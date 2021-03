Brandkåren förbereder sig för brand i avfallshögarna ”Ingen fara just nu”

Under onsdagen startade temperaturmätningar i fyra av avfallshögarna i Röfors, och i två av dem var temperaturen 70 respektive 80 grader. I dialog med kommunen har Nerikes brandkår konstaterat att vid en högre temperatur än 70 grader ska temperaturen mätas varannan timme.

– Det är det vi vill ha koll på med temperaturmätningen för att ligga ett steg före. Vi vill veta om det sker ytterligare ökning eller om temperaturen ligger fast, säger Mathias Johansson, som handlägger ärendet hos Nerikes brandkår.

Värmeökning uppstår när mikroorganismer bryter ner organiskt material och vid en viss temperatur kan bakterierna antingen dö och kallna, eller bli så varma att materialet runtom kan självantända. Det hände i december i en stor avfallshög i Kagghamra utanför Stockholm, som lämnats av samma företag som den i Röfors. Och det är framför allt processen inne i högen som höjer temperaturen, vädret har inte så stor betydelse.

Spetten som används är ungefär 1,8 meter långa och kan liknas vid en köttermometer som trycks ner i högarna, berättar Mathias Johansson.

Under torsdagen inspekterade brandkåren högarna i Röfors.

– Vi förbereder oss för en ytterligare temperaturhöjning och att det i värsta fall kan bli en brand. Det är ingen fara just nu, men det är ändå komplicerat med tanke på den värmeutvidgning som pågår i högen, säger Per Ove Staberyd, brandchef.

Vid en brand kommer både grävmaskiner och lastbilar att behövas för att få bort massorna, samt ett antal brandbilar.

Det första målet är nu att börja minska på högarna för att underlätta för brandkåren.

– Avfallet har legat där under väldigt lång tid, och det är bra att vi ställde krav att det ska temperaturmätas. Då kan vi få kännedom om det håller på att hända något. Det här är dolda processer. I början märker man just ingenting, förrän det brinner igenom, säger Per Ove Staberyd

Att ni nu upptäckte att det var så pass hög temperatur, satte det situationen i ett nytt ljus?

– Ja det gjorde det. Det är så pass höga temperaturer att risken finns att det kan bli en riktig brand.

Liknande processer kan uppstå i till exempel hö, linolja och trassel.

– Här är det lite mer komplicerat eftersom högarna innehåller alla möjliga typer av byggmaterial. Det här är ett tillfälligt lager som inget vet exakt vad det innehåller. Det gör att det blir lite extra bekymmersamt.

Han jämför med Eons värmeverk i Örebro, som hanterar liknande problematik.

– De har bara flis i sina högar, som man mäter dagligen året om och kan hantera utifrån det.

Skillnaden här är också att det inte finns några resurser för att ta hand om situationen.

– Företaget har lämnat verksamheten, men högarna måste skötas, och att lämna en verksamhet utan skötsel är inget bra. Därför är det bra att kommunen nu kan åtgärda det här. Det är tillräckligt bekymmersamt för dem som bor där ändå, säger Per Ove Staberyd.