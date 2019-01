Nu kommer 1700-talet i inredningen

Efter retrotrender med teakbord och stringhyllor söker vi oss längre tillbaka i tiden. Nu lockar 1700-talets spegellampetter och linnedukar. Följ med till Tottieska huset, en uppvisning i sin tids statusprylar.

Vi blickar vidare i det förflutna för vår inredningsinspiration – från retro till vintage och antikt. Trendkänsliga inredarna Elsa Billgren och Sofia Wood hyllar 1700-talet i sin podd och fyndar 1700-talsprylar på loppis. Och kökstillverkare som Kvänum storsatsar på århundradet i sin design.

Låt oss gå tillbaka till originalet – Tottieska huset på Skansen i Stockholm, som har inretts i just den här andan. Den stora salen visar upp sin tids mest överdådiga inredning. Här finns alla statusmarkörer; fyra fönster i fil, en matsalsmöbel i gedigen mahogny, ädelträpaneler och väggmålningar med motiv från antiken. Mängder av levande ljus pryder rummet, som har imponerande takhöjd och stuckaturer i guldfärg.

- Det här är husets mest påkostade rum. Här visade man vad man hade råd med och rummet användes bara för fest, berättar Johan Schuisky, som är antikvarie på Skansen och en av dem som har jobbat med att inreda huset.

Att matsalsmöbeln stod placerad mitt i rummet var speciellt, berättar Johan Schuisky. Det vanliga var att möblera längs väggarna och sedan flytta ut sakerna i rummet när de skulle användas. Bordet dukades till festmiddag enligt ett givet mönster, detaljerat beskrivet i böcker. Alla rätterna stod framme samtidigt och varje rätt placerades på en angiven plats. I mitten av bordet stod en "plat de menage", en bordsdekoration med kryddor, senap, olja och vinäger, gärna med små porslinsfigurer som prydnad, placerade på en spegelplatå.

Ofta fanns en fruktskål i porslin med i uppsättningen. Familjen Totties innehöll citroner, en exotisk och väldigt lyxig frukt.

Belysningen i huset bestod enbart av levande ljus som reflekterades i speglar och den vita bordsduken. Stearinljus fanns inte än. Man gjorde ljus av vax eller talg, som var väldigt dyrt. Att kunna tända flera ljus samtidigt var ytterligare ett sätt att visa att man var förmögen, säger Johan Schuisky.

Århundradet var guldåldern för svensk möbelkonst och de som hade råd lade mycket pengar på inredning. Det märks på dagens utbud av möbler från den här tidsperioden. När de dyker upp på auktioner är de dyra att ropa in. Men det går att hitta moderna kopior eller ha tur på loppisar.

Möbler från början av århundradet, då den lekfulla rokokon dominerade, var bulliga i formerna och hade svängda ben. Senare tog den stramare nyklassicismen och empiren över – i Sverige mer känd som gustaviansk (1772–1785) och sengustaviansk stil (1785–1810). De stilarna var inspirerade av antiken. Rokokons blommiga, asymmetriska ornament och s-formade möbelben försvann och ersattes med rakare former.

Rummet öster om salen var familjens Totties privata sällskapsrum. Här har möblerna mjuk stoppning och färgerna är starka – soffan och stolarna är klädda i rosarött sidentyg.

- Man kunde vara ganska djärv i färgvalen och ofta gick samma färgskala igen både i tapeter och i möbeltyger, säger Johan Schuisky.

Det går att översätta i ett modernt hem. Den som inte vill smacka på med knallrosa i ett helt rum kan göra en modern tolkning och låta både möbler och väggar gå i mjuka pastellfärger i olika nyanser. Accentfärger i mörkt rött och blått är fint till. Eller som Elsa Billgren uttrycker det i podden:

"Det ska se dammigt ut och som om solen har legat på i 200 år."

På 1700-talet var tapeterna tillverkade av så kallad lumppapp, som kunde vara rester från linnetillverkning. De var inte klistrade på väggen utan ihopsydda och fastspikade – om man flyttade kunde man ta dem med sig. Det var vanligt att den finaste tapeten satt i det finaste rummet, och ju längre bort från stora salen, desto enklare tapeter.

Ett annat sätt att skapa rätt 1700-talsstämning är att krydda med kristallkronor och detaljer som guldramar runt tavlor och speglar. Sådan lyx finns det gott om i Tottieska huset. Trots överflödet vill Johan Schuisky inte kalla det vräkigt eller skrytigt. Man kan se hela hemmet som en manifestation i konsumtion. Men det handlar inte bara om att berätta att man har råd, utan också om att visa sin förfining, säger han.

Anna Bratt/TT

TYPISKT 1700-TAL

Under 1700-talet utvecklas svensk möbelkonst enormt. Mycket tack vare ett importförbud för utländska möbler som gjorde att tillverkningen i Sverige tog fart. Skrivbordet och byrån är två nya möbler som dök upp under 1700-talets mitt. Mjukt stoppade stolar och små nätta bord för spel eller handarbete uppmuntrade ett ledigare sätt att umgås. Porslin och siden var statussymboler i de förmögna hemmen. Under början av 1700-talet kom stilimpulserna från Frankrike, rokokon dominerade med mjuka hörn och musselliknande bågar inspirerade av naturen. Under slutet av århundradet var England trendsättare och Gustav III:s klassicism slog igenom, med räta linjer och symmetrisk dekor.

TOTTIESKA HUSET

Tottieska huset i stadskvarteret på Skansen är en del av en malmgård som fanns på Södermalm i Stockholm under 1700-talets slut. Familjen som bodde där representerade en ny sorts välbärgad borgarklass som blivit rik genom handel med omvärlden, och som frotterade sig med tidens vetenskapsmän, konstnärer och adel. På 1930-talet flyttades delar av Tottieska gården till Skansen, och sedan 2012 pågår en stor restaurering där huset i möjligaste mån återställs till hur det såg ut – eller kan ha sett ut – i slutet av 1700-talet. Till sin hjälp i arbetet har man bland annat brandförsäkringshandlingar och bouppteckningar. Huset är tillgängligt för bokade visningar. Se mer på skansen.se.