Det lockar mest när husköparna får drömma

Det visar sig att nära hälften av alla helst skulle köpa ett sekelskifteshus, byggt mellan 1870 och 1929.

Efter det kommer nya bostäder som är byggda från 2000 och till i dag. Det lockar 23 procent av husköparna.

Som tredje mest populär bostadsperiod lockar funkishus som är byggda mellan 1930 och 1959. 17 procent söker efter ett sådant.

Åtta procent letar efter ett hus från perioden 1960-1979 som kallas miljonprogramtiden.

Minst populära är hus från den så kallade postmodernistiska eran mellan 1980 och 1999. Fem procent letar efter ett hus från den tiden.

Återstår två procent av husletarna som är ute efter något annat, alltså ett äldre hus.

Totalt ingick 2 000 personer i undersökningen.

– Det är intressant att byggåret har så stor betydelse för hur eftertraktad en bostad är. Genomsnittspriset är betydligt högre för exempelvis sekelskiftesbostäder men det finns också många bostadsjägare som föredrar modern arkitektur. Vi ser ett stort intresse att söka på byggår bland våra besökare, säger Staffan Tell, pressansvarig på Hemnet.

Men hur stämmer de här önskemålen men utbudet av hus?

Ganska dåligt, visar det sig.

Nästan hälften skulle alltså helst köpa ett sekelskifteshus med snickarglädje. Men bara tio procent av allt som är till salu, är från den perioden.

Tittar man i stället på bostäder från byggtiden 1930-1959 är det lite tvärtom. 17 procent av dem som letar boende vill i första hand ha ett boende från den tiden men hela 27 procent av allt som är ute till salu kommer från den tiden som av Hemnet fått namnet Funktionalism.

Går man visare fram i tiden, till miljonprogramtiden mellan 1960 och 1979 är det bara åtta procent som i första hand söker ett sådant boende i första hand. Men de har mycket att välja på, hela 26 procent av allt till salu kommer från den tiden.

Postmodernism kallas perioden 1980-1999. Fem procent av dem som letar hus, letar i första hand efter ett hus från den perioden. Också här finns ett överskott, 13 procent av bostäderna kommer från den här tiden.

Nutiden slutligen, från 2000 och framåt. Här råder det jämvikt. 23 procent av utbudet kommer från den här tiden och 23 procent av dem som letar bostad vill ha något från den här tiden.

Två procent letar alltså efter ett äldre hus - men bara 0,4 procent av utbudet tillhör den kategorin.

Den stora efterfrågan på sekelskiftesboende sätter såklart avtryck också i prissättningen. 71 700 kronor är kvadratmeterpriset i genomsnitt i Sverige för en bostadsrätt från den tiden.

Billigast är bostäder från miljonprogramstiden, de kostar 26 800 kronor per kvadratmeter i genomsnitt.

Funkisboendena kostar 40 100 kronor per kvadratmeter, de samtida boendena går på 44 000 kronor per kvadratmeter i genomsnitt och postmodernismens boenden kostar 28 200 kronor per kvadratmeter.

Alla dessa siffror är ett riksgenomsnitt.