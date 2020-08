Brännmyrs krönika: ”Ett alltför välbekant slut för Marcus Ericsson i Indy 500 – men den här gången behöver han inte oroa sig för framtiden”

Marcus Ericsson hade en bil för att skriva svensk motorsporthistoria.

I stället blev det ... ett alltför välbekant slut på racet. Örebroföraren har en märklig egenhet att aldrig riktigt lyckas knyta ihop en hel racehelg (eller, som i det här fallet, två raceveckor). Är det inte otillräckliga kvalresultat som gör det svårt att nå framgång så är det någon annan missräkning som ställer till det. Stenar i kylaren, mekaniker som slår sönder tankningsmekanismen, taktik som nästan – men aldrig riktigt hela vägen – faller på plats. Det vill sig liksom aldrig riktigt full ut. Därför är en andraplats i Detroit i fjol fortfarande enda pallplatsen efter 23 Indycarrace, trots att det sett så lovande ut så många gånger.

I fjol handlade det om en rad egna misstag, vilket gjort att Ericsson i år applicerat en ny approach av tålamod och riskbedömning – ”risk and reward”, som han själv kallar det i alla intervjuer: Eftertanke före instinkt, säkra poäng före chansartade omkörningar. På så sätt byggde han inför årets Indy 500, Indycarsäsongens ojämförligt största och mest prestigefyllda lopp (viktigare än mästerskap i sig) upp den längsta sviten av topp tio-placeringar av alla förare i serien, om än utan pallplatser. På samma sätt kan man otvetydigt säga att han nu är bättre än någonsin.

Under kvalveckan i Indianapolis byggde Marcus smart och tålmodigt upp farten för att lagom till den sista tidsträningen slå till med näst snabbaste kvalsimuleringen av samtliga 33 i startfältet. Men: En missbedömning av vilken downforcenivå som krävdes inför själva kvalet gjorde att han fick nöja sig med elfte startposition – om än med ordentlig mersmak.

Under veckan som följde fortsatte han ändå oförtrutet att bygga racefart i tidsträningarna. Och väl på racedagen plockade han placering efter placering – Colton Herta i starten, Graham Rahal på andra varvet och Spencer Pigot strax efter första omstarten – och avancerade från elfte till åttonde plats med en fart som väl matchade samtliga framförvarande. 2020 års Indy 500 såg ut att kunna bli Marcus Ericssons stora stund. Segern såg möjlig ut, Sveriges näst bästa resultat i Indy 500 genom tiderna (Kenny Bräck har vunnit, blivit sexa och elva, Stefan "Lill-Lövis" Johansson har också blivit elva) verkade troligt. Teamkompisen Scott Dixon dominerade stora delar av racet, även om han fick ge sig mot Takuma Sato sista 20 varven. Bilen var det alltså inga fel på.

Men sedan, halvvägs in på 25:e varvet och före första depåstoppet och innan racet egentligen startat på allvar, hände det som inte fick hända. Ett släpp i bak, en misslyckad korrigering (det är omöjligt att lyckas med det i de farterna) och en smäll rätt in i muren. Än så länge vet vi inte vad som hände, om det var ett förarmisstag eller en vindpust eller något helt annat som ställde till det. Klart är att fler tappade sina bilar i muren: Dalton Kellet, Oliver Askew, Conor Daly, Álex Palou, Alexander Rossi och Spencer Pigot försvann alla. Askews smäll, i dammet efter Dalys, var hård, men allra otäckast var Pigots, som gjorde att racet avslutades bakom säkerhetsbil (en liten skandal i sig, varför rödflaggade man inte och lät förarna rejsa om det på de sista varven?). Ericssons bil gled fint ut med sidan av muren, studsade inte runt över banan som de ibland tenderar att göra, och han klev till synes oskadd själv ur, vilket naturligtvis är det viktigaste. Askew hade ont i fötterna, Pigot såg medtagen ut, men alla verkar ha klarat sig från allvarliga skador. Skönt.

Efter fjolårets Indy 500 – där Ericsson trampade för hårt på bromsen på väg in i depån och snurrade, tappade åttondeplatsen och chansen att bli bäste nykomling – skrev jag en krönika om att Marcus inte har råd med fler misstag. Trots att det blev fler under hösten lyckades han ändå landa en styrning hos toppteamet Chip Ganassi racing inför årets säsong, och den här gången är läget inte alls lika prekärt, ur karriärsynpunkt. Nye, stabile och riskminimerande Ericsson hade fram till söndagen i princip inte satt ett hjul fel i racen den här säsongen (kval lämnar fortfarande en del i övrigt att önska), och även om Chip Ganassi skulle välja att satsa på Nascarlegendaren Jimmie Johnson eller någon annan förare till nästa säsong så lär teamen stå i rad för Örebroförarens tjänster. Stabila poängplockare är vad alla vill ha i ett mästerskap där konsekventa resultat är nyckeln till framgång.

Dessutom har Ericsson en spetsegenskap i sin allt vassare ovalkörning, till skillnad från den andre svensken i mästerskapet, Felix Rosenqvist. I förra veckans upplaga av Viaplay F1-podcast sa Värnamosonen att det i nuläget inte kändes som realistiskt att vinna Indy 500, och det syntes på söndagen. Han trivdes inte alls med sin bil, trots att de båda teamkompisarna flög fram, låg ett tag allra sist och nådde tolfteplatsen mest genom tillfälligheter och en udda depåstrategi som gjorde att han ett tag faktiskt var i ledning. Ericsson har däremot med hull och hår anammat den amerikanska sortens racing och jagar segrar varje gång det är ovaldags. På vanliga banor ligger Rosenqvist emellertid steget före, inte minst i kvalsammanhang, och det var han som i juli blev förste svensk sedan Kenny Bräck att kliva överst på podiet.

Minst fem race av årets säsong, och redan till helgen väntar två nya ovalrace, på den jämfört med Indianapolis motor speedway hälften så långa och äggformade banan i Madison, Illinois. Läge för revansch för Ericsson där?

Indy 500 avslutades, som jag skrev, med ett antiklimax bakom säkerhetsbil. De 195 första varven av racet var däremot en enormt positiv överraskning. Många av de mer erfarna förarna hade vädrat farhågor om att det nya huvudskyddet aeroscreen och dess vikts och luftmotstånds påverkan på bilen skulle göra det hart när omöjligt att köra om, men det var konstanta fajter och 479 omkörningar. Propagandaracing.

Och oavsett hur ljum avslutningen blev var Takuma Sato en mycket värdig vinnare efter att ha pressat sig förbi Dixon på utsidan och byggt upp en lucka till förhandsfavoriten som skulle ha hållit till målflagg med eller utan gulflaggor. Om nu bara bränslet hade räckt för japanen, vilket Dixon inte trodde. Sanningen lär vi aldrig få veta.

Resultat och mästerskapsställning

Indy 500 2020: 1) Takuma Sato, Japan, Rahal Letterman Lanigan racing, 3.10.05,0880, 2) Scott Dixon, Nya Zeeland, Chip Ganassi racing, +0,0577, 3) Graham Rahal, USA, Rahal Letterman Lanigan racing, +0,0953, 4) Santino Ferruci, USA, Dale Coyne racing, +0,3929, 5) Josef Newgarden, do, Team Penske, +1,6619 ... 12) Felix Rosenqvist, Sverige, Chip Ganassi racing, +13,9668. Marcus Ericsson, do, do, bröt.

Ställningen i mästerskapet efter sju race: 1) Dixon, 335 poäng, 2) Newgarden, 251, 3) Pato O'Ward, Mexiko, Arrow McLaren SP, 218, 4) Rahal, 181, 5) Simon Pagenaud, Frankrike, Team Penske, 212 ... 10) Rosenqvist, 157, 12) Ericsson, 147.