Branden slukade Fratelli – Nahrins nya salong klarade sig undan med en hårsmån: ”Går inte att beskriva”

Under den sotsvärtade taknocken saknas ytterväggen och man ser rakt in i ett kaklat badrum. Byggplasten fladdrar i vinden och där Fratelli en gång låg är marken tom - som ett gapande hål bara. En byggställning kring delar av det som är kvar av Söderlindhska gården står som ett staket runt förödelsen. Vittnar om att det ändå är på väg åt rätt håll även om det ser ut att vara mycket arbete kvar.

Längre ner i samma byggnad, innanför ett nyputsat skyltfönster med sirligt emblem är kontrasten slående. Det luktar nytt och fräscht. De fyra sprillans nya frisörstolarna lyses upp av varsin ljusring i taket som för tankarna till glorior. Stora runda speglar blänker mot nymålade väggar och mörka sammetsgardiner ramar in det omsorgsfullt inredda skyltfönstret.

Hudterapeuten Nahrin Hanna visar stolt runt i skönhetssalongen, som slog upp portarna för bara några dagar sedan.

– Jag drev salong Beauty Room längre bort på Nygatan för flera år sedan. Därefter hyrde jag in mig på en annan salong i fem år. Jag hade funderat på att öppna i egna lokaler igen, men inte så här plötsligt. Det var min man som såg att lokalen var ledig, säger Nahrin.

Första gången på plats var det svårt att blunda för potentialen, både med lokalen och med läget. Och efter hårt arbete är hennes drömsalong äntligen verklighet.

– I nuläget har jag två frisörer och två hudterapeuter som hyr in sig hos mig, samt en läkare som kommer från Göteborg en gång i månaden och utför injektionsbehandlingar. Och det finns plats för två frisörer till, berättar Nahrin som döpt om sin verksamhet till "Gossip". Ett passande namn, för här avhandlas både det ena och det andra under behandlingarna, som är allt från ansiktsbehandlingar till mer avancerad hudvård och permanent make up.

– Ja, man får vara lite psykolog ibland, ler hon.

När branden startade i restaurang Fratelli den där ödesdigra dagen i juni var renoveringen redan i full gång.

– Jag var hos min bror här intill när jag såg hur det rök från taket på Fratelli, berättar Ninos Mourad, som är frisör på Gossip och också Nahrins kusin.

Adrenalinet pumpade i kroppen medan han rusade det snabbaste han kunde till restaurangen.

– Det brinner, det brinner, skrek jag, berättar Ninos och Nahrin nickar. Minns tydligt Ninos telefonsamtal den där dagen.

– Det går inte att beskriva vad jag kände. Vi var i i full gång med renoveringen. Jag har investerat massor i det här och vi hade redan hunnit lägga golv och måla väggar ...

Första dagen fick ingen gå i närheten. Hyresvärden, Esswege, var rädda för rasrisken. Att inte veta om eller hur rökskadad lokalen var var tufft.

– Jag hade beställt frisörstolarna och ringde upp företaget för att avbryta köpet. Men jag fick till svar att de var på väg och att det inte gick att göra det, säger Nahrin, som fruktade att hela byggnaden skulle jämnas med marken. Så blev det som tur var inte.

När de några dagar senare fick tillträde till byggnaden igen kunde hon andas ut. Gossip var intakt.

– Nu är vi här och nu ska vi vara kvar, säger hon och ler brett, men tillägger:

– Fratelli gjorde området populärt. Det är verkligen tråkigt att det är borta.

Vi fortsätter rundvandringen i salongen. En gång i tiden huserade Röda Korsets second handbutik här. Senare någon salong. Golvet som hade olika nivåskillnader har fått höjas upp på sina håll. Vid hårtvätten har man satt in ett stort fönsterparti. Nu väntar de på stripes för att skapa intrycket av en industrivägg in till det som är Nahrins eget behandlingsrum.

Nahrin har växt upp i Örebro och utbildade sig till hudterapeut vid hudvårdshögskolan i Stockholm 2006.

– Då var det inte så poppis att göra ansiktsbehandlingar eller vaxa sig och sånt. Intresset för behandlingar har växt enormt, allt fler unnar sig lite lyx i vardagen.

Nahrin berättar att det mest var en slump att hon började plugga till hudterapeut. Men det är ett val hon aldrig har ångrat.

– Att utbilda mig till hudterapeut är det bästa jag har gjort. Jag älskar det jag gör! Att komma hit känns snarare som att gå till sin hobby än till ett jobb.

Fakta: Centrum stängdes av

►Strax efter lunchtid fredagen den 26 juni larmades räddningstjänsten i Örebro om en brand i stadens centrala delar. Det var i restaurangen Fratellis lokaler i anrika Söderlindhska gården i hörnet Kungsgatan-Nygatan som eldsvådan hade uppstått.

►Stora delar av Örebro centrum spärrades av under den omfattande branden, som bekämpades av ett stort antal styrkor från brandkåren, med närmare 50 brandmän inblandade i arbetet.

►Först vid 21-tiden på kvällen kunde örebroarna i närheten öppna fönstren till följd av den kraftiga rökutvecklingen.

►En person fördes till sjukhus med ambulans i ett tidigt skede efter att ha andats in rök.

►Stora delar av Söderlindhska gården har rivits efter eldsvådan.