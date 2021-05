Brännmyr: ”Marcus Ericsson kan skriva svensk idrottshistoria i dag – en chans som kanske inte kommer igen”

Det brukar vara först i efterhand man kan se vilka ögonblick som kom att definiera en idrottares karriär, vilka scener som kommer spelas upp i Mästarnas mästare när den är över.

Men i några få fall går det faktiskt att veta på förhand. Som när Björn Borg gick in till sin femte raka Wimbledon-final, eller när Ingemar Johansson fick sin första VM-fajt mot Floyd Patterson.

I dag har Marcus Ericssons just en sådan möjlighet. En chans att för alltid skriva in sig i svensk motorsportshistoria, jämte namn som Ronnie Peterson, Stig Blomqvist och Kenny Bräck. Ett tillfälle som kanske aldrig kommer igen.

Att vinna Indy 500 är så stort. Och att starta tävlingen från nionde position, med en av fältets snabbaste bilar, är en chans man kanske bara får en gång i livet. Sex bilar före, två på insidan. 200 varv att jobba på. Det är ett alldeles utomordentligt utgångsläge att skriva svensk idrottshistoria.

Det är väldigt länge sedan en idrottare från Örebro hade en sådan möjlighet.

Minns du vem som vann Italiens GP på Monza 2020? Om du är riktig motorsportnörd har du naturligtvis koll på att det var där Pierre Gasly tog sin första, och hittills enda, formel 1-seger, från tionde startruta – i en Alpha Tauri.

Helt osannolikt, men tio månader senare nästan bortglömt, hos den bredare allmänheten.

Det är det som är skillnaden mellan Indy 500 och alla andra race. Vinner man Indy 500 en enda gång kommer ingen någonsin att glömma. Då är man synonym med sin seger resten av livet.

Ta Arie Luyendyk som exempel. Nederländaren hade inga stora framgångar under sin karriär, hade inte ens lyckats slå sig in i formel 2 när han som 30-åring flyttade till USA – men genom två segrar i Indy 500 är han för all framtid ett aktat namn, och jag har bara i år läst en rad intervjuer med honom inför tävlingen. Alla vill veta vad den gamle mästaren anser om årets chanser och om arvtagare Rinus VeeKay.

Formel 1 har sin prestige, sina pengar, sin glamour, världens bästa förare och ikoniska tävlingar som Monacos GP, Monza och Spa. Men de har inget Indy 500.

I tittarsiffror räknat är Indycar en nischserie i USA. Inte ens en av landets nästan 330 miljoner invånare såg årets premiär på Barber på tv. Det motsvarar 30 000 i Sverige. Nascar är serien som engagerar i de bredare folklagren. Men en dag om året, den sista söndagen i maj, vänds alla amerikanska motorsportälskares blickar mot Indianapolis.

Indy 500 är världens största racingtävling, på världens största idrottsarena (alla kategorier), inför världens största arenapublik (när pandemier inte härjar, i år är det ”bara” 135 000 på plats) – och allt kokar ned till 200 drygt fyra kilometer långa, rektangulära varv där 33 förare i uppåt 370 kilometer i timmen gör upp om ett glas mjölk och evig ära.

Jag var där för två år sedan, och det fanns två saker som var helt omöjliga att ta in: Mängden folk, hur anblicken av 350 000 åskådare på den mäktiga läkaren såg ut. Och farten, hur bilarna dundrar förbi den kilometerlånga raksträckan inom loppet av några sekunder.

Det finns saker som talar emot Ericsson i årets race: Väderomslaget, med 10–15 grader kallare temperaturer på racedagen än under tränings- och kvalveckan, vilket inte verkar passa Chip Ganassi-bilarna. Att Ericsson har tre teamkompisar framför sig på startgriden, och att det är oklart hur hårt han får rejsa mot framför allt Scott Dixon, den regerande mästaren och mästerskapsledaren som står i pole position. Och att spelbolagen rankar örebroarens chanser till seger som lägre än en på 20.

Men allt det där gör samtidigt att Ericsson inte behöver känna någon som helst press, utom den han sätter på sig själv, när han går in i racet. Kapaciteten finns, i bil och i förare. Det vet alla. Marcus har fått utomordentligt uselt betalt, i form av topplaceringar, för sina stora framsteg de senaste två åren. Men vinner han i dag är alla depåstrul, kvalmissar och taktitabbar glömda. Vinner han i dag är allt annat glömt också.

Och om inte: Om ett år kanske Ericsson står på samma startlinjen med ännu bättre förutsättningar för seger. Det är möjligt. Men det är lika troligt att det är 2021 han kommer blicka tillbaka på när karriären är över om 10–15 år – ”det var den gången jag hade chansen”.

Så det här är dagen han måste ta den. Dagen det inte går att spara på något. Allt måste sitta – inställningar, depåstopp, taktik. Det gäller att vara kylig och bida sin tid, och sedan hugga stenhårt när tillfället uppenbarar sig. Det gäller att ta sig fram genom fältet och vara på plats i täten när det ska avgöras – de 50, 20, kanske till och med bara fem sista varven.

Marcus Ericsson kan skriva historia i dag. Missa det inte.

Fotnot: Racet startar 18.45 på söndagen och direktrapporteras på na.se.