 kr (2018) K: Dahl, Anna Maria och Fingal, Tony Gunnar S: Jönsson, Karin Nanny Vivian och Jönsson, Karl Ingemar Bergslagsvägen 17 Svartviken 1:6 Såld: 2019-02-05 Pris: 1 500 000 kr Taxv: 246 000 kr (2018), 237 000 kr (2013) K: Svensson, Annika Birgitta och Svensson, Kjell Peter S: Palmqvist, Solveig Marina och Ågren, Stig Anders

HALLSBERG

Testa 649 Hallsberg Testa 4:21 Såld: 2019-01-31 Pris: 0 kr Taxv: 274 000 kr (2018) K: Piiparinen, Johannes S: Ohlson, Satu Sinikka Kapellvägen 10 Gryts Bruk 1:32 Såld: 2019-01-31 Pris: 860 000 kr Taxv: 1 081 000 kr (2016) K: Dabeski Fastigheter AB S: Gryts Logistikpartner AB Ellens Backe 7 Sannaholm 35 Såld: 2019-02-01 Pris: 1 090 000 kr Taxv: 786 000 kr (2018) K: Pongpokinsatid, Sittipong och Wongchampa, Parichat S: Malmer, Siv Yvonne Christine och Malmer, Olof Gustaf Parkvägen 21 Gläntan 4 Såld: 2019-01-31 Pris: 1 000 000 kr Taxv: 569 000 kr (2018) K: Svanberg, Börje Peter Micael och Svanberg, Josephine Veronica Nathalie S: Nordin, Peggy Susanna Sockenvägen 24 Åsen 1:33 Såld: 2019-02-01 Pris: 510 000 kr Taxv: 444 000 kr (2018) K: Andersson, Anders Gustav S: Nooni, Ingrid Carina och Nooni, Hanna Maria Kårstahultsgatan 3 Örnen 1 Såld: 2019-02-01 Pris: 2 400 000 kr Taxv: 947 000 kr (2016) K: Billsgårdensfastigheter AB S: Nikander, Stig Åke Kärrsvägen 4 Sköllersta-Kärr 1:27 Sköllersta-Kärr 1:54 Såld: 2019-02-01 Pris: 665 000 kr Taxv: 481 000 kr (2018) K: Karlsson, Jan Kevin S: Cederström, Tonye Erik Kid Jan Sibbetorp 104 Sibbetorp 2:2 Såld: 2019-01-05 Pris: 0 kr Taxv: 1 044 000 kr (2018) K: Dahlander, Frida Maria Elisabet S: Carlsson, Bernt Arne Åkerby 302 Åkerby 2:12 Såld: 2019-01-31 Pris: 1 040 000 kr Taxv: 463 000 kr (2018) K: Wah Doh Htoo, Wah Doh Htoo och Paw, Paw S: Eriksson, Karl Rolf Sigvard och Svensén, Karin Birgitta Iréne

HÄLLEFORS

Grängen 300 Grängshyttan 3:16 Såld: 2019-01-04 Pris: 425 000 kr Taxv: 92 000 kr (2018) K: Gustafson, Martin och Dayet, Clara Marion S: Martinsson, Jan Anders Rymdvägen 6 Gyltbo 11:6 Såld: 2019-01-11 Pris: 156 000 kr Taxv: 233 000 kr (2018) K: Bergstedt, Robin Alexander S: Bergstedt, Gunilla Maria och Bergstedt, Hans Thomas Stentäppsvägen 1 Saxhyttan 1:507 Såld: 2019-01-11 Pris: 625 000 kr Taxv: 265 000 kr (2018) K: Hautamäki, Andreas Rolf och Fallgren, Linnéa Sofia Ulrika S: Johnson, Bertil Gunnar och Stein, Barbro Cecilia

KARLSKOGA

Högåsen 905 Karlskoga Högåsen 2:35 Degerfors Holmtorp 1:3 Såld: 2019-02-01 Pris: 1 200 000 kr Taxv: 537 000 kr (2018) K: Lindström, Mathias Karl S: Pettersson, Richard Erik Bergmästarevägen 50 Järndragaren 14 Såld: 2019-02-01 Pris: 850 000 kr Taxv: 1 173 000 kr (2018) K: Hagberg, Henrik Andreas S: Fransson, Jan Peter och Fransson, Annelie Maria Uppsättarevägen 18 Uppsättaren 1 Såld: 2019-01-29 Pris: 770 000 kr Taxv: 480 000 kr (2018) K: Pettersson, Per Ludvig S: Johansson, Gun Yvonne Persikovägen 13 Aggerudsskolan 18 Såld: 2019-02-01 Pris: 1 500 000 kr Taxv: 934 000 kr (2018) K: Sandberg, Andreas Tommy och Granlund, Marie Magdalena S: Hallgren, Per Erik Ronny Malmgårdsvägen 8 Malmgårdarna 30 Såld: 2018-10-30 Pris: 0 kr Taxv: 549 000 kr (2018) K: Helmut Maiers dödsbo S: Maier, Helmut Hållsjöhyttan Hagalund 634 Västra Kedjeåsen 1:13 Såld: 2019-01-25 Pris: 0 kr Taxv: 353 000 kr (2018) K: Ratilainen, Per Lars Mikael S: Ratilainen, Britt Gunvor Tvärkrökeliden 1 Lasarettet 15 Såld: 2019-02-01 Pris: 2 100 000 kr Taxv: 793 000 kr (2018) K: Huhtakangas, Juha Olavi S: Lind, John-Tomas Artur Josef Molyckevägen 4 Vitlingen 1 Såld: 2019-02-01 Pris: 650 000 kr Taxv: 458 000 kr (2018) K: Andersson, Kjell Inge Morgan och Pettersson, Kerstin Helén S: Andersson, Björn Otto Morgan

KUMLA

Folkatorp 407 Kumla Folkatorp 1:4 Såld: 2019-01-09 Pris: 0 kr Taxv: 1 224 000 kr (2017) K: Hörman, Emelie Therese S: Hörman, Karl Ebbe Bengt Smedstorpsvägen 10 Smedstorpet 1 Såld: 2019-01-23 Pris: 2 957 000 kr Taxv: 1 800 000 kr (2018) K: Pekum Markutveckling AB S: Peab Sverige AB Brändåsvägen 27 Kumla 14:3 Såld: 2019-02-01 Pris: 2 400 000 kr Taxv: 1 443 000 kr (2018) K: Jensen, Johanna Christina och Jensen, Martin S: Arvberger, Klas Fredrik Gullrisgatan 16A Slånbäret 8 Såld: 2018-12-28 Pris: 400 000 kr Taxv: 203 000 kr (2018) K: Bostadsrättsföreningen Gullriset i Kumla S: Bazze i Örebro AB Gullrisgatan 32A Slånbäret 20 Såld: 2018-12-19 Pris: 325 000 kr Taxv: 178 000 kr (2018) K: Bazze i Örebro AB S: Eriksson, Gert Daniel Gullrisgatan 16A Slånbäret 8 Såld: 2018-12-19 Pris: 400 000 kr Taxv: 203 000 kr (2018) K: Bazze i Örebro AB S: Aboud, Sharbel Rala 152 Rala 1:36 Såld: 2018-07-25 Pris: 0 kr Taxv: 702 000 kr (2018) K: Blomqvist, Ronny Holger S: Roger Ellert Holger Blomqvists dödsbo Nävestagatan 15 Ekeby 9:14 Såld: 2019-02-01 Pris: 2 395 000 kr Taxv: 1 712 000 kr (2018) K: Nilsson, Daniel Erik S: Larsson, Robert Jonas och Larsson, Camilla Marie Gullrisgatan 2A Slånbäret 1 Såld: 2018-12-19 Pris: 400 000 kr Taxv: 340 000 kr (2018) K: Bazze i Örebro AB S: Mokhtary, Mohammad Fahim och Eskandary, Kameleh Gullrisgatan 32A Slånbäret 20 Såld: 2018-12-28 Pris: 325 000 kr Taxv: 178 000 kr (2018) K: Bostadsrättsföreningen Gullriset i Kumla S: Bazze i Örebro AB Ekeby-Björka Östra Backen 162B Ekeby-Björka 2:16 Såld: 2019-02-01 Pris: 3 800 000 kr Taxv: 2 725 000 kr (2017) K: Johansson, Hans Sebastian och Markussen, Linn Olivia Linnéa S: Andersson, Carl Johan Lennart Västra Gatan 29 Tisteln 7 Såld: 2019-01-31 Pris: 2 900 000 kr Taxv: 1 847 000 kr (2018) K: Axelsson, Lars Philip och Ärlegård, Anna Therese S: Vidström, Helena Maria och Vidström, Peter Conny Gullrisgatan 2A Slånbäret 1 Såld: 2018-12-28 Pris: 400 000 kr Taxv: 340 000 kr (2018) K: Bostadsrättsföreningen Gullriset i Kumla S: Bazze i Örebro AB Baldergatan 22 Oppegården 37 Såld: 2019-01-30 Pris: 2 020 000 kr Taxv: 1 387 000 kr (2018) K: Bergelin, Anny Christina och Hjelm, Christoffer S: Ekström, Curt Peder E

LAXÅ

Laxå Kättefallet 1:10 Såld: 2019-02-04 Pris: 1 600 000 kr Taxv: 1 114 000 kr (2017) K: Karlsson, Nils Daniel och Aneer, Ernst Erik Torbjörn S: Alf Bror Conny Jakobssons dödsbo Porlavägen 11 Hasselfors 4:58 Såld: 2018-12-20 Pris: 0 kr Taxv: 523 000 kr (2018) K: Bergfeldt, Leif Joachim S: Bergfeldt, Emelie Sofie och Bergfeldt, Leif Joachim Älgstigen 3 Saltängen 12:121 Såld: 2019-01-15 Pris: 0 kr Taxv: 420 000 kr (2018) K: Gäfvert, Eivor Birgitta S: Gäfvert, Stig Olof

LEKEBERG

Gryt 1A Lekeberg Västanås 1:9 Gryt 1F Lekeberg Ingvaldstorp 1:44 Såld: 2017-11-01 Pris: 0 kr Taxv: 732 000 kr (2018) K: Kindgren, Jenny S: Lööw, Ulla Viola Irsta 1:13 Lekeberg Hallsberg 2:9 Lekeberg Irsta 1:11 Såld: 2018-12-20 Pris: 2 000 000 kr Taxv: 18 024 000 kr (2017), 18 024 000 kr (2017), 18 024 000 kr (2017) K: Wigström, Mats Erik Ingvar S: Pettersson, Sven Erik och Pettersson, Karl Åke Alexis Hidingebro 1118 Hidingebro 1:10 Såld: 2019-01-31 Pris: 2 750 000 kr Taxv: 1 506 000 kr (2016) K: Nerikes Fastigheter AB S: Walléns Livskonst Aktiebolag Svartkärr 2:23 Såld: 2019-01-14 Pris: 200 000 kr Taxv: Redovisas ej K: Obos Mark AB S: Åkesson, Jan Åke och Åkesson, Hjördis Birgitta Ökna Åsen 1 Binninge 3:10 Såld: 2018-10-08 Pris: 400 000 kr Taxv: 1 088 000 kr (2017) K: Nilsson, Kjell Richard Erik Axel och Klasson, Anna Maria Kristina S: Salvin, Bror Åke Finntorp 3162 Finntorp 2:1 Såld: 2019-01-31 Pris: 0 kr Taxv: 719 000 kr (2018) K: Knutsson, Anders Erik och Knutsson, Tommy Anders och Knutsson, Lillemor Margareta Elise S: Margareta Elise Hellströms dödsbo

LINDESBERG

Nyhyttan 129 Lindesberg Nyhyttan 1:29 Såld: 2019-01-11 Pris: 825 000 kr Taxv: Redovisas ej K: Lundgren, Ingegärd Ann-Katrin S: Eriksson, Per Tomas Henrik Grönbo Sundbotull 149 Grönbo 1:16 Såld: 2019-02-01 Pris: 1 800 000 kr Taxv: 1 257 000 kr (2018) K: Jansson, Jens Erik Jörgen och Jansson, Cathrin Jeannette Margareta S: Jansson, Erik Rune och Jansson, Kerstin Margareta Bygatan 9 Gusselby 21:8 Såld: 2019-01-25 Pris: 650 000 kr Taxv: 728 000 kr (2018) K: Nilsson, Philip Jonas Gustav S: Nilsson, Håkan Rune och Nilsson, Ingrid Camilla Blåbärsvägen 7 Hagaberg 5:5 Såld: 2019-01-28 Pris: 2 150 000 kr Taxv: 1 607 000 kr (2018) K: Sedrakyan, Ruzan och Samsonyan, Armen S: Wentzel, Ted Mattias Lennart och Danielsson, Kristina Yvonne Veronica Skogsgläntevägen 1F Guldsmedshyttan 3:39 Såld: 2019-02-01 Pris: 1 100 000 kr Taxv: 514 000 kr (2018) K: Waithaka, Vanessa Wangeci S: Åsa Duffys dödsbo och Duffy, Paul Torphyttan Näset 545 Torphyttan 2:26 Såld: 2019-01-18 Pris: 0 kr Taxv: 2 039 000 kr (2017) K: Hjerpe, Mats Fredy S: Agneta Helena Hjerpes dödsbo Österhammar 211 Österhammar 1:4 Såld: 2019-01-28 Pris: 1 150 000 kr Taxv: 953 000 kr (2018) K: Kupari, Pekka Johannes S: Johansson, Bengt Ingemar och Johansson, Annika Charlott Norra Banvägen 17 Ängeby 8:3 Såld: 2019-01-31 Pris: 700 000 kr Taxv: 739 000 kr (2018) K: Kejbert, Anneli Margareta Maria S: Börje Käcks dödsbo

LJUSNARSBERG

Verkstadsvägen 53 Ljusnarsberg Milan 2 Ljusnarsberg Milan 3 Såld: 2019-02-01 Pris: 930 000 kr Taxv: 593 000 kr (2013) K: Lövgren, Tobias Karl Lennart S: Andersson, Leif Gösta Yxsjöberg 207 Yxsjöberg 1:5 Såld: 2019-02-01 Pris: 165 000 kr Taxv: 102 000 kr (2018) K: Hummasten, Helena S: Karlsson, Johan Paul Kjell-Ove

NORA

Skärmarboda 303 Nora Skärmarboda 2:2 Såld: 2019-01-11 Pris: 0 kr Taxv: 977 000 kr (2018) K: Nils Brelins dödsbo S: Brelin, Nils Arne Enbärsgränd 8 Måsen 3 Såld: 2018-12-11 Pris: 1 200 000 kr Taxv: 776 000 kr (2018) K: Csomai, Johan Niklas och Messa, Daniela Maria S: Eklund, Bertil Roland Ringshyttan 203 Ringshyttan 7:92 Såld: 2019-01-31 Pris: 2 700 000 kr Taxv: 599 000 kr (2018) K: Karlsson, Jennifer Helena och Karlsson, Lars Ivan Fredrik S: Holm, Carl Mikael och Holm, Mia Christina Fogdhyttan Stripafallet 246 Fogdhyttan 4:16 Såld: 2018-10-20 Pris: 0 kr Taxv: 1 395 000 kr (2017) K: Hundermark, Rodney S: Hundermark, Katarina Charlotte och Hundermark, Rodney Nya Viker 419 Nya Viker 2:16 Såld: 2019-02-01 Pris: 1 420 000 kr Taxv: 1 158 000 kr (2018) K: Erlandsson, Saga Anna Elsa och Lindberg, Robin Mikael S: Andersson, Anita Maria Elisabet

LINDESBERG

Ramshyttan 6:4 Såld: 2019-01-22 Pris: 100 000 kr Taxv: 29 710 000 kr (2018) K: Af Petersens, Mary Paula S: Westholm, Lisa Ulrika och Von Zweigbergk, Tyra Stina och Westholm, Karin Maria och Ernberg, Stefan och Von Zweigbergk, Ellen Anna och Ernberg, Simon Olof och Von Zweigbergk, Klara Johanna och Lindén, Carl Håkan och Ernberg, Jonathan Erik och Westholm, Wera Olivia och Beskow, Ester Ulrika och Westholm, Olof Alfred och Beskow, Charlotte Ida och Beskow, Sten Jakob och Beskow, Moa Louise och Ernberg, Jakob Harald och Ernberg, Elin Mathilda och Ernberg, Patrik Olov och Westholm, Aron Olof och Westholm, Anna Helena och Westholm, Joel Daniel och Ernberg, Brita Jeannette och Ernberg, Ola Ivar och Westholm, Erik Johan Daniel och Ernberg, Erik Tobias och Beskow, Eva Louise och Lindén, Ylva Lovisa och Westholm, Klas Arvid och Westholm, Anton Alfred och Westholm, Maria Helena och Westholm, Helena Maria och Lindén, Lars Bjarne och Westholm, Sally Lovisa och Ernberg, Jens Jacob Gropgatan 7 Heden 6:1 Såld: 2018-12-03 Pris: 0 kr Taxv: 465 000 kr (2018) K: Björn Gårdemans dödsbo S: Gårdeman, Björn Olof