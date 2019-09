Brittiska rockbandet kommer till Örebro: ”Gör fem spelningar i Sverige”

Med hitlåtar som "Needles and pins" och "Lay back in the arms of someone" har det brittiska rockbandet Smokie gjort sig ett namn världen över.

Nu kommer örebroarna få ta del av bandet, och sångaren Mike Crafts stämma.

Som en del av sin vårturné kommer britterna under mars att göra fem spelningar i Sverige. En av anhalterna är Conventum i Örebro dit bandet kommer den 13 mars.

Smokies spelningar i Sverige:

11 mars Stockholm, Cirkus

13 mars Örebro, Conventum

14 mars Uppsala, Konsert & Kongress

20 mars Helsingborg Konserthuset

21 mars Malmö, Malmö Live