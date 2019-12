Brännmyr: Ljummet år för lagidrotten – men historia kommer att skrivas vem som än får Guldklockan

Varje år tar nomineringarna till NA:s guldklocka, länets mest prestigefyllda idrottspris, temperaturen på den lokala eliten.

Sällan eller aldrig blir det så tydligt var vi står någonstans det aktuella året.

Hur hett 2019 var kan vi verkligen diskutera: Vi blev ett ligalag i innebandy fattigare, Örebro Volley föll åter på målsnöret, Kif Örebro blev åtta, ÖSK nia, Örebro Hockey tia, Indianerna åkte ut i kvartsfinal och Lindesberg Volley slogs ut ur SM-slutspelet två gånger (!).

Men när lagen var ljumma fanns andra som sken. Det är inte för inte som fem av sex nominerade till Guldklockan 2019 är individuella idrottare – och heller ingen slump att inte ett enda lag finns med på listan.

Men de som blivit nominerade är i högsta grad värdiga kandidater – och någon av dem kommer skriva historia. Ja, rent bokstavligen blir det historiskt, oavsett vem som vinner:

► Ingen har någonsin fått NA:s guldklocka för en prestation i en amerikansk proffsliga, som Marcus Ericsson och Calle Gunnarsson kan få. Calle skulle dessutom bli den blott andra individuella hockeyspelaren att få klockan, efter Bengt-Åke Gustafsson, och Marcus den andra att få utmärkelsen en tredje gång, efter kanotisten Agneta Andersson.

► Ingen judoka eller boxare har fått klockan, som Anna Bernholm, Jenny Öster-Hall eller Patricia Berghult kan få. Öster-Hall skulle dessutom bli den andra parasportaren att få klockan, efter simmaren Lena-Marie Hagman, och unik eftersom hon i år tagit internationella guld i tre olika sporter.

► Och ingen med ett så snajdigt smeknamn som ”Båt-Jonas” Andersson har vunnit klockan. Tror jag, i varje fall. Skämt åsido skulle han i varje fall bli den blott andra båtracingförare genom tiderna, efter Tommy Wahlsten 1991, att tilldelas titeln.

Var det något som kändes extra speciellt? Ja, förstås att vi har tre kampsportare nominerade. Kampsporten är endera sorgligt förbisedd i Guldklockans historia eller har historiskt sett varit usel i länet. Bortsett från brottaren Bengt Johanssons utmärkelse 1950 – för VM-guldet i 52-kilosklassen vid VM i grekisk-romsersk stil i Stockholm – har kampsporten inte tilldelats en enda Guldklocka.

Anna, Jenny eller Patricia skulle därmed inte bara bli nummer två i historien, utan dessutom nummer ett av kampsportande kvinnor. Framför allt säger deras nomineringar – och att namn som Malin Hermansson och Pezhman Seifkhani finns där bakom – något om den mylla av boxare, judokas och MMA-fajteras som just nu växer fram i alla källarlokaler runt om i länet och som renodlas till guldklockematerial på platser som Tegelbruket, Akademi Nord och judogymnasiet i Frövi. Det är absolut ingen tillfällighet att VM-gulden och OS-platserna börjat trilla in, och fler kommer det bli under 20-talet – var så säker.

Men räcker tre världsmästarbälten (Berghult), fyra VM-guld (Öster-Hall) eller ett EM-brons och en OS-biljett (Bernholm) för att redan 2019 rå på en Stanley cup-segrare som spelade en avgörande roll för St Louis Blues (Gunnarsson), en 45-årig kämpe som på sin 14:e säsong i formel 1-cirkusen kan köra hem sin första titel den 21 december (Andersson) eller en formelbilsförare som fixade Sveriges första pallplats på högsta nivå sedan 2003 (Ericsson)?

Det är det nu upp till juryn, som består av Nerikes Allehandas chefredaktör och dess sportredaktion, att avgöra.

Tycker du som läsare redan nu att något verkar helt uppåt väggarna (”Hur fan kan Örebro Hockey inte vara nominerat trots att laget gick från sista till första plats i SHL-tabellen under 2019?!” eller ”Varför är svenska mästare som Sara Grahn och Jonathan Ring inte aktuella?!”) så kan jag lugna dig. Dels kan du påverka oss genom att rösta och skriva en kommentar i vår läsaromröstning på na.se, dels kan du kasta in din helt egna kandidat eftersom ingenting säger att vi måste hålla oss till de sex ovan när vi utser vinnaren.

Det enda vi verkligen har att förhålla oss till när vi sätter oss ned för jurymöte är stadgarna, som består av två korta men kärnfulla meningar: ”NA:s guldklocka ska delas ut till den länsidrottare eller det länslag som utfört årets främsta och populäraste idrottsprestation. För att få Guldklockan mer än en gång krävs en prestation i särklass”.

Guldklockan

NA:s guldklocka har delats ut sedan 1935.

En jury bestående av NA:s chefredaktör och sportredaktion avgör slutgiltigt vem som får utmärkelsen.

Senaste tio årens vinnare

2018: Fredrik Lindgren, speedway

2017: Thed Björk Bang-Melchior, banracing

2016: Lisa Dahlkvist, fotboll

2015: Marcus Ericsson, banracing

2014: Elvira Wictorsson, Johanna Kluge, Evelin Bülow och Simone Rothe, gymnastik

2013: Örebro Hockey, ishockey

2012: Joakim Ljunggren, enduro

2011: Marie Hammarström, fotboll

2010: Kif Örebro, fotboll