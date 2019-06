Hus på 108 kvadratmeter från 1975 sålt i Ölmbrotorp, Dyltabruk – priset: 2 600 000 kronor

Det var redan i första heatet av Sparta Wroclaws bortamatch mot Lublin i polska ligan på fredagskvällen som olyckan var framme (se videon ovan). Hemmalagets Grigorij Laguta och Dawid Lampart kom iväg i 5–1-läge. Woffinden attackerade på utsidan på bortre rakan när Laguta och Lampart gick ihop lätt, vilket gjorde att ryssen studsade ut och träffade Woffinden i sidan, och Woffinden dundrade in i staketet i utgången av kurvan, där det saknas luftstaket. Laguta ansågs vållande och blev utesluten efter kraschen.

Woffinden kunde själv resa sig och sätta sig i ambulansen, men förde genast till sjukhus där det efter röntgen konstaterades att han ådragit sig flera frakturer i den övre delen av ryggen, och därtill skador på lungorna. Under lördagen gjordes uppföljande undersökningars hos specialister i Wroclaw, och då konstaterades frakturer på den fjärde ryggkotan, räknat uppifrån, och på ett av skulderbladen. Det berättar Woffinden själv i sociala medier. Han skriver också att skadorna innebär att han till att börja med blir borta i en månad, och att situationen därefter kommer att utvärderas.

– Jag kan inte uttala mig om tidsplanen när jag inte vet mer om skadornas omfattning, men vi hoppas givetvis att det ska gå så fort som möjligt. Tai är den ende föraren i vårt lag som är oersättlig, säger Peter Johansson som är lagledare i Indianerna.

Woffinden värvades till Kumlaklubben från Masarna under sommarfönstret i fjol, och tog några månader senare sitt tredje VM-guld. I år är han huvudanledningen till att Kumlaklubben klassas som guldfavorit och är obesegrad serieledare fem omgångar in i elitserien. Den 28-årige britten har hittills kört in 66 poäng av 78 möjliga på 26 heat, och ligger tvåa i elitseriens snittliga på 2,538.

Blir den 28-åriga britten borta länge har Indianerna tre alternativ: De kan köra riders replacement (alltså sätta upp Woffinden i laguppställningen och låta fyra andra förare i laget ta varsitt av hans heat under matcherna), låta Krystian Pieszczek, som tillhör truppen men ännu inte fått köra någon match, ta hans plats i startsjuan eller ta in en skadereserv (då låser man dock Woffinden ute i minst 28 dagar från tillfället ersättaren hämtas in). Indianerna kör sin nästa match torsdagen den 20 juni, hemma mot Piraterna.

Johansson har redan varit i kontakt med slovakiske VM-fyran Martin Vaculík, men fått nobben. 29-åringen var med och tog Västervik till SM-semifinal i fjol, men har i år aktivt valt bort elitserien.

– Vaculík hade varit ett alternativ, men jag har redan pratat med honom och han vill inte köra i Sverige, så han är redan avskriven. Det är tråkigt, för han hade varit ett naturligt förstaval. Men jag har fler krokar ute när det gäller skadeersättare, och än så länge har vi inte ens bestämt om det är det spåret vi ska gå på, säger lagledaren och fortsätter:

– Redan i går kväll började jag arbeta utifrån alla olika scenarion samtidigt. Som tur är har vi ett uppehåll nu, så jag hinner titta på resultat från andra ligor, få lite rapporter om skadeläge och se över de alternativ vi har. Det finns fördelar och nackdelar i alla sätt att agera.

Sätter ekonomin gränserna?

– Nej, det är inte ekonomin som kommer att avgöra hur vi agerar, utan det sportsliga. Vad vi tror blir bäst i det korta och det långa perspektiv. Att köra riders några matcher är en sak, men man riskerar samtidigt att bli tunna om man inte får igång fler delar av laget.

Hur många förare på världsmarknaden finns det som skulle kunna vara aktuella som skadeersättare?

– Om man tittar på riktiga A-förare så är det inte många det rör sig om. Av de som inte redan kör i elitserien så är det några som faller bort för att de inte vill köra i Sverige, och några för att det inte skulle fungera rent praktiskt. Ryska förare har till exempel ryska liga att tänka på, vilket gör att de inte kan köra alla matcher i Sverige. Det finns många hinder för att få till en ”perfect match”, och vi vill ju helst ha någon som fungerar i gruppen också. För mig är det viktigare än att ha någon som levererar poäng men bara kör för sig själv. Vi har byggt det här laget på att vi gör varandra bättre.

Johansson behöver inte ta ut laget till matchen mot Piraterna förrän midnatt mellan 18 och 19 juni, och har gett sig själv tid över nästa helg för att besluta hur han ska agera.

Att Woffinden missar Tjeckiens GP i Prag nästa lördag betyder av allt att döma att hans chans till ett nytt VM-guld i år är borta.