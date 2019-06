Huset på Norrbylund 5 i Hallsberg sålt igen – andra gången på kort tid

I dag invigs Open Art 2019. Men förväntningarna har redan stegrats i lite mer än en vecka alltmedan konstverken har tagit plats i stadskärnan.

Bland annat har tjeckiske konstnären David Černýs ”Pink tank”, alltså den rosa stridsvagnen som står på Stortorget med siktet inställt på Rådhuset, redan väckt en del uppmärksamhet.

– Hans sätt att uttrycka sig är väldigt Open Artigt, säger Jun-Hi Wennergren Nordling och förklarar:

– Det tar mycket plats, på ett väldigt direkt vis.

Hans verk faller in i ett av de återkommande teman som går att urskilja på årets Open Art, det om motstånd, kamp och aktivism.

Lyfter man blicken bara något möts man av nästa verk i den genren. Statyn av Engelbrekt har fått ett halsband i keramik. Bakom verket står en lokal konstnär, keramikern Ellinor Augustini, som växt upp i Örebro och som önskade just Engelbrekt för sin medverkan i Open Art.

– Det är inte en lika stor gest men den knyter an till temat.

Snurrar man runt ett halvt varv möter man intill Nikolaikyrkan ett verk av några av de mer profilerade deltagarna i årets Open Art, konstnärsaktivisterna Guerilla girls.

– Deras verk handlar ofta om orättvisor eller ojämställdhet, i det här verket föreslår de att en östrogenbomb ska släppas över Jorden. På så sätt är det verket också i dialog med stridsvagnen.

Och snett bakom kyrkan står tyska konstnären Cornelia Konrads gigantiska slangbella med en parkbänk fäst i avskjutningsläget.

Längre bort återkommer det aktivistiska temat i bland annat Styrelsen för stor konsts verk som på olika vis belyser ojämställdhet. Samt intill Arbetshuset där konstnären Anders Sunnas ”Reclaim Saivo” placerats, en katapult med siktet inställt på Slottet.

– I början av processen var det tänkt att han skulle göra en muralmålning, men när vi besökte den här platsen fick han en ny vision. Hans konst kretsar kring hans samiska uppväxt som var väldigt konfliktfylld. Katapulten riktad mot Slottet blir ett uttryck för att slå underifrån mot makten, någon slags hopplös kamp.

På Teaterplan knyter den tyska konstnären Karima Klasen an till en krigsstrategi i sitt verk ”Razzle dazzle”. Ett verk man kan gå in i.

– Det här mönstret har använts i krigssammanhang för att förvilla fienden. Det är en mönsterchock och man kan nog få en känsla av att man blir desorienterad när man går in i det, säger Mark Andersson, utställningsproducent.

Ett annat tema som går att urskilja i Open Art 2019 är en förankring i historien. Till exempel I Svartån vid Slottet där Anders Rönnlund gjort ett ljudverk, ”Maskin för bakgrundsljud”, som spelar upp industriljud förankrade i Örebros historia. Inte långt därifrån i Slottsparken ligger Veronika Geigers marmorstenar uppställda, hämtade i Älterudsbrottet i Glanshammar.

– Hon har gått på djupet i stenindustrin och här lyfter hon fram det vi går på, det som händer här under våra fötter.

Och några verk som redan sticker ut lite extra är franska konstnären Elsa Tomkowiaks färginramning av broarna i Slottsparken och konstnärsduon Filthy Luker och Pedro Estrellas bläckfiskinvasion av Slottet.

– De åker världen över med sina uppblåsbara installationer, säger Mark Andersson som själv var uppe på Slottsvinden och ställde ut fläktarna bland fladdermössen.

Inne på Örebro konsthall har Fikret Atay, Örebro kommuns fristadsstipendiat, kurerat en egen del av Open Art och här finns det riktigt högprofilerade konstnärsnamnen. Utställningen heter ”The fragments of the future” och handlar om hur bilderna vi matas med påverkar vår idé om framtiden.

– När jag kom hit var det ett av mina mål, att Örebro skulle integreras mer med den internationella konstscenen, säger Fikret Atay.

Till konsthallen har han bjudit in Anri Sala från Albanien, Thomas Hirschhorn, från Frankrike, Hito Steyeri från Tyskland och konstnärsduon Allora & Calzadilla från USA/Kuba.

– Alla de här konstnärerna är verkligen superstjärnor inom samtidskonsten på den internationella scenen, säger Anna-Karin Wulgué, konsthallschef.

Och här får man nog säga att det aktivistiska temat återkommer. Från Hirschhorn har konsthallen lånat in ett enormt kollage där människor som befinner sig i vanliga sammanhang har pixlats medan bilder på döda människor visas i all sin tydlighet.

– Han frågar sig hur bildflödet påverkar oss, allt våld all reklam vi möter hela tiden utan att egentligen notera det. Här chockar han oss med ett bildtrauma för att vi ska börja prata om det.

Hito Steyeri befinner sig just nu på Venedigbiennalen men har både en installation och ett videoverk på Örebro konsthall. Och Anri Sala medverkar med ljudverket ”43 names in the Doldrums”.

– Det är en idé om censur, där en röst läser namnen på de 43 studenter som försvann på väg till en demonstration i Mexico för några år sedan. Men rösten sätter igång trumman som börjar spela och därmed dränker ljudet från rösten, förklarar Anna-Karin Wulgué.

Själv medverkar Fikret Atay med två videoverk om flyktingar och integration, ett på konsthallen och ett på Bio Roxy som kommer att visa flera av Open Arts konstvideos på helgerna under sommaren.