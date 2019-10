Brittiskt tema i Idol: Så bedömde juryn Tusse, Freddie och Astrids bidrag: "Älskar hur du leker med tonerna"

Inom ramen för temat "Tack för allt England" har deltagarna fått gräva djupt i den brittiska musikkistan. Freddie Liljegren inledde hela showen med att tolka brittiska singer/songwritern Jessie J:s hit "Mamma knows best". Och som han gjorde det! Juryn var exalterad.

"Halleluja! Jesus! Älskar hur du leker med tonerna. Skön energi", säger Kishti Tomita.

Anders Bagge hakade på i jubelkören:

"Du gav hela dig, Freddie. Du sjunger så sjukt bra!"

Sedan var det dags för 17-årige Tusse Chiza. Han hade valt att framföra "What makes you beautiful" signerad brittisk-irländska pojkbandet One direction. Och här var juryns omdömen något mer blandade.

"Du är inte i ditt essä i det här. Jag tycker inte att den här låten passar dig över huvud taget." säger Nikki Amini.

Kishti Tomita håller inte:

"Jag tycker att du bring something to the table."

Anders Bagge riktade viss kritik mot låtvalet:

"Låten ligger inte i din tonart – du är mycket mer amerikansk soul"

Sist ut av länsartisterna var Astrid Risberg. Hon hade tagit hjälp av en så kallad vocoder, vilken omvandlade hennes röst till toner. Låten hon valt var "Hide and seek" av Imogen Heap. Och om juryn hyllade Freddie, så var lovorden riktade till Astrid om möjligt ännu större. Nikki Amini inledde:

"Fy faan vad sjukt bra det här var!"

"Jag lyssnade på vad din röst gjorde - och det var totalt magiskt!" säger Anders Bagge.