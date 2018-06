Lördagskrönikan: Sommar och semestervibbar

Det är inte säkert att det finns någon som älskar sommaren mer än jag. Den genuina lyckokänslan som infinner sig när jag ser en blå sommarhimmel. När jag kliver på en mjuk gräsmatta och känner antingen de svala, mörkgröna stråna mot fotsulorna, eller för den delen hör det krasande ljudet av solbränt gräs under desamma. När jag ser en blommande syren. Eller betraktar kraften hos maskrosen som trängt upp ur asfalten.

Till och med ordet sommar, både ljud och ordbilden, är vacker. Små, runda, bulliga, mjuka bokstäver. Melodiskt ljud, som faller mjukt i munnen. Lätt.

I bland känns det som att jag knappt kan andas för att jag känner mig så lycklig när jag är mitt i allt det sommarvackra. Att jag måste nypa mig i armen för att förstå att det är sant.

Ganska sällan är det sant. Jag menar, tänk på alla dessa långa vintermånader. Och på alla sommardagar som faktiskt regnar bort.

Men då får jag tillstå att ett sommarregn ändå är bra mycket bättre än en snöblåsig vinterdag.

Just precis nu är vi i den bästa av tider. Vi har heeeela sommaren framför oss, är precis exakt nu i startgroparna för den. Har till och med fått en försmak av den.

I år blir det en lite speciell sommarresa för mig. Min familj har under hela mitt liv och även före det haft tillgång till en stuga på Västkusten. Först var den min farmor och farfars men under åren skrevs den över på min far och hans syskon. Minst en vecka varje sommar har jag spenderat där. För mig var det självklara inslag att äta långa frukostar med bröd från bagaren på verandan, samla snäckor på stranden och se solen gå ner i havet. Ligga i sovrummet med småblommiga tapeter och lyssna på vinden som fridfullt susade i träden utanför eller höra elden spraka i brasan medan vi spelade kort.

Men för ett par år sedan lät mina föräldrar köpa ut sig och plötsligt är den där sommarveckan borta. Dofter, promenadstigar och miljöer som bara försvann. Det känns tomt. Så tomt att vi faktiskt bokat in oss på ett vandrarhem i närheten.

Jag undrar hur det kommer att kännas att vara bara någon kilometer därifrån? Roligt och hemtamt eller mest konstigt?

Hur som helst har minsta barnet uttryckt en bestämd önskan att bada i "Sveriges hav" och jag tror att det blir bra ändå även om det blir annorlunda.