Fyndläge på länets fritidshus – billigast i landet

Örebro län är billigt för dig som letar efter fritidshus, jämfört med övriga Sverige. Det finns undantag såklart men som en helhet ligger länet som det näst billigaste länet i landet när det gäller sommarstugor, långt under rikssnittet.

Man kan se på priset på två sätt. Dels det pris man som köpare betalar men man kan också titta på kvadratmeterpriset.

Men det kvittar egentligen vilket mätsätt man använder. Örebro län har de näst billigaste fritidshusen i landet. Genomsnittspriset det senaste året är 929 000 kronor eller 15 530 kronor per kvadratmeter. Det ligger en bra bit under rikssnittet som är 1 665 000 kronor eller 26 878 kronor per kvadratmeter.

Tiden vi pratar om är året mars 2018 till februari 2019.

För köpare är det goda nyheter men statistiken visar också att priserna på fritidshusen i länet ökar mest i riket. Ökningen som snitt i Sverige var 1,7 procent. Prisökningen i Örebro län var 7,3 procent. Den statistiken grundar sig på 152 sålda fritidshus.

Om man tittar närmare på länet, kommun för kommun, får man kanske akta sig för att dra för stora växlar på statistiken. Det handlar om ganska få fritidshus. Men senaste årets statistik visar att Karlskoga och Askersund har de dyraste fritidshusen.

Dyrast är Karlskoga med ett snitt på 1 350 000 kronor eller 22 274 kronor per kvadratmeter. Men då är det får hus vi pratar om. Desto fler, 25, ligger bakom Askersunds statistik där husen kostar 1 208 000 kronor eller 17 912 kronor per kvadratmeter.

I Örebro kommun kostar ett hus 822 000 kronor eller 15 256 kronor per kvadratmeter.

Så här ser det ut i länet:

Det enda län som har billigare fritidshus än Örebro län är Kronobergs län i Småland. Där kostar fritidshusen 902 000 kronor och också där finns en prisökning på drygt 7 procent.

De dyraste fritidshusen i landet finns på Gotland, i Halland och i Stockholms län.

Stockholms läns fritidshus är dyrast i landet och kostar 2 464 000 kronor eller 41 134 kronor per kvadrat i snitt. Där syns en prisminskning på 3,6 procent under senaste året.

Ett fritidshus på Gotland kostar 2 437 000 kronor eller 35 592 kronor per kvadratmeter. Där har priset sjunkit under året med 1,6 procent.

I Halland kostar fritidshusen 2 311 000 kronor eller 37 588 kronor per kvadratmeter. Där finns en liten prisminskning på 0,4 procent.

Andra dyra län är fjällstugelänet Jämtland där snittpriset är 1 856 000 kronor eller 25 712 kronor per kvadrat. Prisökningen är 3,4 procent.

Våra grannlän Värmland och Västmanland tillhör också lågprislänen. I Värmland kostar sommarhuset 1 056 000 kronor eller 16 454 kronor per kvadratmeter. Där finns en prissänkning på 8,1 procent.

I Västmanland kostar sommarhuset 935 000 kronor eller 17 453 kronor per kvadratmeter. Där har priset gått ner 7,4 procent under året.