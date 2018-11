Krönika: Den okritiske konsumenten

Det tog inte mer än ett par minuter och sedan hade jag tänkt klart. Eller tänkt och tänkt. Det kändes rätt och min känsla var: Här kan jag bo! Punkt.

Det var min absolut största affär någonsin. Det handlade om mer pengar än jag någonsin tidigare hade samlat ihop, med benäget bistånd av banken. Ändå lade jag inte mer tid på det än när jag köper limpa hemma i livsmedelsaffären. Det vill säga: Hårt eller mjukt, mörkt eller vitt. Den tar jag. Klart.

En skarp byråkrat på Konsumentverket hade nog kallat mig för en lättsinnig konsument. När jag var på visningen av lägenhet borde jag nog ha varit mer kritisk och granskande. Kanske skulle jag haft med mig en Sverkersk soptunna för att demonstrativt kasta mäklarens alltför välsmorda köpfrestelser i.

Kanske skulle jag haft med mig en Sverkersk soptunna

Möjligen borde jag ha öppnat alla skåpluckor och med nitiskheten hos en statens bilbesiktningskontrollör provat gångjärnen. Det är nog också att rekommendera att man ställer sig på knäna och med en rörmokares blick kikat in under diskbänken. Dessutom hade det varit klokt att gå ut på balkongen och känna på räcket, så att det satt fast. Kanske även sparka lite på räcket, något som män enligt uppgift ägnar sig åt när de vill testa hållbarheten på saker som bildäck och för all del även balkongräcken. Därpå hade jag ruskat kritiskt med huvudet för att gå in och konfrontera mäklaren.

Men jag tänker lite som morbror Danjel i Vilhelm Mobergs bok Utvandrarna, när de satt på båten till Amerika och pratade om språket i det nya landet: ”Om en bara har den rätte tron så kan en prata amerikanska när man kliver i land”. Jag har ungefär samma tänk som morbror Danjel: ”Om en bara har den rätta känslan så kommer man att trivas när man kliver in i den nyköpta lägenheten.”

Jag har ungefär samma tänk som morbror Danjel

Nu funkade det rätt dåligt för Danjel, som troligen inte fick något gudomligt frikort till amerikanskan utan tvingades lära sig språket den långa och tråkiga vägen som alla andra. Men det gick desto bättre för mig. Jag köpte lägenheten och den är väldigt fin. Men jag tror inte det handlade om något gudomligt ingripande utan mer om tur och att våga lita på sin känsla. Jag trivs bra och allting har fungerat, trots att jag aldrig var ute och sparkade på balkongräcket.