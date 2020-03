Brister i bevisningen ledde till friande dom mot polisbefälet: ”Mycket välskriven dom”

Det var 9 december som polisbefälet – påverkad av amfetamin – åkte hem till kvinnan i de södra länsdelarna.

Enligt domen är det klarlagt att polisbefälet och kvinnan därefter hade sex med varandra. Det ska dock inte vara bevisat att kvinnan inte deltog frivilligt.

"Det är åklagaren som har den fulla bevisbördan och brister eller oklarheter går ut över åklagarsidan", skriver tingsrätten i sin dom.

En stor del av den skriftliga bevisningen i målet har bestått av mejl som polisbefälet och kvinnan haft med varandra innan de kommit överens om att träffas.

– Vissa meddelanden var inte med i bevisningen. De saknades eftersom kontot var raderat. Vi vände oss till den aktuella sajten men de har inte velat hjälpa oss med att återskapa det raderade kontot, säger Maria Sterup, åklagare.

Enligt tingsrätten stämmer polisbefälet och kvinnans berättelse överens med varandra på flera punkter. Men den skiljer sig åt bland annat när det handlar om vad de diskuterar i konversationen som raderats.

"Avsaknaden av utredning i denna del är under alla omständigheter en brist som måste falla tillbaka på åklagaren", skriver tingsrätten i sin dom.

Polisbefälet frias även för ett drograttfylleri som skulle ha skett samma dag som han greps av polisen för våldtäkten.

– Han berättade under förundersökningen att han hade tagit en lina på morgonen och sedan kört bil. Under rättegången ändrade han sina uppgifter men då var det för sent för oss att utreda det. Hade han kommit med de uppgifterna tidigare hade vi kunnat tagit andra prover på honom, säger Maria Sterup.

Polisbefälet stod även inför rätta för en rad andra brott som uppdagades när utredningen om våldtäkt drog igång.

Han fälls nu för 28 fall av dataintrång, efter att han olagligt slagit i polisens hemliga register. Han döms även för tre fall av brott mot tystnadsplikten och för ringa narkotikabrott.

Det allvarligaste brottet som han döms för är enligt tingsrätten ett tjänstefel. I samband med ett polisingripande tog polisbefälet narkotika som någon släppt till marken.

"Tingsrätten ser dock allvarligt på det som NN har gjort. Det är fråga om en polisman i befälsställning som har tagit och tillägnat sig narkotika från en brottsplats. Tingsrätten anser att detta brott har ett straffvärde motsvarande ett kort fängelsestraff", skriver tingsrätten i domen.

Eftersom domstolen kommer fram till att mannen kommer att förlora sin anställning som polis döms inga böter ut – straffet stannar istället vid villkorlig dom.

"Det sammanlagda straffvärdet är inte så högt att detta talar för fängelse", skriver tingsrätten.

Åklagaren Maria Sterup har ännu inte bestämt om hon ska överklaga domen.

– Jag har ett par veckor på mig nu att läsa igenom domen ordentligt. Jag ska diskutera domen med de utredande poliserna och med målsägarbiträdet. Sedan får vi se vad jag kommer fram till.

Polisområdeschef Elisabeth Anestad vill i det här läget inte kommentera domen:

– Nej, det här är ju en tingsrättsdom som inte vunnit laga kraft, säger hon.

Har polisbefälet redan avslutat sin anställning hos polisen?

– Nej, han är anställd fortfarande.

Och vad händer nu?

– Personalansvarsnämnden är ju arbetsgivare i den här typen av ärenden och de har tagit ställning till att inleda ett skiljandeförfarande som det heter. Det de sagt är att vid en fällande dom så ska han skiljas från sin anställning.

Har ni på polisen dragit någon lärdom av det som hänt?

– Nej, så tycker jag inte att man kan generalisera. Det är en anställd som varit brottsmisstänkt och som nu är dömd i tingsrätten för ett antal brott. Det här är ett unikt fall.

Har du pratat med honom efter det som hänt?

– Jag har inte pratat med honom, men andra har gjort det.

Vad säger han?

– Det kommer jag inte att gå in på, svarar Elisabeth Anestad.

