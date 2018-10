Här blir det nya bostäder intill kolonistugorna – byggstart nästa år

Obos och JM har köpt fastigheterna av statliga fastighetsbolaget Jernhusen, som under sommaren har avverkat skog. Nu ska Jernhusen också sanera marken från föroreningar innan de nya ägarna kan börja bygga.

– Det är fortfarande en stor grop där. Vi sanerar nu under hösten och en bit in på nästa år. Planen är att vara klar under våren, säger Benjamin Rubin, affärsutvecklare på Jernhusen.

JM har redan startat försäljningen av 42 bostäder i två hus som ska börja byggas nästa år. Husen ligger med utsikt över kolonistugeområdet. Det finns också en etapp 2, med hus längs CV-gatan, men det är inte klart när den ska sättas igång.

Obos meddelar i ett pressmeddelande att man kommer att starta försäljning av bostäder under 2019. Den blir en etapp som kommer att bestå av 15-20 radhus i den östra delen av bolagets fastighet. I en andra etapp ska det sedan byggas flerfamiljshus med 45-50 lägenheter .