Brännmyr: Matematiken tydlig – Indianerna kan ha förlorat kampen om slutspel i sista heatet mot Masarna

En mörk och fuktig oktoberkväll, för bara lite mer än ett halvår sedan, körde Masarna hem SM-guldet i Sannahed. När Avestagänget på torsdagskvällen var tillbaka bjöds det klarblå och vindstilla högsommarvärme, 1 225 på läktarna (det är en finfin siffra i dessa tider) – och ångestmöte.

Masarnas budgetbygge kämpar som väntat i botten av tabellen. SM-guldkandidaten Indianerna har hamnat där mer överraskande, via skador och formsvackor.

Vikten av poängen som stod på spel gick knappast att överdriva – allt talar för att de här två kommer slåss om sista slutspelsplatsen i höst. Desto jobbigare var det därför för hemmafansen att se Indianernas starkaste kort vika ned sig när det gällde som mest.

Ex-världsmästaren Chris Holder nollade i näst sista heatet. Hade han bara hållit 18-årige Philip Hellström-Bängs bakom sig – det såg länge ut att gå vägen, men armbågarna kändes inte tillräckligt vassa – hade det räckt för seger i matchen.

Omkörningskungen och banrekordhållaren Jonas Jeppesen nollade i det sista. Hade han eller Grzegorz Zengota, som före sista heatet bara hade tappat en poäng på hela kvällen, presterat något annat än en femetta i baken hade det också räckt för vinst.

I stället körde Przemyslaw Pawlicki och David Bellego hem 5–1 för Masarna i heatet för 45–45 i matchen. En pungspark på Indianernas slutspelschanser.

Var det Holders, Jeppesens och Zengotas fel att det slutade så här? Bara delvis. Tillsammans med fjärde utländske stjärnan Max Fricke, som tog Indianernas enda seger i nomineringsheaten, körde de trots allt alla in minst nio poäng var, om man räknar in bonus. Alla fyra gjorde okej matcher men alla missade också möjligheter att ta den där enda poängen som i slutändan saknades för seger, och de sumpade det på allt som oftast oförklarligt dåliga starter.

Men det är svenskarna som fortsätter vara Indianernas stora huvudbry. Nu var Joel Andersson petad – lustigt nog samma dag som han utsågs till banreserv i Målillas VM-tävling – medan varken Ludvig Lindgren, Jonatan Grahn eller Gustav Grahn lyckades besegra någon annan förare än Masarnas sexa Alexander Liljekvist (och sjuan Emil Millberg som fick hoppa in och ta två av Liljekvists heat). Ingen av dem lyckades rå på Hellström-Bängs, ingen av dem var egentligen nära att knäppa någon av de mer namnkunniga motståndarna. En sådan svensksida kan – om utlänningarna kör skiten ur sig – räcka för att knipa en slutspelsplats, men den duger inte för att tampas om medaljer (låt mig föra till protokollet att jag på ett annat plan tycker det är skitkul att Indianerna fortsätter satsa på länsförarna).

Men hur tungt var det här sista sekunden-poängtappet för Indianerna, egentligen? Tja, så jobbigt att verbale lagledaren Peter Johansson bad om några extra minuter för att samla sig innan han alls orkade tala med media efteråt.

Och jo, man kan försöka räkna på exakt hur mycket det betydde, nu när precis halva säsongen är avverkad och alla lag kört åtta av sina 16 grundseriematcher. Om man förutsätter att det är just Masarna, Indianerna och Rospiggarna (som just nu är en poäng före) som kommer att fortsätta göra upp om den sjätte och sista slutspelsplatsen in i kaklet – och allt talar verkligen för det – och man därefter antar att de inte kommer ta några poäng borta mot något av topp fem-lagen och inte heller kommer att få med sig några bonuspoäng mot dem (utom Indianerna och Rospiggarna mot Vetlanda) går det att lista poängmöjligheterna lagen har kvar så här:

Rospiggarna (just nu på sex poäng, kvot 0,907): Vetlanda, Smederna, Västervik och Lejonen hemma, Piraterna, Indianerna och Masarna borta.

Masarna (fem poäng, kvot 0,905): Dackarna, Västervik, Rospiggarna och Indianerna hemma, Piraterna borta.

Indianerna (fem poäng, kvot 0,846): Västervik (52–38-underläge i kampen om bonuspoängen), Rospiggarna (56–34-underläge), Vetlanda (47–43-övertag) och Dackarna (57–33-underläge) hemma, Piraterna och Masarna borta.

Vinner lagen alla sina kvarvarande hemmamatcher (och bortamatcherna mot Piraterna) kommer den troliga poängställningen vid säsongens slut vara Rospiggarna 19, Masarna 17, Indianerna 17.

Men med tanke på att Rospiggarnas trupp ser extremt tunn ut – på torsdagen fick laget bara ihop fem förare och kom undan med blotta förskräckelsen och 45–44 hemma mot superjumbon Piraterna efter att i sista sekunden ha blixtvärvat Jonas Knudsen från Indianernas allsvenska trupp – kan vi nog räkna bort Hallstaviklaget. Är det då Masarna och Indianerna som gör upp om sista slutspelsplatsen så är det lätt att se att de där 17–17 hade varit 18–16 om Indianerna hade vunnit torsdagskvällens hemmamatch genom att ta en ynka poäng mer. Matematiken är tydlig.

Nu är det ändå idrott det handlar om. Alla heat ska köras, alla matcher kan både vinnas och förloras och andra halvan av säsongen kommer inte vara skrällfri. Får Indianerna Niels-Kristian Iversen tillbaka och lyckas Peter Johansson få fart på sina svenskar (det är dags att plocka fram häxmagin) så är inget ännu förlorat. Men hade Indianerna hållit undan till seger hade de varit i förarsätet inför andra halvan av säsongen. Det är laget inte nu.

Och just den här torsdagskvällen känns risken överhängande att det var i de här två nomineringsheaten, och i Zengotas förlorade kamp mot Przemyslaw Pawlicki på allra sista varvet, som slutspelsplatsen 2021 försvann.

Om något av fjolårets finallag alls har något i slutspel att göra i år? Den diskussionen tar vi en annan dag.