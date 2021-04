BRÄNNMYR: Det har sett oförskämt bra ut – men hamnar Degerfors i en kris vet jag inte vad som ska rädda laget

Försäsongen är över, allvaret är här.

Degerfors IF har klarat av sin första vårvinter på 24 år som allsvenskt lag på exakt samma sätt som laget tog sig igenom superettan i fjol: Genom att till förbannelse spela sig ur alla situationer, tappa in ett antal slarvmål i baken men göra fler än motståndarna, för det mesta.

Laget har vält svenska vice-mästarna Elfsborg, guldtippade Häcken och i praktiken även IFK Göteborg (även om det blev 2–2 efter två insläppta i slutet, när drygt halva startelvan klivit av). Det har sett oförskämt bra ut.

Inom motorsporten finns något som kallas för sandbagging. Det handlar kort och gott om att mörka sin kapacitet kan för att skaffa sig fördelar. Tänk Mercedes, som såg rätt bedrövliga ut under årets försäsongstester för att två veckor senare precis som vanligt vara etta och trea i formel 1-premiären. Jag tänker att det är vad Malmö FF ägnat sig åt den här försäsongen. De har så stor trygghet i vad de verkligen kan att de låtit bli att trycka på gaspedalen. De sparar på krutet tills serien sätter. Det har fungerat förut.

Degerfors? De har visat alla sina kort. What you see is what you get.

Premiärmotståndaren AIK:s tränare Bartosz Grzelak hade åkt till Stora Valla för att se fredagens genrep mot Gais på plats, och även om Degerfors saknade två–tre troliga startelvaspelare, såg han exakt det kommer få möta i premiären: Samma bolltrillande gäng som blev tvåa i superettan förra året.

Visst, de två målen mot Gais kom efter en felpass från en hemmaförsvarare och på en frisparksretur. Men det var missvisande. Innan Johan Bertilsson överlistade alla utom utespelaren Emin Grozdanic (han räddade med en fotparad på mållinjen) i mitten av första halvlek hade Degerfors 19 passningar inom laget. I en sekvens strax efter över 30 innan Gais lyckades bryta. Det vändes och vreds och togs hem och byttes kant och så plötsligt stacks det in en boll till Sargon Abraham, Victor Edvardsen eller Johan Bertilsson.

Degerfors har kontinuitet och konsekvens och har ägnat försäsongen åt att framgångsrikt förfina och utveckla och höja nivån, men när jag stod där och huttrade i kulingen bredvid konstgräset kunde jag ändå inte låta bli att undra vad som händer om det här laget hamnar i en kris. Många verkar tro att Degerfors efter den här försäsongen kommer ta allsvenskan med storm, att ingen riktigt är beredd på att det är så här laget spelar på riktigt. Men det kan naturligtvis också vara tvärtom – att de allsvenska konkurrenterna nu är förvarnade

Degerfors har visat sina kort, vad händer om motståndarna synar? Om de allsvenska försvaren visar sig vara för svåra att dyrka upp, om topplagen inte låter Degerfors låna och än mindre hålla i bollen, om alltför många av de där misstagen som otvivelaktigt kommer komma med Degerfors spelsätt blir alltför hårt straffade? Om det där självförtroendet som just nu sprutar ur öronen, och som är en grundförutsättning för det modiga spel laget försöker spela, långsamt tonar bort? Eller att ett par nyckelspelare helt enkelt blir skadade?

Andreas Holmberg och Tobias Solberg har förvisso funnits med på tränarbänken sedan Degerfors under Stefan Jacobsson ledning gick över till att spela 3–4–3 2017, men har bara varit huvudtränare i ett år. Och än så länge har de bara hunnit uppleva framgång. De har inte behövt skissa på, och än mindre mot allsvenskt motstånd applicera, en plan B. ”Det är otänkbart”, sa Solberg till Karlskoga Tidning på frågan om att byta spelsystem och säkra hemåt när en poäng krävdes för avancemang i sista matchen i höstas. Degerfors skulle spela sig upp i allsvenskan, nu ska Degerfors spela sig in i serien.

Till saken hör att Dif sedan 2017 medvetet värvat spelare som passar till just det här systemet, som är stöpta i just den här formen. Drar nedflyttningsspöket in över Stora Valla till hösten kommer ett tränarbyte således inte att tjäna mycket till. Det här Degerforslaget är byggt för att spela på det här sättet. Må det bära eller brista.

Efter den här försäsongen tror jag att det bär, hela vägen till en plats på ganska tryggt avstånd från nedflyttnings- och kvalplatsen om än också en bit från övre halvan. Det där skiktet av tabellen där ÖSK brukar husera. På fredag släpps NA:s fotbollsbilaga, och där har jag tippat ÖSK tia och Degerfors elva. Jag är rätt säker på att de sex poängen i derbyna blir helt avgörande för vilket lag som kommer överst, och där tror jag fortfarande att ÖSK är storebror.

Men börjar det bära emot, hamnar Degerfors i en riktigt negativa spiral där stora förändringar krävs – då vet jag inte vad som ska rädda laget.