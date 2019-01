Bildspel: Starka färger och snällhet på Formex

Projektledarna för Formex, Kajsa Falck-Torlegård och Lotta Ahlvar, presenterade de strömningar de ser i samtiden när det gäller inredningsmode.

Lotta Ahlvar började med att filosofera lite kring mode i dagens värld där konsumtionen håller på att knäcka världen. Är det verkligen intressant att tala om mode i en värld som inte tål dagens konsumtion?

Hon fortsatte med att betona att det ändå är viktigt att ha omvärldskoll för den företagare som vill finnas kvar, alltså veta vad kunderna vill ha.

Lotta Ahlvar presenterade en trend som hon och hennes kollegor ser. Den kallar de för "Kindful soul".

Där är det den isländska naturen med sina harmoniska färger som är inspirationskälla. Materialen är naturnära, som linne och ull.

- Att träna både kropp och själ är något som allt fler arbetsgivare ser betydelsen av. Den som mår bra i kropp och sinne är inte bara gladare utan också snällare, säger Lotta Ahlvar.

Det är inte bara gym som behövs utan också möjlighet till en yogapaus på kontoret.

Hemmavid får det här fokus i främst sovrummet med naturfärger och naturmaterial. Men även bord och dukningar kommer med här med dukar i oblekt linne eller i svaga pasteller.

"New materialism" kallas en annan trend. Den handlar om märkliga och roliga mönster som görs på alla möjliga sätt: vävda mönster, tryckta mönster, graffitti etc. Här kommer också nya material in, material som görs av restprodukter, som kläder i skinn, gjorda på stuvbitar.

Här är det snarast mismatch som gäller i stället för match. Färgskalan flirtar med åttiotalets starka och pastelliga toner.

Till sist den trend som Formex kallar "More is more", som en kontrast till den avskalade "Less-is-more-trend" som omgett oss i många år. Nu ska det vara starka färger och (för) mycket av allt. Här pratar vi discokultur och influenser från 70- och 80-tal. Återvunna material finns även här.

Här kommer årets gästinfluencer in i bilden. Den brittiska designikonen Zandra Rhodes hade byggt upp en replika av sitt färgrika hem i London. Hon bor i ett penthouse, ovanpå sitt eget tyg- och designmuseum mitt i London.

Zandra Rhodes gjorde sig känd som tyg- och kläddesigner på främst 70- och 80-talen. Hon har klätt många kändisar och är fortfarande aktiv. Hon visade en del av sina handtryckta tyger och designade klänningar. Den som gillar det färgstarka "More is more" kan hämta mycket inspiration i hennes uppbyggda hem i mässhallarna i Älvsjö.

- Alla har sin egen smak men jag tycker att färg får mig att må bra, säger hon och tillägger att hon är en samlare.