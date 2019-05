Ny ägare tar över hus i Kumla

Det har varit ett skadefyllt år för Örebrosonen Calle Gunnarsson. I grundserien blev det endast 25 matcher och i slutspelet har han till viss del återigen tvingats stå åt sidan. Just nu spelar hans St Louis Blues semifinal i Stanley Cup-slutspelet mot San Jose Sharks och ligger under med 2–1 i matcher.

Vad som händer till nästa säsong är dock oklart för 32-åringen. Backklippan sitter nämligen på utgående kontrakt.

– Jag har funderat rätt mycket på det under året också men just nu försöker jag bara lira klart här och sen får vi ta det senare, om det blir direkt efteråt eller i juli får vi se. Det är inte så skojsigt att springa runt och fundera på såna saker just nu utan jag försöker bara ha kul och lira men det är alltid kul att ha det klart så fort som möjligt. Ingen kommer sajna nu eller prata kontrakt nu under slutspelet så det får vi ta efteråt, säger han till hockeynews.se.

Han fortsätter:

– Det är väl lite öppet för allt. Jag är helst kvar i Nordamerika, så är det ju. Men sen får vi se. Alla dörrar är väl öppna men sen beror det på mycket annat också men det får vi som sagt ta om några veckor men det är alltid roligast att spela här tycker jag.

Därmed är också Örebro och Behrn arena något som lockar.

– Ja, men hemstaden är alltid jäkligt lockande. Jag kommer hamna hemma i Örebro på något sätt, om man spelar där eller inte vet jag inte men Örebro är alltid hem så det är klart att det lockar.

Totalt har Gunnarsson spelat 581 matcher i NHL:s grundserie. På dessa har han gjort 28 mål och 101 assist, vilket innebär 129 poäng. Lägg därtill 52 slutspelsmatcher med tre assist som poängfacit.