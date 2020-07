Bromés bestämda åsikt – om lagkamraten: ”En spelare som Örebro borde ha kvar”

Mathias Bromé spelar med Detroit kommande säsong i NHL. Men han kommer givetvis hålla koll på vad som sker i Örebro Hockey.

– Jag tycker det ser bra ut. Om du börjar bakifrån så kommer Jhonas Enroth in och det är en toppmålvakt, precis som Furch var. Sedan har man fantastiska backar och har fått in Nick Ebert. Jag skulle säga att backsidan är en av de bättre i SHL. Det är väl någon forward som ska in, men annars tror jag de tror mycket på en sådan som Bagenda, säger Bromé.

Som redan under fjolåret såg stor potential hos Daniel Muzito-Bagenda.

– Jag tror att de har stor tro på att han har utveckling i sig. Han var bra förra året. Skulle han ha fått in några puckar i början så skulle det säkert ha släppt ännu mer. Han skapar otroligt mycket lägen både för sig själv och för sina medspelare. Jag tror mycket på ”Baggen” inför nästa säsong.

Mathias Bromé spelade tillsammans med Ryan Stoa i förstakedjan under hela säsongen. Antingen med Sakari Salminen som tredje komponent eller Shane Harper. I Hockeypuls podcast öste Bromé lovord över amerikanen och menade på att han är den bäste han spelat med.

– Han är väldigt ödmjuk inför allt han gör. Han är den som är kvar på isen längst med de yngre på träningarna. När jag spelat med honom så är det många som sagt ”han är så seg, han gör inte det och det”. Men om ni skulle spela med honom själva så skulle ni fatta hur bra han är och hur bra han gör sina medspelare. Han gjorde mig och Harper och ”Sacke” otroligt bra. Han gjorde så att vi fick skina. Han öppnar upp ytor och är väldigt klok i allt han gör. Det är en spelare som jag tycker Örebro borde ha kvar. En fantastiskt duktig spelare och även en bra person.

Hur ser du på att klubben inte förlängt med honom ännu?

– Jag vet inte vad det beror på och jag har inget med det att göra. Det enda jag har att säga är att jag tackar honom för det han gjorde med mig här. Han hjälpte mig väldigt mycket. Jag trvides bra med honom. Sedan är det två parter som ska komma överens också, Hur de tankarna går är inget jag kan göra något åt. Jag tycker bara att han är en väldigt bra spelare, den bäste jag spelat med.

Nyförvärv hit och spelarutveckling dit. En befogad fråga är ju annars: Har klubben ersatt Mathias Brome?

– (Skratt) Ja, det är nog inga problem om jag ska vara ärlig. Det finns alltid folk som kan komma in och göra det minst lika bra eller bättre. Jag hoppas det går bra för Örebro och att de går långt.