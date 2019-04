Kulturhus i klicktoppen - det äldsta från 1689

Den här veckan är det gamla kulturhus på landet som lockat till flest klick på klicktoppen. Allra mest klickat är ett 1800-talshus i Kägleborg.

Hemnet räknar antalet gånger någon tittar in på de olika hus och lägenheter som är till salu på nätet. Under veckan som gick var Björntorp 306 i Kägleborg, Fellingsbro, det som lockade flest. 7 209 gånger klickade någon sig in för att ta en titt.

Huset är byggt 1880 och 175 kvadratmeter stort. Tomten är på drygt 12 000 kvadratmeter. Priset är 1 595 000 kronor.

- Det är en vacker byggnad med mycket av den ursprungliga charmen kvar, som kakelugnar, säger mäklare Joakim Soininen vid Svensk fastighetsförmedling.

Onsdag 24 april är det en första visning.

Tvåa på klicktoppen är ett sommartorp i närheten av Åsbro med adress Hagaberg 427. Priset är 395 000 kronor och då får man också cirka 4 500 kvadratmeter tomt.

Mäklare Martin Jarhäll från Mäklarhuset pekar på att huset är välbevarat. På söndag 28 april är det visning.

Totalt lockade torpet till 6 097 klick.

Veckans trea är också det ett äldre hus på landet. Gårdshuset är mycket gammalt och det är rustat och renoverat under 2000-talet, berättar Susanna Feretti vid Feretti mäkleri.

Huset ligger nära Brevens bruk och är hela 285 kvadratmeter stort. Det gamla huset är byggt redan 1689 och det finns många äldre detaljer bevarade.

5 519 gånger har något tagit en virtuell promenad i huset och de många tillbyggnaderna där det finns sådant som orangeri och bastu. Priset är 4 200 000 kronor och adressen är Breven 430.

Veckans fjärdeplats på Klicktoppen är ett sommartorp med adress Talby 450 i närheten av Odensbacken.

5 495 gånger har någon klickat in sig för att titta närmare på torpet.

- Huset har fungerande öppen spis och en brunn på gården, berättar mäklare Alice Eriksson vid Lejon mäkleri.

Priset är satt till 495 000 kronor. Det är visning på söndag 28 april.