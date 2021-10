Brännmyr: 36 år och ”bara” VM-femma efter helgens nederlag – men här är detaljerna som kan göra Fredrik Lindgren till världsmästare

Klockan klämtar för Fredrik Lindgren.

Eller rättare sagt för hans ambitioner att bli världsmästare.

Bara kolla på statistiken. Örebroföraren fyllde 36 i september, och räknar man bort unikumet Greg Hancock har ingen förare över 32 vunnit VM senaste tio åren.

Men det skulle vara långt ifrån unikt om Lindgren vann när han är 37, 38 eller 39, så det kommer några chanser till. Och det finns några saker som talar för att 2022 eller 2023 kan vara hans bästa chanser.

Men låt oss börja med årets säsong – och jämförelsen med i fjol. I all väsentlighet en fråga om en negativ utveckling, främst resultat- men också prestationsmässigt, där toppar blivit lägre och dalarna djupare.

2020 vann Lindgren en av GP-tävlingarna i Gorzów, gick till semifinal i alla åtta VM-deltävlingarna och till final i sex. Sämsta placeringarna var tredjeplatser i två semifinaler. Bara ett stopp i säsongens sista heat tvingade honom till den särkörning om VM-silvret han förlorade, vilket ledde till att han i stället fick inkassera karriärens andra brons.

I år missade Lindgren semifinal vid tre tillfällen och var varken etta eller tvåa i någon tävling. Han gick ändå till åtta semifinaler och fem finaler och såg länge ut att ha bronset i sin ficka – men efter att ha gjort sin sämsta GP-tävling på tre år i fredags tappade han i lördagens avslutande tävling även fjärdeplatsen till Maciej Janowski.

Trenden med lägre toppar och djupare dalar har också visat sig i ligaspeedwayen: 2019 snittade Lindgren 1,798 poäng per heat i Polen, i fjol 1,692, i år ”bara” 1,578 – och några av hans tyngsta bottennapp kostade viktiga poäng för Czestochowa som missade slutspelet.

Men jag tror ändå inte att bäst före-datumet måste vara passerat. Fredrik Lindgrens karriär fick en nystart när han åkte ur GP-serien 2014, och fram till sommaren 2018 pekade utvecklingskurvan spikrakt uppåt (jag är fortfarande säker på att han hade tagit VM-silvret 2017 om det inte var för den otäcka kraschen).

Och det finns en nivå till i Fredrik, det finns ett sista utvecklingssteg från att vara en av världens fem bästa förare till att bli den bäste. Han har det i sig. I fjol saknades bara starterna, i år den absoluta toppnivån.

Det som gav lyftet från 2015 och framåt var förmågan att identifiera vad som saknas – i åkningen, i materialet, i depån, i livet – och åtgärda det. Han plockade bort ligor, byggde ett starkare team runt sig, experimenterade med ny motorleverantör, kom med en ny approach till varje tävling. Den förmågan att se vad som behöver göras framåt blir avgörande nu.

Men viktigast: Det råder inga tvivel om att glöden fortfarande finns, viljan att ta den där världsmästartiteln, Sveriges första individuella sedan Tony Rickardssons sista 2016.

Den kommer inte komma gratis. Bartosz Zmarzlik kanske är bäst genom tiderna. Men han är inte oslagbar – det visade Artem Laguta i år. Med kanonstarter, kompromisslös körning och rätt motormaterial går det att slå polacken.

Mitt intryck är att handskadan som Lindgren gick in i säsongen med – men som han valde att tala väldigt tyst om – störde honom mer än han ville erkänna. Dessutom var det förstås inte optimalt att inleda säsongen under oklara covidregler och med frun och nyfödda dottern på distans. Alla bitar – även de utanför banan – måste vara på plats. Och att lyftet kom just när han skrivit på för Västervik känns heller inte som någon slump. Kanske behöver toppförarna trots allt fler körtillfällen än de polska ligan erbjuder.

Varför skulle 2022 passa Lindgren bättre, då? Jo, globala mediabolaget Discovery (de som har rättigheterna till bland annat allsvenskan och OS i Sverige) har köpt upp rättigheten till att arrangera VM-serien de närmaste tio åren – och planerar inte att köra på med några covid-krympta säsonger med majoriteten av VM-deltävlingarna i Polen som föregångaren BSI gjort. 2022 blir det Kroatien, Tjeckien, Tyskland, Ryssland, Storbritannien, Danmark, Sverige (Målilla) och, förhoppningsvis, Australien. Plus enkeltävlingar i Torun, Wroclaw och Warszawa. Det ska åtminstone på papperet gynna Lindgren som i år varken trivdes i Wroclaw (handen?) eller Torun (banan?) – men som fördelade sina 20 första pallplatser i GP-serien på åtta olika länder (varav bara tre i Polen, alla i Warszawa) och som numera dessutom har mest GP-erfarenhet av alla i startfältet.

Och säga vad man vill om honom – och det vill många på de Facebook-forum via vilka jag följer den svenska speedway-debatten – men Lindgren är fortfarande, och med hästlängder, Sveriges bästa förare. Han vann ett nytt individuellt SM-guld i somras och i elitseriens snittliga blev han bäste svensk (som femma, smått chockerande för övrigt att bara fem svenskar tog sig upp på topp 50 där). Han klarade VM-kontraktet för 2022 med jättemarginal och det skulle inte förvåna om han kan bära Sverige till ett topp resultat i par-VM nästa helg.

Sedan väntar karriärens viktigaste vinter – om Lindgren ska kunna utmana om världsmästartiteln 2022.

► ► I skymundan körde Indianernas knattelag, på 85-kubik, hem segern i ungdomsserien efter stor dramatik i sista deltävlingen hemma på Sannahed i lördags. Indianerna och Smederna slutade matchen på 40 poäng var – och eftersom lagen låg på samma poäng i tabellen inför matchen avgjorde särskörningsheatet mellan Rasmus Karlsson och Eskilstunalagets Anton Jansson inte bara utgången av matchen utan också hela serien. Det vann Karlsson, som tidigare i år också tog ungdoms-SM-titeln och tillsammans med Harry Lundahl (som tog brons i USM) segern i par-RM. Lägg därtill att Gustav Grahn vann JSM, Indianernas B-lag vann allsvenskan och C-laget blev tvåa i division 1 så ser föreningens framtidsutsikter rätt goda ut, trots årets missade SM-slutspel. Men den raka vägen för att uppnå visionen ”SM-guld med tre lokala förare i truppen” är fortfarande att locka hem Fredrik Lindgren.

Slutställning, speedway-VM 2021: 1) Artem Laguta, Ryssland, 192 poäng, 2) Bartosz Zmarzlik, Polen, 189, 3) Emil Sajfutdinov, Ryssland, 149, 4) Maciej Janowski, Polen, 129, 5) Fredrik Lindgren, Sverige, 129, 6) Tai Woffinden, Storbritannien, 122, 7) Leon Madsen, Danmark, 108, 8) Max Fricke, Australien, 94, 9) Jason Doyle, do, 87, 10) Robert Lambert, Storbritannien, 82, 11) Anders Thomsen, Danmark, 73, 12) Martin Vaculik, Slovakien, 54, 13) Matej Zagar, Slovenien, 45, 14) Dominik Kubera, Polen, 44 (på tre inhopp), 15) Oliver Berntzon, Sverige, 32, 16) Krystof Kasprzak, Polen, 28.

Klara för VM 2022, från VM 2021: Laguta, Zmarzlik, Sajfutdinov, Janowski, Lindgren, Woffinden.

Från VM-kvalet: Pawel Przedpelski, Polen, Fricke, Patryk Dudek, Polen.

Från EM: Mikkel Michelsen, Danmark.

Permanenta wildcards: Madsen, Doyle, Lambert, Thomsen, Vaculik.

Jämfört med 2021: Zagar, Berntzon och Kasprzak ut, Przedpelski, Dudek och Michelsen in.