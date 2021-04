Brännmyr: ”ÖSK har ingen anfallare och Degerfors har inget anfallsspel – men Kif Örebro har Karin Lundin”

Krönika.

Det dröjde exakt 500 minuter – men nu har det hänt. Ett lag från länet har gjort mål i allsvenskan i fotboll 2021.

Efter ÖSK–IFK Göteborg 0–0, AIK–Degerfors 2–0, Östersund–ÖSK 5–0, Degerfors–Kalmar FF 0–1 och Djurgården–Kif Örebro 1–0 var känslan i paus av Kif Örebro–Vittsjö att det skulle bli en ny, fet målnolla. Att vi kunde vänta härifrån till evigheten på att något av de där tre lagen skulle näta.

Men Kif har något som de andra lagen saknar.

Eller kanske så här: ÖSK har ingen anfallare och Degerfors har inget anfallsspel – men Kif Örebro har Karin Lundin.

Det räckte med att en enda boll ramlade ned i straffområdet, egentligen inte ens ämnad åt henne, för att Lundin skulle kunna kriga in 1–0 bakom kanadensiska OS-målvakten Sabrina D'Angelo.

Slumpen? Inte alls.

Karin Lundin är en mästare på att ta vara på de få halmstrån som ges. Hennes elva mål på 21 matcher i fjol, i ett Kif Örebro som då hade så fruktansvärt svårt att skapa målchanser, hade förmodligen varit värt det dubbla i ett topplag. Hade hon spelat för Vittsjö i lördagens match hade hon garanterat gjort två eller tre mål med tanke på hur många bollar de matade in i boxen, sådana lägen som Lundin älskar. På planen syns hon sällan. Dribblingsräderna är få. Men inne i boxen är hon livsfarlig.

Kif fick inte in ett enda inlägg av någon som helst kvalitet i första halvlek. Jenna Hellstrom fick inget att jobba med till vänster, Dessislava Dupuy slet både med farten, tajmingen och tillslaget till höger. Men i andra bytte Hellstrom kant, fick mer utrymme och slog ett inlägg som Vittsjöbacken Briana Campos inte lyckades rensa. Där vräkte sig Lundin in och köttade in bollen, ensam mot tre Vittsjöspelare. 50 minuter på klockan. Och 500.

Att det höll hela vägen till seger var ett rån. Eller en bragd, beroende på hur man ser det. Vittsjö hade ett litet spelövertag redan före målet, ett monumentalt i slutet av matchen. Matade in bollar i straffområdet. Men Vittjsö hade ingen Karin Lundin, och 1–0 stod sig matchen ut.

Jag är fortfarande inte såld på det här Kif-bygget. Oavsett hur bra det såg ut spelmässigt var förlusten i premiären mot ett jumbotippat Djurgården en stor och dyr och fet missräkning. Och Vittsjö, förväntat topplag, var klart starkare i den här hemmapremiären, oavsett vad resultattavlan visade.

Men man måste ge laget tid. Än har nye huvudtränaren Rickard Johanssons offensiva idéer inte hunnit sätta sig, än har många spelare bara känt på allsvenskt tempo i två omgångar, än finns det oändlig utvecklingspotential.

Och om allt annat fallerar så finns ändå en Karin Lundin, redo att göra ett mål eller två närhelst det krävs, skapat ur ingenting. Jag vet två andra länslag som gärna hade haft en sådan spelartyp i laget.

Fotnot ett: Det var häftigt att Rickard Johansson vågade låta 17-åriga örebroaren Anna Sandberg göra allsvensk debut i slutminuterna, trots det tuffa läget i matchen. Med lite flyt kunde hon till och med ha blivit målskytt.

Fotnot två: Att ÖSK inte har någon anfallare är kanske en sanning med modifikation – men med Rasmus Karjalainen långtidsskadad, Erik Björndahl frysboxplacerad och Agon Mehmeti skadekänningsdrabbad startar Deniz Hümmet på topp mot Kalmar. Att Degerfors inte haft något anfallsspel i sina två första matcher är däremot en sanning utan modifikation.