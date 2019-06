Tomt i Örebro såld till ny ägare – priset: 1 650 000 kronor

Indianerna drabbades av tyngsta möjliga avbräck när lagets stora stjärna, den trefaldige och regerande världsmästaren Tai Woffinden, skadades svårt i en krasch i Polen i fredags.

Nu agerar Kumlaklubben och plockar in Vaclav Milik som ersättare. Den 26-årige tjecken körde för Indianerna 2017 och 2018, och snittade över 1,8 poäng per heat över 24 matcher (1,93 om man räknar in bonus), men fick lämna inför årets säsong. Dels för att lämna plats åt Chris Holder, men också för att ha prioriterat bort en SM-kvartsfinal för att i stället köra en deltävling i det individuella tjeckiska mästerskapet.

Nu kommer Milik tillbaka för att ta revansch.

– Han har uttryckt: ”Klart jag vill tillbaka, jag vill visa att jag ska åka i Kumla.” Han vill bevisa både för mig och för publiken att han förtjänar ett bättre avslut än det som blev förra året, och att han verkligen hör hemma på den här nivån. Han har en väldigt ödmjuk inställning, säger Peter Johansson, lagledare i Indianerna.

Direkt när Woffinden blev skadad visste Johansson inte om Indianerna skulle ta in en ersättare, köra riders replacement eller sätta in Krystian Pieszczek, som redan finns i truppen, i startsjuan. Därefter har lagledaren tittat igenom listan på elitserie-lediga världsförare och fått nej av VM-trean Leon Madsen och VM-fyran Martin Vaculík, och valt bort namn som Matej Zagar, Emil Sajfutdinov och bröderna Laguta.

– Jag har bollat mycket tankar med ”Ludde” (lagkaptenen Ludvig Lindgren) och Kenneth Bjerre som har två olika horisonter. Det gäller att hitta rätt för att rida vidare på den atmosfär och laganda vi har. Det är klart att det finns några förare som skulle kunna ta fler poäng än Milik, men tar man in fel person i laget finns risk att andra presterar sämre och att man förlorar poängen på andra ställen. Milik är ingen som drar ned ett lag, säger Johansson och fortsätter:

– Tittar man i skiktet bakom de allra tyngsta namnen så finns Milik där, och i honom vet vi dessutom att vi får en riktigt bra kille i depån.

Woffinden har kört in 66 av 78 möjliga poäng på 26 heat, vilket ger en andraplats i elitseriens snittliga med 2,538. Men Johansson kräver inte att Milik går rakt in och presterar sådana siffror. Däremot hoppas han få ut mer än de 0,74 poäng per heat som tjecken snittat för Wroclaw i polska ligan den här säsongen. När han 14 maj–4 juni körde fyra elitseriematcher för Dackarna, som skadeersättare för Maciej Janowski, snittade han 1,52.

– Han har haft det tungt i Polen, men det hade han även förra året när han körde bra för oss, så det behöver inte hänga ihop. Det handlar nog mycket om hur man trivs och värdesätts. Jag tror att den här chansen kan göra gott för honom, säger lagledaren.

Milik kommer att göra comeback i derbyt hemma mot Piraterna nästa torsdag, den 20 juni, och kommer därefter att finnas tillgänglig åtminstone i dubbelmötet med Smederna 25 juni och 2 juli och i hemmamatchen mot Dackarna den 4 juli.

Regeln om skadeersättare säger nämligen att Woffinden måste skrivas ut ur truppen i minst 28 dagar, alltså till och med den 9 juli. Därefter kan britten när som helst skrivas tillbaka, men Milik kan också fortsätta match för match så länge Woffinden är borta.

– Milik har redan sagt att han vill kämpa för att ta en plats i truppen även när Tai kommer tillbaka, att han ska köra så bra att han tar en av de andra platserna i nästa transferfönster. Han känns väldigt laddad inför den här chansen, och det gäller nog att försöka lugna ned honom inför en återkomst på hemmaplan.

I kraschen ådrog sig Woffinden frakturer på den fjärde ryggkotan, räknat uppifrån, och på ett av skulderbladen, och därtill skador på lungorna. Det är oklart hur länge han blir borta.

– Det är en månad till att börja med, men jag skulle bli förvånad om det inte tar längre tid. Det hänger lite på hur fort den naturliga läkningen går, den går inte att påskynda. Det är ju en viss skillnad på en bruten arm, där man kan känna att man fått styrkan tillbaka och köra även om läkaren avråder, och en nackskadad. I det här fallet får man helt enkelt vänta tills läkaren ger okej, säger Johansson.

– Jag sätter ingen som helst press på Tai. Kommer han tillbaka efter 28 dagar så är det superbra, tar det längre tid så har vi en långsiktig plan med Milik, och vi har dessutom Pieszczek i truppen som alternativ.

Miliks ingångssnitt på 1,861 gör att laget fortfarande kommer ha exakt samma valmöjligheter som med Woffinden i förhållande till tak- och golvsnitt: Pieszczek kan ersätta vem som helst av de fem toppförarna samtidigt som Christoffer Selvin och Jonatan Grahn kan gå in för någon av de svenska förarna.

Indianerna är obesegrat fem omgångar in i elitserien och toppar tabellen på nio poäng.

Indianernas trupp

Tilltänkt startsjua: Tai Woffinden (ersatt i minst 28 dagar av Vaclav Milik), Kenneth Bjerre, Chris Holder, Piotr Protasiewicz, Anders Thomsen, Ludvig Lindgren, Joel Andersson.

Ersättare: Krystian Pieszczek, Christoffer Selvin, Jonatan Grahn.

Också inskrivna i truppen: Anton Woss, Simon Gustafsson, Niklas Fridell (ingen av dem har kört någon speedway i år).