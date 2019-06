Huset på Lövnäsvägen 11 i Fellingsbro sålt igen – andra gången på kort tid

Om drygt en månad öppnar det svenska övergångsfönstret. För ÖSK-managern Axel Kjäll säger att klubben inte nödvändigtvis kommer att agera under sommarfönstret.

– Utgångspunkten är att om vi får behålla den trupp som vi har just nu så är vi väldigt nöjda och trygga med det. Samtidigt har vi alltid ögonen öppna för kreativa lösningar för att plocka in spelare, säger ÖSK-managern Axel Kjäll.