Ny ägare till hus i Karlskoga

Först redovisades kommunens preliminära resultat hittills i år. Till och med 30 april är resultatet positivt med 7,8 miljoner kronor. Men prognosen för helåret är ett minus på cirka 7,6 miljoner kronor vid årets slut. Underskottet beror på att barn- och utbildningsnämnden och social- och omsorgsnämnden tillsammans beräknas gå back med 15,4 miljoner kronor. Prognosen kan dock förbättras innan året är slut eftersom stora besparingar är på gång i kommunen och det är osäkert vilka bidrag staten kan införa.

Klas Göran Vilgren (V), var mycket kritisk till resultatet.

– Nu är det inte guld och gröna skogar längre. Nu är verkligheten ikapp. Jag kan tycka att kommunledningen har misslyckats fullständigt med att få en budget i balans. Det är så mycket som har fallerat nu, sa han.

Sammanträdet skulle också bestämma ramarna för budgetarna för åren 2020, 2021 och 2022.

– Vi sätter de här ramarna för att verksamheten ska ha tid på sig att räkna. Klarar vi av detta i de ramar som finns eller måste vi gå tillbaka och säga att vi inte klarar av det? inledde kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson (KD).

Ylva von Scheele (M), yrkade på att skolan skulle gå före kultursatsningen.

– Vi måste spara i skolan, men inte för fort. Nu drar man bort rejält med pengar från barn- och utbildningsnämnden. Samtidigt har skolresultaten gått ner kraftigt. Vi yrkar på att två miljoner ska gå till skolan istället för till kulturen. Och ta en miljon extra från kommunstyrelsens ram. Tre miljoner ska tillbaka till skolan så de får arbetsro och kunna omorganisera. Lärarna är den viktigaste resursen vi har i skolan. sa hon.

Clara Ericsson (V) stod fast vid partiets tidigare förslag om skattehöjning på 50 öre.

– Vi tycker inte att Kulturnämnden är problemet, två miljoner extra till skolan hjälper inte jättemycket. Höj skatten med 50 öre och sänk resultatmålet till en procent istället för två. Då har vi åtta miljoner mer att röra oss med i barn- och utbildningsnämnden, sa hon.

Bo Rudolfsson (KD), citerade Winston Churchill och försvarade kultursatsningen:

– Om vi tar bort kulturen, vilket samhälle skapar vi då? Kultur behövs för att ett samhälle ska vara levande och utvecklas. Vi har mött bilden av Laxå där allt går neråt. Vi måste vända, och en av byggstenarna till det är kultur.

Ylva von Scheele (M) kontrade:

– Jag har inte sagt att vi inte vill ha kultur. Men vi måste satsa allt vi kan för att skolan ska bli bra. Kultur är jättevärdefullt men vi har det på alla områden omkring oss. Har vi inte råd så har vi inte.

Klas Göran Vilgren (V) tyckte att besparingen blir för stor.

– Vi har gjort en heroisk insats för nyanlända och jag är inte helt emot kultursatsningen. Men vi kan inte skära så hårt som vi gör idag och som de här ramarna föreslår.

Bo Rudolfsson menade att skolan istället måste förändras från grunden.

– Att bara stoppa in mer pengar i skolan just nu kanske inte förändrar det system som finns. Vi kan inte bara skyffla in mer pengar, sa Bo Rudolfsson.

Clara Ericsson (V), menade att många inte är nöjda med dagens situation.

– Det är inte pengarna som bygger skolan. Det är styrningen uppifrån och hela vägen ner. Vi gör en jättesnabb omorganisation i ett läge när vi redan har dåliga resultat. Vår satsning handlar inte om att skyffla in pengar, utan handlar om att kunna förändra i lagom takt så vi får med oss föräldrar, lärare och elever, inte att vi får dem emot oss, sa hon.

Partikamraten Klas Göran Vilgren menade att BUN inte kommer klara dessa ramar.

– Vi har haft som mål att vara skuldfria 2021. Till vilken nytta? Då tycker jag det är bättre att bromsa in långsamt, vara lite förberedd. Vi måste tänka sunt och inte ha för bråttom. Vi som sitter i barn- och utbilndingsnämnden kommer inte att klara det här.

Budgetramarna fastställdes med bifall av KD, C, S och MP med reservationer från V och M till förmån för egna yrkanden.