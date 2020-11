Brännmyrs krönika: Ärnsved blir omöjlig att ersätta – men Kif Örebro har varit igenom värre kriser

Minns ni 2017? Kif Örebro slutade sopsist i allsvenskan, föreningens ekonomi var körd i botten, två tränare lämnade inom loppet av två veckor och i spelartruppen drog olika grupperingar åt skilda håll.

Man måste minnas det både när man analyserar Stefan Ärnsveds tre år i föreningen och när man värderar hur tungt hans avhopp kommer drabba föreningen.

Så här: Ärnsved blir omöjlig att ersätta på ett plan. Men Kif Örebro har på ett annat redan gått igenom betydligt svårare prövningar.

Ärnsved är inte bara en tränare, utan också en eldsjäl. Precis som klubbchefen Björn Andersson, som städat upp en ekonomi i fritt fall, och sportchefen Jonas Karlberg, som trollat med knäna för att få ihop konkurrenskraftiga spelartrupper med minimala medel. Alla tre klev på när klubben låg i spillror och 2018 skulle börja om i elitettan efter 15 raka säsonger i allsvenskan. Fredrik Stengarn klev på som ordförande året därpå.

De fyra har omstöpt Kif Örebro utanför planen. Ärnsved ska naturligtvis hyllas för att han tagit laget från elitettan till övre halvan av allsvenskan, via den bästa nykomlingssäsongen de senaste tio åren. Men hans bidrag har varit lika stort på andra sidan sidlinjen, där han redan från första dagen kom in och satte en ny ton, helade ett sargat omklädningsrum, fick alla att dra åt samma håll. Det har flera spelare vittnat om.

”Redan från första månaden skapade han det Kif Örebro blivit de senaste åren: En familjär klubb där alla hjälper till, alla är trevliga och man kan prata med alla. Stefan bryr sig om alla och ställer alltid upp. Det kan vara allt från att skjutsa spelare till CSR-aktiviteter sent på kvällarna till … you name it”, sa Karlberg när han i går skulle försöka summera Ärnsveds tre år som huvudtränare.

Kanske blev det också, om man ska vara riktigt krass, Ärnsveds fall. Han brydde sig lite för mycket. La lite för mycket tid på klubben, som inte hade råd att ge honom en hundraprocentig tjänst utan att behöva spara någon annanstans. Därför har han hela tiden fortsatt att jobba deltid på Grillska gymnasiet. I slutändan blev det ohållbart.

Det där blir kanske omöjligt att ersätta, rakt av. Det finns väldigt många duktiga tränare på marknaden, men det är betydligt svårare att hitta en eldsjäl.

Å andra sidan har Kif varit igenom betydligt värre kriser de senaste åren, och lär lösa även den här.

Vem tar över? Mitt högst ovetenskapliga tips är Carola Söberg. Alla som sett henne i ÖSK:s P17-lag pratar om en blivande elittränare, och Kif Örebro kan hon utan och innan efter sina tre år i klubben.

I ögonblicket är det viktigt att snabbt få ett namn på plats, för att inte hindra truppbygget inför 2021 – många spelare kommer vilja avvakta med att skriva på om de inte vet vem som ska träna laget. På längre sikt är det betydligt viktigare att det blir rätt namn.

När Rickard Nilsson lämnade efter champions league-hösten 2015 gick Kif fel gång på gång både på tränar- och spelarsidan, och sedan gick det som det gick.

Ekonomin är fortfarande inte helt återhämtad, spelarbudgeten är av nöden fortfarande en av seriens minsta och nu står laget dessutom utan tränare.

Men Kif Örebro, hela föreningen, har varit på rätt väg i flera år. Det kommer inte Ärnsveds avhopp ändra på.