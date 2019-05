Nya ägare till fastigheten på Törsjögatan 20A i Örebro – 4 500 000 kronor blev priset

Det är Flixbus som lagt in en ny busslinjen mellan Stockholm och Göteborg, via Örebro, i sin sommartidtabell. Linjen kommer att trafikeras fredag-söndag. Under sommarens högsäsong från mitten av juni till mitten av augusti körs bussarna även på måndagar.

Om man vill åka kollektivt från Örebro till Göteborg är man i nuläget hänvisad till att åka tåg. Bussen blir nu ett alternativ under sommaren.

Åt Göteborgshållet stannar bussen i Mariestad och Lidköping. Åt Stockholmshållet angör bussen bland annat Strängnäs.