Ny ägare till stuga i Vintrosa – 1 400 000 kronor blev priset

V5-fakta

Rätt rad: 10-6-9-8-7

5 rätt: 685 kr

Omsättning: 360 121 kr

Antal system: 8 235

V4-fakta

Rätt rad: 8-5-3-4

4 rätt: 3 802 kr

Omsättning: 1 981 918 kr

Antal system: 37 110

V3-raden: 9-8-7

Utdelning: 1 210 kr

LD-raden: 3-4

Odds: 50,85

Tummen upp: Lord Flax öppnade 1.07 första 500 meterna för att nå spets, det blev 1.12,2 första varvet på den regntunga banan. Hästen ledde stort loppet igenom och var aldrig i förlustfara, Love You-avkomman imponerade kolossalt i sin årsdebut tillsammans med Niclas Benzon.

Tummen ner: Concrete Dee är högkapabel, men har inte fått till det i år. I årsdebuten skyllde stallet på att hästen var sjuk. Denna gång fick fyraåringen perfekt draghjälp av Global Wise Guy men det var inget tryck i honom över upploppet. Tråkigt att se en grundkapabel häst floppa så.

Tränare i fokus: Timo Nurmos visade upp många fina hästar denna tävlingsdag. Finländaren hade sju hästar till start, det blev fyra segrar, en andraplats och två tredjepris bakom alla uppsittningar satt Jorma Kontio. Snacka om leverans från duon.

Fin debutant: Civilon håller stall Nurmos riktigt högt och man tror detta är en av stallets bästa treåringar. Hästen vann trots dödens i sin tävlingsdebut, han blev rundad i sista sväng där Jorma Kontio körde på säkerhet. Hästen stred till sig en säker seger via 1.15,4 sista rundan, lägg det här namnet på minnet.

Lira nästa gång: Toreador värmde strålande i årsdebuten i Eskilstuna, det var samma intryck denna gång på sjuåringen. Hästen gjorde bort sig med galopp, men vi tar med oss intrycket och ser redan fram emot när han kommer med i listorna igen.

Värt att notera: Det regnade och var småkallt denna torsdag. Om vädret är bra är så avgörande om man som publik ska trivas på natursköna Fornaboda. Boda har inte haft någon vidare tur med vädret i år då de tävlat, bara på nationaldagen har solen lyst. Nästa lördag på midsommardagen lär det bli bra tryck på publikplats bara vädret tilltalar.

Segervan häst inledde: Southwind Queen hade 17 segrar innan hon gjorde Sverigedebut. Hästen visade sig inte vara någon bluff, trots dödens vann Muscle Hill-avkomman lätt via 1.12 sista 600 meterna tillsammans med Andrei Vilkin. Publiken som var på plats för att se bilprovstarterna tog säkert betalt till dryga sex gånger pengarna, för stoet övertygade verkligen där.

Citatet: ”Jag hade tussarna kvar och var aldrig orolig." Niclas Benzon efter den överlägsna och imponerande segern i årsdebuten för Lord Flax.

Lopp 1

1. Southwind Queen 15,2 (6,36) Vilkin A 2. Dolly Dream 15,5 (2,85) Stolt K 3. Young Spirit 15,7 (13,39) Lennartsson P 4. Tullibardine Boe 16,0 (4,50) Eriksson J S 5. Blownaway 16,2 (6,03) Sjöström C 6. Hera Eck 16,2 (21,47) Eriksson K 7. Goodwin Cass 16,8 (42,66) Ohlsson U 8. Zola T.P. 19,8 (31,15) Gustafsson T J

Opl. Listas Matrix 22,3g (9,60)

Vinnare: 6,36.

Plats: 1,77-1,72-3,06

Tvilling: (5/8) 10,89

Trio: (8-5-7) 138,81

Lopp 2

1. After Eight 14,9 (4,75) Eriksson K 2. Acorn Shell 15,0 (3,89) Widell K 3. Attaboy 15,0 (3,59) Kontio J 4. Tiger Journey 15,4 (15,51) Ohlsson U 5. Big Marke 15,5 (39,26) Jansson T 6. Keinstein Viking 15,5 (44,93) Benzon N 7. Macabeo 15,5 (12,37) Lindblom Å

Opl. Perfect Blackout 15,6 (57,67). Valnes Ior 15,7 (10,11). Simba 15,7 (8,21). Struken: Erik K.. Jeppas Sputnik

Vinnare: 4,75

Plats: 1,73-1,52-1,46

Tvilling: (5/6) 9,62

Trio: (5-6-8) 79,89

Lopp 3

1. Young King 17,7 (11,08) Lennartsson P 2. Global Wise Guy 17,1 (2,79) Kontio J 3. Pases Amigo 17,8 (9,85) Widell K 4. Spot Bi 17,3 (42,76) Jakobsson M 5. Castleman 17,3 (21,93) Svedlund K 6. Concrete Dee 17,3 (10,52) Haugstad K 7. Colonello 17,3 (5,62) Gustavsson K P

Opl. Expresso Doc 18,0g (29,13). Lima Mermaid 17,5 (37,83). Toreador d10g (4,46).

Vinnare: 11,08

Plats: 2,26- 1,57-2,62

Tvilling: (3/6) 14,13

Trio: (3-6-1) 187,35

Lopp 4

1. Lord Flax 13,1 (5,21) Benzon N 2. Young da Vici 14,0 (9,31) Lennartsson P 3. Fairplay Pellini 14,3 (2,69) Kontio J 4. Grinnebys Orion 14,4 (24,52) Sjöström C 5. Cinnamon Prince 14,5 (96,22) Karlsson P 6. Pierre 14,8 (22,05) Eriksson K 7. Eurythmic Sisu 15,0 (15,57) Ohlsson U

Opl. Fideli Star 15,6 (64,55). Palermo Broline 15,8 (40,68). Valnes Doris 16,0 (92,54). Yankee Boy 16,4 (3,95). Butterfly Ima d12g (24,30).

Vinnare: 5,21

Plats: 2,42- 2,84-1,57

Tvilling: (2/4) 17,70

Trio: (4-2-10) 131,03

Lopp 5

1. Civilon 18,9 (2,20) Kontio J 2. Double Formula 18,9 (25,78) Andersen T 3. Italiano Boko 19,6 (8,11) Haugstad K 4. Bonfire U.N.G. 21,1 (56,64) Widell K 5. Mayha 21,5 (12,97) Jakobsson M 6. Dansa 21,7 (13,99) Lindblom C-E 7. Käbb's Valente 22,8 (59,14) Gorski K

Opl. Leon C.H. 23,1g (6,99). Wyldstyle ug (105,07). Binoculars d9g (4,94). Caspar S.S. d10g (94,90). Euclide dug (74,09).

Vinnare: 2,20.

Plats: 1,28-3,17- 1,89

Tvilling: (8/12) 32,21

Trio: (8-12-5) 327,09

Lopp 6

1. Dixie Brick 15,0 (2,30) Kontio J 2. Argbiggan 15,2 (3,07) Svanstedt R 3. C.R.Nobless 15,7 (48,32) Widell K 4. Sabina Memphis 15,8 (31,65) Jansson T 5. Glimra Guld 16,0 (9,40) Dalborg T 6. Dancing Vilma 16,3 (20,25) Hägg J 7. B.W.Empress 16,4 (14,53) Lindblom Å

Opl. Kornett T.J. 18,7 (145,73). Västerbo Kattla 19,6 (93,22). Chimbai 20,0g (9,30). Kelly Jovalley 20,1g (66,97). Struken: Alexia Marshall. Nika.

Vinnare: 2,30

Plats: 1,42-1,69-4,20

Tvilling: (10/12) 3,53

Trio: (10-12-13) 124,19

Lopp 7

1. El Gumpert 17,3 (1,42) Kontio J 2. Önas Nancy 18,1 (5,51) Ohlsson U 3. Alfas Joystick 18,2 (24,05) Karlsson P 4. Macarena 18,3 (82,21) Westman M 5. Muscles Mustang 18,3 (101,00) Widell K 6. Anywherewithyoulou 18,3 (28,39) Benzon N 7. Saphir C.D. 18,3 (23,87) Sjöström C 8. Kissy's Icon 18,4 (62,42) Thuresson P A

Opl. Some Zin 18,4 (61,72). Filidor d'Odyssee 18,5g (60,99). Deliver 18,6 (22,25). Daenerys Targaryen 20,2 (171,84). Dear Matrix d3g (17,96).

Vinnare: 1,42

Plats: 1,12-1,38-2,67

Tvilling: (5/6) 4,13

Trio: (6-5-8) 46,33

Lopp 8

1. I am Rapida 14,8 (2,63) Kontio J 2. Turboline 15,1 (8,45) Sjöström C 3. Never Stop 15,4 (5,27) Eriksson K 4. Allenie's Love 15,8 (21,40) Thuresson P A 5. Check Me 16,0 (6,17) Lennartsson P 6. Cabriolet 16,3 (18,08) Hultman M 7. Enjoy's Corrida 16,7 (54,83) Partanen J

Opl. Viktorias Secret 17,0 (32,73). Cilantro 17,7 (84,35). Pyrit d10g (15,87). Cash Cow Pellini d11g (9,91). Struken: The Sweet Pearl.

Vinnare: 2,63

Plats: 1,33-1,75-1,83

Tvilling: (2/9) 8,79

Trio: (9-2-3) 56,80

Lopp 9

1. Ajusco 16,6 (5,82) Widell K 2. Eli's Surprise 16,7 (24,99) Nordström L 3. Saphir d'Inverne 16,7 (7,14) Österdahl J 4. Raj's Messiah 17,1 (11,87) Kontio J 5. Knightgi 17,2 (46,22) Ivarsson M 6. Skyscraper 17,3 (18,87) Benzon N 7. Lisa Sånna 17,4 (1,67) Aikio P

Opl. Lucky Million 17,5 (87,25). Speed Marke 17,7g (71,51). Timetobelucky 23,6g (35,74). H.C.Madness d11g (70,23). Struken: Gamay Boko.

Vinnare: 5,82

Plats: 2,67-5,00-2,54

Tvilling: (8/9) 60,50

Trio: (8-9-12) 568,49

Lopp 10

1. St No More War 16,2 (4,75) Hell K 2. Honey Bunny 16,2 (2,37) Eriksson J S 3. Rivermere 16,8 (6,37) Jakobsson M 4. Virgo Karsk 17,0 (29,39) Lindberg B 5. Västerbo Jeppe 18,9 (16,97) Gorski K 6. Snella Doc 19,4 (28,60) Partanen J

Opl. Diamant Norrgård 23,5 (3,83).

Vinnare: 4,75

Plats: 1,55- 1,28-1,49

Tvilling: (6/7) 4,07

Trio: (7-6-4) 25,09

MÅRTEN ERIKSSON