Vad fick grannarna för sitt hus? Kolla in NA:s lista

Askersund Adress: Brona Södra Hunna 244, 69691 Askersund Fastighet: Södra Hunna 1:2 Pris: 775000 kr Taxvärde: 608 000 kr (2018) Köpare: Gustavsson, Darina Maria Elisabeth Säljare: Jobén, Eva Gunilla Margareta, Öman, Tomas Bengt

Adress: Harsyrevägen 15, 69460 Åsbro Fastighet: Åsbro 1:345 Pris: 0 kr Taxvärde: 612 000 kr (2018) Köpare: Söderlund, Per Emil Petrus, Tucinska, Johanna Kristin Säljare: Tucinska, Riitta Annikki, Tucinski, Romuald Jozef

Adress: Venstorpsvägen 9, 69499 Skyllberg Fastighet: Askersund Snavlunda-Skalltorp 1:7 samt 1:8 Pris: 0 kr Taxvärde: 551 000 kr (2018) Köpare: Monika Gustafssons dödsbo Säljare: Gustafsson, Signe Monika Fastighet: Askersund Tikanäs 2:16, tomtmark Pris: 900 000 kr Taxvärde: 509 000 kr (2018) Köpare: Nordbrant, Per Ernst Andreas, Nordbrant, Anna Maria Jane Säljare: Thomas, Johanna Madelene

Adress: Mariedamm Södra Dalskogen 502, 69697 Mariedamm Fastighet: Södra Dalskogen 1:2 Pris: 0 kr Taxvärde: 2 575 000 kr (2017) Köpare: Bäckström, Björn Stefan, Bäckström, Lena Ingrid Maria Säljare: Bäckström, Alf Gullmar, Bäckström, Maj Doris

Fastighet: Askersund Askersund 1:66, industrifastighet Pris: 2 000 kr Taxvärde: Redovisas ej Köpare: Askersunds Kommun Säljare: Müntzing, Märta Christina, Carl-Oscar Müntzings dödsbo

Fastighet: Askersund Gärdshyttan 2:9 Adress: Frösshyttan Hällevi 623, 69694 Hammar Pris: 50 000 kr Taxvärde: 53 000 kr (2018) Köpare: Sjöberg, Karin Margareta Säljare: Johansson, Jan Valentin

Fastighet: Askersund Önnabo 2:5 Adress: Sjölidsvägen 11, 69497 Rönneshytta Pris: 385 000 kr Taxvärde: 623 000 kr (2018) Köpare: Roos, Emma Corinna Birgitta Säljare: Bäckström, Karl Johan Andreas

Degerfors Fastighet: Degerfors Bossåsen 26:6 Adress: Snäckgatan 15, 69333 Degerfors Pris: 750 000 kr Taxvärde: 552 000 kr (2018) Köpare: Pettersson, Richard Erik Säljare: Larsson, Elin Marie Cecilia

Fastighet: Degerfors Svartviken 1:5 Adress: Bergslagsvägen 15B, 69373 Svartå Pris: 3 000 000 kr Taxvärde: 1 136 000 kr (2016) Köpare: Svensson, Annika Birgitta, Svensson, Kjell Peter Säljare: Ågren, Stig Bertil Gerhard

Fastighet: Degerfors Högberg 2:52 Adress: Högberg 151, 69392 Degerfors Pris: 595 000 kr Taxvärde: 571 000 kr (2018) Köpare: Fredriksson, Anton Viktor, Holmén, Gunilla Sofia Säljare: Holmén, Kai Juhani

Fastighet: Degerfors Bruket 9:19 Adress: Liavägen 16, 69332 Degerfors Pris: 3 150 000 kr Taxvärde: 966 000 kr (2018) Köpare: Zetterblad, Fredrik Otto, Dahlström, Terésa Hellevi Isabell Säljare: Degerfors Kommun

Fastighet: Degerfors Strömtorp 2:27 Adress: Strömtorp 111, 69392 Degerfors Pris: 140 000 kr Taxvärde: 258 000 kr (2018) Köpare: Dahl,Anna Maria, Fingal, Tony Gunnar Säljare: Jönsson, Karin Nanny Vivian, Jönsson, Karl Ingemar

Fastighet: Degerfors Svartviken 1:6 Adress: Bergslagsvägen 17, 69373 Svartå Pris: 1 500 000 kr Taxvärde: 246 000 kr (2018) Köpare: Svensson, Annika Birgitta, Svensson, Kjell Peter Säljare: Palmqvist, Solveig Marina, Ågren, Stig Anders

Hallsberg Fastighet: Hallsberg Testa 4:21 Adress: Testa 649, 69794 Sköllersta Pris: 0 kr Taxvärde: 274 000 kr (2018) Köpare: Piiparinen, Johannes Säljare: Ohlson, Satu Sinikka

Fastighet: Hallsberg Gryts Bruk 1:32 Adress: Kapellvägen 10, 69793 Hjortkvarn (Flera adresser finns) Pris: 860 000 kr Taxvärde: 1 081 000 kr (2016) Köpare: Dabeski Fastigheter AB Säljare: Gryts Logistikpartner AB

Fastighet: Hallsberg Sannaholm 35 Adress: Ellens Backe 7, 69430 Hallsberg Pris: 1 090 000 kr Taxvärde: 786 000 kr (2018) Köpare: Pongpokinsatid, Sittipong, Wongchampa, Parichat Säljare: Malmer, Siv Yvonne Christine, Malmer, Olof Gustaf

Fastighet: Hallsberg Gläntan 4 Adress: Parkvägen 21, 69435 Hallsberg Pris: 1 000 000 kr Taxvärde: 569 000 kr (2018) Köpare: Svanberg, Börje Peter Micael, Svanberg, Josephine Veronica Nathalie Säljare: Nordin, Peggy Susanna Fastighet: Hallsberg Åsen 1:33 Adress: Sockenvägen 24, 69774 Sköllersta Pris: 510 000 kr Taxvärde: 444 000 kr (2018) Köpare: Andersson, Anders Gustav Säljare: Nooni, Ingrid Carina, Nooni, Hanna Maria Fastighet: Hallsberg Örnen 1 Adress: Kårstahultsgatan 3, 69435 Hallsberg Pris: 2 400 000 kr Taxvärde: 947 000 kr (2016) Köpare: Billsgårdensfastigheter AB Säljare: Nikander, Stig Åke -------------------------------------------

Fastighet: Hallsberg Sköllersta-Kärr 1:27 och 1:54 Adress: Kärrsvägen 4, 69730 Pålsboda Pris: 665 000 kr Taxvärde: 481 000 kr (2018) Köpare: Karlsson, Jan Kevin Säljare: Cederström, Tonye Erik Kid Jan ------------------------------------------- Fastighet: Hallsberg Sibbetorp 2:2 Adress: Sibbetorp 104, 69792 Pålsboda Pris: 0 kr Taxvärde: 1 044 000 kr (2018) Förvärvare: Dahlander, Frida Maria Elisabet Överlåtare: Carlsson, Bernt Arne ------------------------------------------- Fastighet: Hallsberg Åkerby 2:12 Adress: Åkerby 302, 69791 Pålsboda Pris: 1 040 000 kr Taxvärde: 463 000 kr (2018) Förvärvare: Wah Doh Htoo, Wah Doh Htoo, Paw, Paw Överlåtare:Eriksson, Karl Rolf Sigvard, Swensén, Karin Birgitta Iréne ------------------------------------------- Hällefors Fastighet: Hällefors Grängshyttan 3:16 Adress: Grängen 300, 71291 Hällefors Pris: 425 000 kr Taxvärde: 92 000 kr (2018) Förvärvare: Gustafson, Martin, Dayet, Clara Marion Överlåtare: Martinsson, Jan Anders -------------------------------------------

Fastighet: Hällefors Gyltbo 11:6 Adress: Rymdvägen 6, 71231 Hällefors Pris: 156 000 kr Taxvärde: 233 000 kr (2018) Förvärvare: Bergstedt, Robin Alexander, Bergstedt, Gunilla Maria Överlåtare: Bergstedt, Hans Thomas ------------------------------------------- Fastighet: Hällefors Saxhyttan 1:507 Adress: Stentäppsvägen 1, 71295 Grythyttan Pris: 625 000 kr Taxvärde: 265 000 kr (2018) Förvärvare: Hautamäki, Andreas Rolf, Fallgren, Linnéa Sofia Ulrika Överlåtare: Johnson, Bertil Gunnar, Stein, Barbro Cecilia ------------------------------------------- Karlskoga Fastighet: Karlskoga Högåsen 2:35 samt Degerfors Holmtorp 1:3 Adress: Högåsen 905, 69193 Karlskoga Pris: 1 200 000 kr Taxvärde: 537 000 kr (2018) Förvärvare: Lindström, Mathias Karl Överlåtare: Pettersson, Richard Erik ------------------------------------------- Fastighet: Karlskoga Järndragaren 14 Adress: Bergmästarevägen 50, 69153 Karlskoga Pris: 850 000 kr Taxvärde: 1 173 000 kr (2018) Förvärvare: Hagberg, Henrik Andreas Överlåtare: Fransson, Jan Peter, Fransson, Annelie Maria ------------------------------------------- Fastighet: Karlskoga Uppsättaren 1 Adress: Uppsättarevägen 18, 69153 Karlskoga Pris: 770 000 kr Taxvärde: 480 000 kr (2018) Förvärvare: Pettersson, Per Ludvig Överlåtare:Johansson, Gun Yvonne ------------------------------------------- Fastighet: Karlskoga Aggerudsskolan 18 Adress: Persikovägen 13, 69145 Karlskoga Pris: 1 500 000 kr Taxvärde: 934 000 kr (2018) Förvärvare: Sandberg, Andreas Tommy, Granlund,Marie Magdalena Överlåtare: Hallgren, Per Erik Ronny ------------------------------------------- Fastighet: Karlskoga Västra Kedjeåsen 1:13 Adress: Hållsjöhyttan Hagalund 634, 69191 Karlskoga Pris: 0 kr Taxvärde: 353 000 kr (2018) Förvärvare: Ratilainen, Per Lars Mikael Överlåtare: Ratilainen, Britt Gunvor ------------------------------------------- Fastighet: Karlskoga Lasarettet 15 Adress: Tvärkrökeliden 1, 69144 Karlskoga Pris: 2 100 000 kr Taxvärde: 793 000 kr (2018) Förvärvare: Huhtakangas, Juha Olavi Överlåtare: Lind, John-Tomas Artur Josef ------------------------------------------- Fastighet: Karlskoga Vitlingen 1 Adress: Molyckevägen 4, 69151 Karlskoga Pris: 650 000 kr Taxvärde: 458 000 kr (2018) Förvärvare: Andersson, Kjell Inge Morgan, Pettersson,Kerstin Helén Överlåtare: Andersson, Björn Otto Morgan ------------------------------------------- Kumla Fastighet: Kumla Folkatorp 1:4 Adress: Folkatorp 407, 69291 Kumla Pris: 0 kr Taxvärde: 1 224 000 kr (2017) Förvärvare: Hörman, Emelie Therese Överlåtare: Hörman, Karl Ebbe Bengt ------------------------------------------- Fastighet: Kumla Smedstorpet 1 Adress: Smedstorpsvägen 10, 69232 Kumla (Flera adresser finns) Pris: 2 957 000 kr Taxvärde: 1 800 000 kr (2018) Förvärvare: Pekum Markutveckling AB Överlåtare: Peab Sverige AB ------------------------------------------- Fastighet: Kumla Kumla 14:3 Adress: Brändåsvägen 27, 69236 Kumla Pris: 2 400 000 kr Taxvärde: 1 443 000 kr (2018) Förvärvare: Jensen, Johanna Christina, Jensen, Martin Överlåtare: Arvberger, Klas Fredrik ------------------------------------------- Fastighet: Kumla Ekeby 9:14 Adress: Nävestagatan 15, 69291 Kumla Pris: 2 395 000 kr Taxvärde: 1 712 000 kr (2018) Förvärvare: Nilsson, Daniel Erik Överlåtare: Larsson, Robert Jonas, Larsson,Camilla Marie ------------------------------------------- Fastighet: Kumla Ekeby-Björka 2:16 Adress: Ekeby-Björka Östra Backen 162B, 69291 Kumla Pris: 3 800 000 kr Taxvärde: 2 725 000 kr (2017) Förvärvare: Johansson, Hans Sebastian, Markussen, Linn Olivia Linnéa Överlåtare:Andersson, Carl Johan Lennart ------------------------------------------- Fastighet: Kumla Tisteln 7 Adress: Västra Gatan 29, 69233 Kumla Pris: 2 900 000 kr Taxvärde: 1 847 000 kr (2018) Förvärvare: Axelsson, Lars Philip, Ärlegård, Anna Therese Överlåtare: Vidström, Helena Maria, Vidström,Peter Conny ------------------------------------------- Fastighet: Kumla Oppegården 37 Adress: Baldergatan 22, 69232 Kumla Pris: 2 020 000 kr Taxvärde: 1 387 000 kr (2018) Förvärvare: Bergelin, Anny Christina, Hjelm, Christoffer Överlåtare: Ekström, Curt Peder E ------------------------------------------- Laxå Fastighet: Laxå Kättefallet 1:10 Pris: 1 600 000 kr Taxvärde: 1 114 000 kr (2017) Förvärvare: Karlsson, Nils Daniel, Aneer, Ernst Erik Torbjörn Överlåtare: Alf Bror Conny Jakobssons dödsbo ------------------------------------------- Fastighet: Laxå Saltängen 12:121 Adress: Älgstigen 3, 69531 Laxå Pris: 0 kr Taxvärde: 420 000 kr (2018) Förvärvare: Gäfvert, Eivor Birgitta Överlåtare: Gäfvert, Stig Olof ------------------------------------------- Lekeberg Fastighet: Lekeberg Västanås 1:9, Ingvaldstorp 1:44 Adress: Gryt 1A, samt Gryt 1F 71694 Mullhyttan (Flera adresser finns) Pris: 0 kr Taxvärde: 732 000 kr (2018) Förvärvare: Kindgren, Jenny Överlåtare: Lööw, Ulla Viola ------------------------------------------- Fastighet: Lekeberg Hidingebro 1:10 Adress: Hidingebro 1118, 71692 Fjugesta (Flera adresser finns) Pris: 2 750 000 kr Taxvärde: 1 506 000 kr (2016) Förvärvare: Nerikes Fastigheter AB Överlåtare: Walléns Livskonst Aktiebolag ------------------------------------------- Fastighet: Lekeberg Svartkärr 2:23 Pris: 200 000 kr Taxvärde: Redovisas ej Förvärvare: Obos Mark AB Överlåtare: Åkesson, Jan Åke Överlåtare: Åkesson, Hjördis Birgitta ------------------------------------------- Fastighet: Lekeberg Finntorp 2:1 Adress: Finntorp 3162, 71693 Fjugesta Datum: 2019-01-31 Pris: 0 kr Taxvärde: 719 000 kr (2018) Förvärvare: Knutsson, Anders Erik Förvärvare: Knutsson, Tommy Anders Förvärvare: Knutsson, Lillemor Margareta Elise Överlåtare: Margareta Elise Hellströms dödsbo ------------------------------------------- Lindesberg Fastighet: Lindesberg Nyhyttan 1:29 Adress: Nyhyttan 129, 71196 Storå Datum: 2019-01-11 Pris: 825 000 kr Taxvärde: Redovisas ej Förvärvare: Lundgren, Ingegärd Ann-Katrin Överlåtare: Eriksson, Per Tomas Henrik ------------------------------------------- Fastighet: Lindesberg Grönbo 1:16 Adress: Grönbo Sundbotull 149, 71194 Lindesberg Datum: 2019-02-01 Pris: 1 800 000 kr Taxvärde: 1 257 000 kr (2018) Förvärvare: Jansson, Jens Erik Jörgen Förvärvare: Jansson, Cathrin Jeannette Margareta Överlåtare: Jansson, Erik Rune Överlåtare: Jansson, Kerstin Margareta ------------------------------------------- Fastighet: Lindesberg Gusselby 21:8 Adress: Bygatan 9, 71195 Gusselby Datum: 2019-01-25 Pris: 650 000 kr Taxvärde: 728 000 kr (2018) Förvärvare: Nilsson, Philip Jonas Gustav Överlåtare:Nilsson, Håkan Rune Överlåtare:Nilsson, Ingrid Camilla ------------------------------------------- Fastighet: Lindesberg Hagaberg 5:5 Adress: Blåbärsvägen 7, 71133 Lindesberg Datum: 2019-01-28 Pris: 2 150 000 kr Taxvärde: 1 607 000 kr (2018) Förvärvare: Sedrakyan, Ruzan Förvärvare: Samsonyan, Armen Överlåtare: Wentzel, Ted Mattias Lennart Överlåtare: Danielsson, Kristina Yvonne Veronica ------------------------------------------- Fastighet: Lindesberg Guldsmedshyttan 3:39 Adress: Skogsgläntevägen 1F, 71178 Guldsmedshyttan Datum: 2019-02-01 Pris: 1 100000 kr Taxvärde: 514 000 kr (2018) Förvärvare: Waithaka, Vanessa Wangeci Överlåtare: Åsa Duffys dödsbo Överlåtare: Duffy, Paul ------------------------------------------- Fastighet: Lindesberg Torphyttan 2:26 Adress: Torphyttan Näset 545, 71191 Lindesberg Datum: 2019-01-18 Pris: 0 kr Taxvärde: 2 039 000 kr (2017) Förvärvare: Hjerpe, Mats Fredy Överlåtare: Agneta Helena Hjerpes dödsbo ------------------------------------------- Fastighet: Lindesberg Österhammar 1:4 Adress: Österhammar 211, 73272 Fellingsbro Datum: 2019-01-28 Pris: 1 150 000 kr Taxvärde: 953 000 kr (2018) Förvärvare: Kupari, Pekka Johannes Överlåtare: Johansson,Bengt Ingemar Överlåtare: Johansson,Annika Charlott ------------------------------------------- Fastighet: Lindesberg Ängeby 8:3 Adress: Norra Banvägen 17, 73271 Fellingsbro Datum: 2019-01-31 Pris: 700 000 kr Taxvärde: 739 000 kr (2018) Förvärvare: Kejbert, Anneli Margareta Maria Överlåtare: Börje Käcks dödsbo ------------------------------------------- Ljusnarsberg Fastighet: Ljusnarsberg Milan 2 och 3 Adress: Verkstadsvägen 53, 71436 Kopparberg Datum: 2019-02-01 Pris: 930 000 kr Taxvärde: 593 000 kr (2013) Förvärvare: Lövgren, Tobias Karl Lennart Överlåtare: Andersson, Leif Gösta ------------------------------------------- Fastighet: Ljusnarsberg Yxsjöberg 1:5 Adress: Yxsjöberg 207, 77294 Grängesberg Datum: 2019-02-01 Pris: 165 000 kr Taxvärde: 102 000 kr (2018) Förvärvare: Hummasten, Helena Överlåtare: Karlsson, Johan Paul Kjell-Ove ------------------------------------------- Nora Fastighet: Nora Skärmarboda 2:2 Adress: Skärmarboda 303, 71391 Nora Datum: 2019-01-11 Pris: 0 kr Taxvärde: 977 000 kr (2018) Förvärvare: Nils Brelins dödsbo Överlåtare: Brelin, Nils Arne ------------------------------------------- Fastighet: Nora Ringshyttan 7:92 Adress: Ringshyttan 203, 71393 Nora Datum: 2019-01-31 Pris: 2 700 000 kr Taxvärde: 599 000 kr (2018) Förvärvare: Karlsson, Jennifer Helena Förvärvare: Karlsson, Lars Ivan Fredrik Överlåtare: Holm, Carl Mikael Överlåtare: Holm, Mia Christina ------------------------------------------- Fastighet: Nora Nya Viker 2:16 Adress: Nya Viker 419, 71392 Gyttorp Datum: 2019-02-01 Pris: 1 420 000 kr Taxvärde: 1 158 000 kr (2018) Förvärvare: Erlandsson, Saga Anna Elsa Förvärvare: Lindberg, Robin Mikael Överlåtare: Andersson, Anita Maria Elisabet ------------------------------------------- Örebro Fastighet: Örebro Kolja 5:2 Adress: Kolja 815, 70596 Glanshammar Datum: 2019-01-25 Pris: 0 kr Taxvärde: 1 712 000 kr (2018) Förvärvare: Tiderman, Britt-Marie Överlåtare: Tiderman, Britt-Marie Överlåtare: Tiderman, Lars Håkan ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Rättaren 3 Adress: Brantströms Gränd 10, 70228 Örebro Datum: 2019-02-01 Pris: 3 500 000 kr Taxvärde: 2 810 000 kr (2018) Förvärvare: Berggren, Linnea Maria Förvärvare: Berggren, Karl Gustaf Johan Överlåtare: Berggren, Bengt Gunnar ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Ritningshyllan 14 Adress: Stensättervägen 7A, 70375 Örebro Datum: 2019-02-01 Pris: 2 300 000 kr Taxvärde: 1 570 000 kr (2018) Förvärvare: Andersson, Kajsa Elisabet Förvärvare: Pettersson, Sten Urban Sune Överlåtare: Steffenstorpet, Karin Maria ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Kajan 2 Adress: Sancta Birgittagatan 10, 70214 Örebro Datum: 2019-01-28 Pris: 0 kr Taxvärde: 4 859 000 kr (2018) Förvärvare: Chatila, Hani Naser Överlåtare: Chatila, Adnan Ezzat Överlåtare: Moukaddem Chatila, Wafaa ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Eker 14:394 Adress: Kristinelundsvägen 2, 70353 Örebro Datum: 2019-01-25 Pris: 855 000 kr Taxvärde: 610 000 kr (2018) Förvärvare: Karim, Alan Förvärvare: Hannasson, Amalia Överlåtare: Örebro Kommun ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Fritiden 24 och 25 Adress: Ormestaskogen 35, 70595 Örebro Datum: 2019-01-31 Pris: 875 000 kr Taxvärde: 687 000 kr (2018), Redovisas ej Förvärvare: Örebro Kommun Överlåtare: Grahn, Ebba Agneta Ingeborg Överlåtare: Peter Örbrings dödsbo ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Blåräven 6 Adress: Stenstugevägen 11, 70229 Örebro Datum: 2019-01-31 Pris: 4 525 000 kr Taxvärde: 2 774 000 kr (2018) Förvärvare: Åman, Anna Pernilla Elisabeth Förvärvare: Hahne, Carl Mats Fredrik Överlåtare: Freiij, Claes Patrik Överlåtare: Schön, Anna Marita Heléne ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Törsjö 3:179 Adress: Nytorpsvägen 7, 70231 Örebro Datum: 2019-01-31 Pris: 5 100 000 kr Taxvärde: 3 479 000 kr (2018) Förvärvare: Jennebo, Irene Ursula Gerda Förvärvare: Jennebo, Mats Arne Överlåtare: Tidén, Malin Katarina Överlåtare: Johansson, Leif Kenneth ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Tåsta 1:14 Adress: Tåsta 709, 70597 Glanshammar Datum: 2019-02-01 Pris: 0 kr Taxvärde: 1 608 000 kr (2018) Förvärvare: Almgren, Gunilla Christina Förvärvare: Almgren, Johan Gunnar Överlåtare: Almgren, Gunilla Christina ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Kumla 6:28 Adress: Småstuguvägen 27, 70376 Örebro Datum: 2019-02-01 Pris: 2 550 000 kr Taxvärde: 1 885 000 kr (2018) Förvärvare: Hellström, Helen Mariann Förvärvare: Hedlund, Lars Rune Thomas Överlåtare: Söderberg, Gunnel Margareta ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Killingen 3 Adress: Mörkviksvägen 4B, 70229 Örebro Datum: 2019-01-20 Pris: 0 kr Taxvärde: 3 418 000 kr (2018) Förvärvare: Hertin, Bengt Michael Överlåtare: Hertin, Bengt Michael Överlåtare: Hertin, Christina Maria Margit ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Hummelsta 12:40 Adress: Borins Väg 17, 71532 Odensbacken Datum: 2019-01-28 Pris: 2 200 000 kr Taxvärde: 1 136 000 kr (2018) Förvärvare: Söderling, John Mattias Förvärvare: Ledin, Andrea Elisabeth Överlåtare: Bergström, Richard Mikael Tommy Överlåtare: Virta, Emma Rebecka Josefine ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Nybble 6:4 Adress: Linneberg 223, 71991 Vintrosa Datum: 2019-01-14 Pris: 0 kr Taxvärde: 1 439 000 kr (2018) Förvärvare: Tholster, Annika Birgit Catrin Överlåtare: Liljestrand, Leif Anders Överlåtare: Tholster, Annika Birgit Catrin ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Athena 19 Adress: saknas Datum: 2019-02-01 Pris: 7 000 000 kr Taxvärde: Redovisas ej Förvärvare: Goldcup 17182 AB Överlåtare: Örebroporten Fastigheter AB ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Tybble 18:1 Adress: Tybble 913, 71594 Odensbacken Datum: 2019-01-28 Pris: 1 195 000 kr Taxvärde: 873 000 kr (2018) Förvärvare: Anttila, Sami Jeremias Förvärvare: Mäki, Amanda Emmy Yvonne Överlåtare: Snobl, Ann Maria Anett ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Viren 13 Adress: Sörbyallén 5B, 70217 Örebro Datum: 2019-02-04 Pris: 5 285 000 kr Taxvärde: 3 449 000 kr (2018) Förvärvare: Särnblad, Frida Maria Förvärvare: Särnblad, Joakim Robert Överlåtare: Pettersson, Carl Tommie Överlåtare: Pettersson, Sandra Caroline ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Frötorp 1:18 Adress: Frötorp 148, 70592 Örebro Datum: 2019-02-04 Pris: 1 750 000 kr Taxvärde: 1 395 000 kr (2018) Förvärvare: Hammarlund, Anette Gun Marie Förvärvare: Hammarlund, Lars Tomas Överlåtare: Sundström, Inger Myrica Överlåtare: Sundström, Bo Lennart ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Jädraån 8 Adress: Olvongatan 7, 70360 Örebro Datum: 2019-02-01 Pris: 2 725 000 kr Taxvärde: 2 174 000 kr (2018) Förvärvare: Kalo, Raed Förvärvare: Hanna, Ninawa Överlåtare: Sörman, Eva Charlotte ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Droskan 15 Adress: Orrstigen 1, 70348 Örebro Datum: 2019-01-31 Pris: 2 525 000 kr Taxvärde: 1 849 000 kr (2018) Förvärvare: Ibrahim, Daoud Överlåtare: Kensén, Mona Elise ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Pappersbruket 61 Adress: Ingenjörsgatan 13, 70286 Örebro (Flera adresser finns) Datum: 2019-02-01 Pris: 6 000 000 kr Taxvärde: Redovisas ej Förvärvare: Projekt Ingenjören Örebro AB Överlåtare: Mondi Örebro AB ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Almby 13:512 Adress: Kärleksstigen 30, 70510 Örebro Datum: 2019-01-17 Pris: 1 995 000 kr Taxvärde: 1 836 000 kr (2018) Förvärvare: Veress, Gábor Överlåtare: Jesslén, Ulf Kristian Överlåtare: Jesslén, Kristian David Överlåtare: Jesslén, Christina Elisabeth ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Åsby 1:20 Adress: Åsby 362, 71592 Stora Mellösa Datum: 2019-02-01 Pris: 750 000 kr Taxvärde: 752 000 kr (2017) Förvärvare: Blomé, Rasmus Emanuel Förvärvare: Nilsson, Ida Isabella Överlåtare: Per Ivar Ekblads dödsbo ------------------------------------------- Fastighet: Örebro Hummelsta 3:14 Adress: Hummelsta 121, 71591 Odensbacken Datum: 2019-01-21 Pris: 1 520 000 kr Taxvärde: 734 000 kr (2018) Förvärvare: Eriksson, Jenny Mona Birgitta Förvärvare: Johansson Bylund,Tony Överlåtare: Gillstam, Mattis Ray Krister Överlåtare: Gillstam, Julia Matilda