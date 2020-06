Brännmyrs krönika: ”Så här knasigt blir Indycar aldrig igen – men här är detaljen Marcus verkligen kan ta med sig”

”Ingenting kommer bli sig likt efter coronakrisen”, har jag både hört och läst på längden och tvären.

Men hör'ni. En sak kommer definitivt att göra det: Indycar. För aldrig mer kommer det bli så knasigt som den här lördagskvällen – eller snarare söndagsmorgonen, svensk tid – på Texas motor speedway, mitt under brinnande pandemi.

Var det ett bra race? Rekommenderar jag er som inte orkade sitta uppe och offra en natts sömn på att se det i efterhand? Jag vet ärligt talat inte. Det var dramatiskt, från tidsträningens krascher och kvalets hundradelsstrider via en racesstart där det var ovisst vilka förare som ens skulle komma ut till grönflaggan till en avslutning där två svenska framgångshopp brann upp med tio av 200 varv kvar att köra. Men var det bra? Det gick ju knappt att köra om, de enda bilarna som passerades ute på banan var sådana med tydliga problem, som regerande mästare Josef Newgarden, som på något sätt ändå lyckades klättra upp på pallen i slutändan (det är en sådan prestation som gör honom till favorit till mästerskapet i år igen). Så titta om ni vill. Men ett highlightspaket räcker nog långt. Mest var det ärligt talat bara ... knasigt.

Bara det här att slänga in 24 rattrostiga racerförare på världens kanske tuffaste bana – torktumlaren i Fort Worth med snittfart runt varvet på över 350 blås där vi svenskar aldrig kommer gömma hur nära Kenny Bräck var att förolyckas – är ju helt sjukt. Att dessutom ge dem minimalt med förberedelse och däck tillverkade för andra banor. Det är att be om trubbel. Nederländske Rinus VeeKay kom direkt från karantän i Mexiko – hans enda möjliga sätt att få komma över Atlanten till premiären – och kraschade ut i träning, missade kval och sladdade in på nytt in i muren bara några varv in i racet i sin Indycardebut. Tog dessutom med sin spanske nykomlingskollega Álex Palou i raceincidenten.

Will Powers och Santino Ferruccis coronadecimerade depåpersonal slarvade med muttrarna så däcken ramlade av under varsitt stopp, och så var deras dag över. Och det allra märkligaste: Den minimala körning som skett på banan sedan förra hösten gjorde att det bara fanns en linje som var något så när ren och greppig – så fort förarna kom utanför den satt de i väggen. Det gjorde att det blev i princip omöjligt att köra om såvida bilen framför inte var överhövan långsam. Ericsson hade en snabb bil men fastnade än bakom den ena, än bakom den andra. Ja, till och med ledaren Dixon tappade nästan tio sekunder av sin lucka bakåt innan han lyckades varva Power.

Felix Rosenqvist föll på eget grepp. Han gjorde ett kanonrace från start till varv 190 och skulle ha nöjt sig med en kassaskåpssäker andraplats bakom teamkompisen Scott Dixon, men blev i stället för het efter sitt sista depåstopp och hängde på varvade Marco Andretti på utsidan av dubbelvarvade James Hinchcliffe och hann inte ner i racelinjen innan det var klippt. Bakänden försvann. Bilen satt i barriären. Precis som för VeeKay på träningen och Takuma Sato i kvalet. Åtta månaders uppladdning bortkastad rätt in i en mur.

Vad som hände med Ericsson är inte riktigt klarlagt. Något gick fel med det bränslesystem som teamet använder för att tanka bilen, så ingen ny bensin kom ned i tanken under hans femte stopp, på 186:e varvet. Där fick han soppatorsk bara fem varv senare. Teamet får skatta sig lyckliga att det hände Marcus som kämpade om en topp tio-placering och inte Dixon i ledningen ...

Marcus tillbringade hela dagen på bakfoten. Han tvingades, på grund av att Chip Ganassi bara hade två bilar förra året och hans bil därmed betraktas som helt ny, starta på sämsta positionen i kvalet – dömd till en dålig startplats i racet. Han lyckades ändå ha sju bilar, med bättre startpositioner i kvalet, bakom sig där och plockade under racet sakta men något sånär säkert ytterligare placeringar, från 17:e till topp tio. Åtta–nia någonstans låg han i tumultet där Felix kraschade, han skuggade länge Colton Herta som till slut blev sjua. Men så tog alltså bränslet slut, och Marcus tappade fyra varv innan han var ute på banan igen. Blev 19:e man.

Kumlasonens debut för Chip Ganassi-stallet blir därmed extremt svårbedömd. Stabil var den alla gånger. Bra? Tja, jag säger som jag sa om racet: Jag vet ärligt talat inte. Själv kallade han den ”felfri” i ett sms strax efter målgång. Jag kanske inte vill sträcka mig riktigt så långt, men han gjorde det han skulle och var trots alla svåra omständigheter på väg mot en topp tio-placering före rutinerade rävar som Power, Rossi, Graham Rahal och Hinchcliffe. Nu blev det i slutändan inte så mycket att skriva hem om.

Men en sak kan Marcus verkligen ta med sig: Att Chip Ganassi startar den här säsongen som teamet att slå. Teamkompisarna Dixon och Rosenqvist var klart snabbast på banan hela racet, och det borgar för att det kan bil en kul säsong för örebroaren också.

När säsongen fortsätter på racerbanan i Indianapolis den 4 juli kommer allt vara lite mer normalt. Det kommer fortfarande råda coronapandemi och det kommer inte vara någon publik, men alla förare kommer i varje fall att få exakt samma förutsättningar i kvalet. Lika knasigt som på Texas motor speedway blir det aldrig igen.