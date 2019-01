Familjefadern som blev efterlyst polismördare: Här är hela den märkliga historien om Jussi Ondin – mannen som flydde från Kumlaanstalten under en bokbuss

Precis som vanligt är han beväpnad den här natten, förberedd för en nödsituation. Hans Magnum 357 i hänger i ett axelhölster. Kniven bär Jussi Ondin med sig för att kunna skära av tejpen om han skulle behöva fjättra någon.

Men när han står på parkeringen i Lanaken i Belgien den 16 januari 1987 med händerna mot den stulna bilen kommer paniken. Polisen som kroppsvisiterar honom kommer snart hitta revolvern. Situationen blir inte bättre när han känner polisens pistol i ryggen.

Jussi Ondin börjar röra sig fram och tillbaka medan han skriker: "hilfe, hilfe, sie schiessen mich tot!" (hjälp, hjälp de skjuter ihjäl mig)

Sedan drar han sin revolver och skjuter under sin vänstra arm. Polisen träffas och faller till marken. I nästa rörelse riktar Ondin den tunga revolvern rakt fram – över biltaket och skjuter den polis som kroppsvisiterar hans kumpan.

Fem år senare, i Nyköpings tingsrätt, förklarar han våldet med att han inte tål att ha ett vapen bakom ryggen sedan han utsatts för grovt övervåld av italiensk polis.

Rättegången i Nyköping hålls i slutet av 1992 och är kulmen på Jussi Ondins brottsliga bana. Bakom sig har han mer än ett decennium av flykter och fritagningar från fängelser, grova rån, sprängningar, gisslandrama och mord.

Döms till fängelse, avviker från permission och rånar en bank

Jussi Ondin kommer till Sverige för första gången 1965. Nio år tidigare har han flytt kommunismen i hemlandet Ungern. När han kommer till Sverige är det för att semestra, men träffar kvinnan som kommer att bli hans fru. 1966 gifter sig paret och samma år kommer deras första barn. Jussi Ondin får uppehållstillstånd och arbetstillstånd och familjen lämnar Ockelbo för Gävle och familjefadern får jobb på Gävle rör.

Tillsammans får makarna Ondin tre barn. Jussi lever ett vanligt liv med familjen i Andersberg. Han beskrivs som social och gillar att spela fotboll på fritiden.

1974 avslutar han sin anställning för att bli ”hemmapappa” med yngsta sonen. I samband med det har ett nytt intresse vaknat till liv – antikviteter.

Det är vid den här tiden som det går att se hur hans liv börjar glida in på en ny väg. Den vägen skulle leda honom till hans första fängelsedom tre år senare – sex månader för bedrägeri, häleri och olovlig körning.

När han börjar handla med antika föremål annonserar han i Gefle Dagblad att han är intresserad av att köpa antikviteter. Om det är på grund av annonsen eller andra skäl som två unga män parkerar utanför hans hus i slutet av januari 1977 är okänt.

Enligt Jussi Ondins egna uppgifter vill männen sälja antika föremål som de har i bakluckan. En affär blir av, men när föremålen lyfts in i garaget inser han att godset är stulet, förklarade han i tingsrätten.

Åklagaren menar att det är Ondin själv som gjort inbrott i stugor i Lingbo och kommit över föremålen. Tingsrätten kan dock inte bortse från den åtalades egen förklaring och dömer honom enbart för häleri.

Domen faller den 23 september 1977. Men nya brott som tidigare har begåtts uppdagas. Det handlar om två inbrott – i Österrike.

Det första sker natten mot den 31 augusti 1977.

På Hotel Erzherzog Johann i Salzburg stjäl Jussi Ondin föremål till ett värde av av 22 190 kronor.

Vid ett andra inbrott, den 17 november samma år, bryter han sig in på Landeszeughaus Landemuseum Joanneum i Graz. Bytet blir 24 hjullåspistoler och 56 flintlåspistoler.

Den sjunde april 1978 döms han till två års fängelse och att betala 238 262 österrikiska schilling i skadestånd. Skadeståndskravet som åklagaren lägger fram för tingsrätten är betydligt högre. Men Jussi Ondin argumenterar med ett faktaunderlag som talar för ett lägre värde. Det kan tingsrätten inte bortse från och sänker summan.

Efterlyst i flera länder, suttit på anstalt i Italien i 19 månader och startat upplopp

Det handlar ändå om mycket pengar och tingsrätten beslutar att Jussi Ondins hus ska säljas för att betala av skadeståndet. Fru och barn får flytta medan Jussi Ondin avtjänar sitt straff på kriminalvårdsanstalt i Tillberga och senare Härnösand.

Tiden i fängelse ser till en början ut att gå bra. Han sköter han sig, vill betala av sin skuld, tycker om att spela fotboll och pingis. Familjen kommer på besök och han arbetar i fängelsets snickeri. Efter sju månader har han kvalificerat sig för permissioner. En sådan beviljas och den 18 juli släpps han ut för ett dygn i frihet.

Dagen efter ansöker Jussi Ondin om att få flyttas till öppen anstalt närmare Gävle. Men innan beslut ens hinner fattas uppstår misstankar om nya brott.

Föremål för över 300 000 kronor ska ha försvunnit från en kyrka och Jussi Ondin hamnar återigen i polisens strålkastarljus.

När kriminalvårdsstyrelsen får kännedom om misstankarna dras både möjlighet till förflyttning och permission in.

Om hans nästa livsval beror på kriminalvårdens konsekventa nej är inte klarlagt. Men det är nu han tar permissionsfrågan i egna händer och rymmer. Det är den 28 augusti 1978.

Efter att ha varit spårlöst borta i en vecka, får den svenska polisen ett oväntat samtal. Då hör politifullmäktige Neerland i Österdal i Norge av sig och meddelar att en svensk medborgare vid namn Jussi Ondin är gripen och har erkänt sig skyldig till bankrånet.

Den 12 januari 1979 döms han till tre års fängelse och det bestäms att han ska flyttas till det svenska fängelset Hall.

I och med rymningen och bankrånet får kriminalvårdsstyrelsen en helt annan syn på Jussi Ondin. Han nekas permissioner, trots att han under lång tid sköter sig.

Men den 3 november 1979 ger kriminalvårdsstyrelsen Jussi Ondin en chans. En bevakad permission till Stockholm beviljas. Han får bland annat gå på studiebesök på Historiska museet. Frigången går bra och två veckor senare beviljas en ny permission.

Den 23 november får han sin tredje frigång på en månad. Den här gången tillåts han att röra sig ute i samhället utan bevakning, något som kommer visa sig vara ett misstag.

Samtidigt som Österåkersanstalten väntar på honom sitter Jussi Ondin i en hyrd bil på väg upp till Gävle. Han är skild från sin fru och rymlingen vill åka upp för att hälsa på och lämna lite ”julpengar”. Det går inte som han tänkt sig och han blir utkastad. Jussi Ondin övernattar på ett hotell i Gävle och bestämmer sig för att inte återvända till fängelset utan att ”slå sig fram någon annanstans”.

Rymmer från Kumlaanstalten – hängandes under en bokbuss

Onsdagen den andra januari 1980 har klockan hunnit passera 08:30 i staden Kruså i Danmark när Inge Burmeister är på väg till en lagerlokal bakom den mataffär som hon jobbar i. Hon möter en man i blå stickad tröja som bär en väska i varje hand. När mannen passerar Inge Burmeister hälsar han genom att nicka han åt henne.

Det är Jussi Ondin. När han hälsar på Inge Burmeister har han precis varit inne i grannlokalen – Handelsbanken. Med ett vapen i sin hand har han tvingat till sig över 700 000 danska kronor.

Innan han fortsätter ner mot kontinenten begår han ännu ett bankrån i Danmark. Under olika identiteter reser han sedan runt.

Det tar över ett år innan polisen kan slå klorna i honom igen. Men då är det inte den svenska polisen. Den andra juli 1981 grips han i Italien. Han misstänks för rån och har även ett falskt pass. Det räcker för att döma honom till fängelse i det sydeuropeiska landet.

Samma månad beslutar tingsrätten i Göteborg, ovetande om händelserna i södra Europa, att häkta Ondin i sin frånvaro, misstänkt för ännu ett bankrån.

Det kommer dock dröja till den 2 februari 1983 innan han sitter i en svensk cell.

Jag har mina problem och vill vara ifred

Vad Jussi Ondin gör under sin tid på rymmen är inte klarlagt. Men i en summering av honom, gjord av kriminalvården dagen efter hemkomsten, framgår att han var efterlyst i flera länder, suttit på anstalt i Italien i 19 månader och startat upplopp. Han själv säger att de uppgifterna är fel. Däremot berättar han att han den 9 december 1982 via en blixtledare klättrar upp tre våningar i det italienska fängelset och hotar att hänga sig själv om han inte blir utlämnad till Sverige.

Till Sverige kommer han och ställs inför rätta för rånen i Danmark och ett rån mot Försäkringskassan i Göteborg. Han döms till fem års fängelse för brotten i Danmark, men frias från rånet i Göteborg. Han utvisas även från Danmark på livstid.

Efter domen placeras Jussi Ondin på Kumlaanstalten. Han fyller sin tid med att fortsätta sina studier, han arbetar och sköter sig. Han lämnar in flera ansökningar om att förflyttas till annan anstalt, men får ideligen avslag.

Den 29 februari 1984 tar han saken i egna händer – ännu en gång rymmer han. Den här gången på ett mer dramatiskt sätt.

Klockan 18:45 kör en bokbuss ut genom Kumlaanstaltens grindar. Under den hänger Jussi Ondin, fastspänd i två njurbälten och ett skärp. I fickan har han vitpeppar.

Rymningen upptäckts först vid 06.30-tiden dagen efter. När avdelningen låses upp ser en vakt att Jussi Ondin inte är på sitt rum. I sängen ligger i stället en docka nedbäddad. Tv-apparaten är påslagen.

Lite över två timmar senare grips han utanför en bank i Örebro. Fyra dagar efter flykten är han tillbaka på anstalten och förhörs om rymningen.

– Det som står i rapporten är riktigt. Jag rymde med bokbussen med vilken jag åkte till Kumla. Därifrån gick jag efter järnvägen till Örebro. Jag hade 3415 kronor med mig. Dessa pengar hade jag sparat, egentligen för att betala min skuld på 5000 kronor till min advokat. Jag stod utanför banken för att jag skulle växla en tusenlapp. Dessförinnan hade jag fikat och inhandlat stövlar och strumpor. Plötsligt stod polisen bakom mig och jag blev gripen misstänkt för förberedelse till rån. Detta förnekar jag. Vitpepparn som jag hade med mig var avsedd till att försvåra efterspaningar med hjälp av hundar. Kniven hade jag för jag behövde den till att skära mig loss från bokbussen.

Han berättar också att han bestämmer sig för att rymma efter ett samtal med sin advokat. Men för kriminalvården vill han inte gå in på detaljerna.

– De är för komplicerade för att återges här. Jag vill inte gå in på dem. Jag har mina problem och vill vara ifred.

Under de tre följande månaderna upptäcks flera flyktförberedelser. Den 24 mars gömmer han sig under ett trapphus efter en promenad. Vid en senare kontroll av platsen hittas tre hopknutna lakan, en brun tejprulle, ett par handskar, en skruvtving, spik, vitpeppar, en träklubba och 15 stegpinnar. Det sista tillfället, den 2 maj, upptäcker personalen att sänggaveln i hans cell är lösbruten. Bakom den finns en fyrkantig ruta uppritad i murbruket med början till ett hål.

”Spränga hela skiten i luften”

Jussi Ondins liv tar en helt ny vändning 1977. Då döms han till sex månaders fängelse. Men officiellt frisläpps han inte från fängelse under resten av sitt liv. Men han flyr upprepade gånger, begår nya brott, grips och döms. Det ursprungliga straffet förlängs och blir i realiteten ett livstidsstraff.

Vilka faktorer som leder till att han slår sig in på brottets bana vet bara han själv.

1984 har han rymt flera gånger och hamnat i fängelse i Italien, genomfört bankrån i både Danmark och Norge. Han misstänktes även för brott i Belgien och Schweiz. Han uppger själv att han efter flykten från fängelse 1979 reser till Marocko. I kriminaljournaler läser han att brottslingar bosätter sig i Brasilien. När han kommer dit bor han med en kvinna och hennes barn och försörjer sig genom att sälja drycker på stranden i Rio de Janerio. Men längtan efter de egna barnen blir för stor. I april 1981 är han tillbaka i Sverige. Men efter bara någon vecka beger han sig i väg, ner genom Europa.

I juli samma år har han kommit till Italien, där grips han och döms till fängelse.

1986 sitter Jussi Ondin återigen i svenskt fängelse, närmare bestämt på Kumlaanstalten. Trots tidigare rymningar beviljas han den 5 september 24 timmars obevakad resa till Uppsala för att träffa sin son.

Men Jussi Ondin återvänder inte. Återigen är han på rymmen. Det är också nu den mörkaste delen av hans brottslighet tar sin början.

När han väljer att inte återvända till Kumla i september 1986 åker han, enligt uppgifter tillbaka till Brasilien. Han har själv sagt att han återvänder med 220 000 kronor på fickan. Men av någon anledning ska pengarna ha tagits i beslag av den lokala polisen.

Ondin åker hem till Sverige, men vill tillbaka för att ”göra upp sina affärer” och behöver därför ”tung utrustning” – det vill säga vapen.

Det är nu han blir en del av den så kallade Järnaligan, där bland annat den riksbekante brottslingen Nisse Pistol ingår.

Tillsammans med flera kumpaner planeras nu ett inbrott i militärens förråd i Järna, utanför Södertälje. Den 24 november skrider gruppen till verket. Men förrådet ute i skogen innehåller inte de vapen som männen har hoppats på.

I stället kommer de över pansarskott, spräng- och rökgranater, sprängdeg, stubintråd och ammunition. Alltsammans packas in i två bilar. Två dagar senare återvänder ligan till förrådet och stjäl ännu mer gods. Bland annat mer sprängmedel och ammunition.

Ligan har redan från början bestämt att förrådet ska förstöras när de är klara – eller som en kumpan benämner det: ”spränga hela skiten i luften”. Tanken är att utradera alla spår från inbrottet.

Tre laddningar apteras i förrådet. Stubintråden tänds och männen kastar sig in i bilen.

Ligan hinner åka fyra kilometer innan något oväntat dyker upp på vägen framför dem – en poliskontroll. Med en bil full av ammunition, bomber och minst en man på rymmen är det inte svårt att tro att ligans framfart är på väg mot ett abrupt slut när polisen får möjlighet att titta in i fordonet.

Men med 50 meter kvar till kontrollen har stubintråden borta vid förrådet brunnit klart.

Bilen skakar av smällen och poliserna får snabbt en ny prioritering och kastar sig i väg i riktning mot explosionen. Gänget kan åka vidare i motsatt riktning och se polisen försvinna i backspegeln.

Under rättegången sju år senare berättar Bengt Wretblad, professor vid Fortifikationsverket att förrådet innehöll mer än 15 ton explosiva ämnen. Tio ton detonerade och hus på upp till fem kilometer från platsen förstördes. 800 000 kvadratmeter spärrades av efter sprängningen eftersom explosiva ämnen spred sig. Skadeståndskraven, enbart mot Jussi Ondin, uppgår till över 12 miljoner kronor.

Sannolikt tänker inte Jussi Ondin på det när han elva dagar efter explosionen sitter i en bil utanför Sparbanken i Stenkulla i Nyköping, beväpnad med hagelgevär och handgranater. Motorn är i gång.

Vid 08:50 på morgonen rusar hans två kumpaner fram till en värdetransportbil när den anländer till banken. Under vapenhot tvingar männen till sig 1,8 miljoner kronor i kontanter. Efter rånet åker trion till Borgmästarhagsskolan i Nyköping och byter bil. Därefter går färden till Bråvikens strand där en gummibåt väntar. På andra sidan står en fjärde kumpan. När männen kommit över fjärden plockas de upp och kör till Norrköping. Medan en av dem kollar tågtider sorterar de andra pengarna. Jussi Ondin och en av de andra rånarna lämnar Norrköping tillsammans med tåg. De andra försvinner åt sina håll.

Ondin åker till en av kumpanernas stuga och tre dagar senare ringer telefonen. Nu finns hans del av bytet att hämta. Med 430 000 kronor och i sällskap av en av rånarna fritar Jussi Ondin två personer från fängelset Hall. Männen är holländare och heter Van Leusen och Hegedus. Den sistnämnde kommer stå vid Ondins sida när hans mest blodiga kapitel påbörjas.

Tillsammans tar sig männen till Holland. När de kommer fram ordnar Van Leusen med husrum och nya identitetshandlingar ska ordnas. Men eftersom Hegedus nu lever på Ondins pengar, beslutar Jussi att kumpanen på något sätt ska dra sitt strå till stacken.

Därför planeras ett rån.

Polismord i Belgien – "som en kamikazeflygare och sköt mot patrullbilen"

Vid det här laget har Ondin en sjömanssäck full med vapen. Allt ska med till Brasilien. Men först på dagordningen står ett bankrån i Lanaken, Belgien. Det är den 16 januari 1987 strax innan klockan 03 på morgonen och duon är på rekognoseringsrunda.

Jussi Ondin kör och eftersom det har snöat koncentrerar han sig på att hitta infarten till parkeringen vid banken som de planerar att råna. När han svänger in frågar Hegedus om han inte såg polisbilen de precis hade passerat. Ondin försöker då köra ut, men utfarten blockeras. Med dragna vapen kliver två poliser ut och beordrar männen att ställa sig med händerna mot bilen.

Med en pistol i ryggen visiteras Ondin och känner paniken komma krypande. Sedan drar han sin revolver, en Magnum 357, ur axelhölstret och avlossar ett skott under sin egen arm mot polisen han har bakom sig. Skottet träffar och mannen faller till marken. Men Ondin vilar inte på hanen. Han riktar vapnet mot ”hotet på andra sidan bilen” och skjuter. Skottet träffar polismannen i huvudet. Ondin rundar bilen och ser att mannen stapplar bakåt, men skjuter ändå ett till skott.

Nu vänder han sig mot den första polisen som skjutits. Denne ligger på marken med en kula i magen och viftar med sin pistol. Ondin försöker skjuta vapnet ur handen på mannen, men missar.

Sedan flyr han och Hegedus från platsen. Kvar ligger två skottskadade poliser varav en senare dör av sina skador och den andre blir förlamad i höger ben.

Inte tänkte låta sig skjutas ihjäl som ett djur

Efter skottlossningen på parkeringen gömmer sig de två brottslingarna hos van Leusen. En tid senare kommer polisen i kapp dem. En tidig morgon går ett nederländskt specialkommando in i bostaden och griper männen. Inledningsvis nekar Ondin till alla anklagelser. Men efter ett par dagar erkänner han. I ett häkte i Amsterdam lär han känna en man vid namn Heeren som berättar om förhållandena i belgiska fängelser. Ondin tycker inte om det han får höra och bestämmer sig för att rymma. Den nye bekantskapen, som kommer att dö vid Jussi Ondins sida, vill följa med. Planer smids och en pistolattrapp tillverkas av trä.

Den 4 april 1987 tar männen flera vakter som gisslan och tvingar sig ut ur häktet. När de kommer ut släpps vakterna och männen stoppar en bil och tvingar föraren att köra dem. Efter en bit släpps bilägaren av och männen fortsätter på egen hand. Färden går till en vapenaffär. Ondin slår sönder skyltfönstret och rafsar åt sig tre vapen. Via en bekant till Heeren får de tag på ammunition.

Men nu behöver männen en ny flyktbil. Efter tumult och skottlossning på en camping kan får männen tag i en ny bil.

Därefter ringer Heeren till en bekant som ska förse männen med verktyg. Men nu har polisen hunnit ikapp dem. En polisbil följer efter männen. Vid flera tillfällen stannar rymlingarna och Ondin hoppar ut för att rikta sitt vapen mot polisen i förhoppningen att de ska vända.

Heeren säger att de behöver en gisslan. De stannar utanför ett hus. I trädgården står en man vid namn De Kroon. Han tvingas in i bilen. När de kommer till ett skogsområde hoppar männen ur – kumpanen med en pistolattrapp och Ondin med ett pumphagelgevär.

De rusar genom skogspartiet ut till en motorväg. Ondin avlossar ett skott för att hejda en bil. Ingen stannar.

När de springer tillbaka möter de en polis med draget vapen. Heeren trycker attrappen mot De Kroons huvud och beordrar polisen att kasta pistolen.

Nu har duon ännu en gisslan. Med De Kroon och polisen framför sig går de till radiobilen. Där avväpnas polisens kollega. Men vid det här laget börjar fler polisbilar närma sig. Ondin skjuter ett skott i luften för att de ska stanna. Sedan flyr männen med gisslan.

De är i Holland och Ondin får en idé att de ska åka över gränsen till Belgien. Via polisradion hotar Heeren att döda gisslan om polisen kommer för nära.

Männen tar nu sikte på den tyska gränsen, på andra sidan Belgien.

Efter en timme möter de en polisbuss som direkt vänder, slår på blåljusen och tar upp jakten. Nu ber Ondin sin kumpan att vända den bruna Subarun och köra tillbaka mot Holland. Men poliserna förutser manövern och står beredda med K-pistar. Flyktbilen vänder igen.

I staden Turnhout blir det plötsligt stopp i trafiken. Männen blir sittande i bilen när en polis som går längst med kön, passerar deras fordon.

Under den efterföljande utredningen berättar polisen, som heter Peeters att han långsamt går längst med bilkön när han ser den efterlysta bilen. Jämsides med Subarun tittar han in och ser flera vapen. Han ser också att föraren riktar en pistol mot honom. Peeters låtsas då som att han inte har sett någonting och går vidare. När han har gått förbi bilen tar han ett hastigt steg och sätter sig på huk med ett knä i marken. Samtidigt som han gör det drar han sin revolver och spänner hanen. I nästa sekund träffas han av en kula.

Samtidigt som Peeters går längst med bilen har hans kollega, en man vid namn Leemans, ställt sig framför Subarun med skjutklar K-pist i händerna. När skottlossningen börjar eka skjuter Leemans tre skott mot föraren.

Kaos uppstår.

Heeren vänder sig bakåt och ser att De Kroon, mannen som tvingats in i bilen från sin trädgård, blöder ur munnen. Han har träffats av en kula från polisens K-pist. Männen vill att polisgisslan ska kontakta sina kollegor, men denne är paralyserad.

I Nyköpings tingsrätt förklarar Jussi Ondin fem år senare att han satt i en råttfälla i bilen och att han ”inte tänkte låta sig skjutas ihjäl som ett djur”.

Han skjuter två skott rakt genom framrutan. Därefter öppnar han bildörren, hoppar ut och fortsätter skjuta framåt. För tingsrätten i Nyköping förklarar han:

”Sedan rusade jag framåt som en kamikazeflygare och sköt mot patrullbilen”.

Han ser en K-pist som en av de träffade poliserna har tappat på marken. Ondin plockar upp den, skjuter flera skott. Sedan blir det mörkt, förklarar han i tingsrätten. Han har själv blivit nedskjuten.

Otaliga skott avlossas av både polis och rymlingarna under dramat.

Kulor träffar både polisbilar, en restaurang och flyktbilen. Revolvrar, pistoler och automatvapen används. Förutom Ondin skjuts två poliser, men de överlever. För Ondins kumpan, Heeren, går det inte lika bra. Han skjuts till döds under den turbulenta skottväxlingen.

Tillbaka i Ockelbo: "Här stod en uppgiven man med labil läggning"

Den dramatiska flykten och det efterföljande intermezzot i Turnhout leder till en hård dom i belgisk domstol. I maj 1989 döms Jussi Ondin till döden, ett straff som senare omvandlas till livstid i fängelse.

Två år senare gör han som så många gånger tidigare: rymmer. Flera år senare berättar han om rymningen för en fängelsepräst som han blivit nära vän med.

– En klassisk rymning. Han bodde i markplan. Tog bort några plattor i cellen och grävde under muren och kom ut och så stack han över den yttre muren, säger fängelseprästen Olle Ericsson, till GD.

Återigen blir han internationellt efterlyst, något som tas på stort allvar – även hemma i Sverige.

Den tolfte augusti 1991 noterar en äldre man från sitt köksfönster i Ockelbo hur en mörkhårig figur i lila träningsoverall smyger omkring i trädgården. Han öppnar fönstret och frågar vad som pågår. Mannen i träningsoverall är Jussi Ondin som svarar att han känner sig nostalgisk eftersom hans före detta svärföräldrar tidigare har bott i huset.

Sedan går han därifrån. Men den äldre mannen blir misstänksam.

Jussi Ondin tar sig därefter till polisstationen i Ockelbo för att söka pass ”åt sin syster”. När han får veta att detta är något systern får göra på egen hand vänder han på klacken och går ut. Men i dörren möter han två civilklädda poliser. De är på väg in för att lämna över fotografier på en efterlyst rymling. Den de söker är enligt uppgifterna kraftig och klädd i en blå träningsoverall.

Enligt en artikel i den lokala tidningen Kuxabladet framgår att poliserna tyckte att det är för absurt för att de skulle göra kopplingen när de möter mannen i dörren. Men strax efter att han har gått dyker den äldre herren som haft besök i sin trädgård upp. Han kommer in till stationen för att anmäla händelsen.

Plötsligt inser poliserna vem de precis har mött i dörren och polisinspektör Karl-Einar Wahlund rusar ut på gatan, men försent. Han ser Jussi Ondin försvinna i en ljusbrun Saab.

När det står klart att mannen som nyss vandrat ut från polisstationen är en internationellt efterlyst polismördare tar det inte lång tid innan ett stort polispådrag är ett faktum.

Uppgifterna om att mannen i den lila träningsoverallen kommit över flera jaktgevär genom inbrott ökar allvaret i situationen.

Dagen efter svävar en polishelikopter över Ockelbo, poliserna på marken utrustas med skyddsvästar och K-pistar och vägar bevakas.

En dag senare, tidigt på morgonen knackar det på dörren hemma hos polisinspektör Wahlund, som två dagar tidigare sett Jussi Ondin försvinna i en Saab. Nu står den förrymda fången utanför hans dörr och frågar om polisinspektören känner igenom honom.

Förhoppningen är att få avtjäna sitt straff i svenskt fängelse i stället för i Belgien.

Jussi Ondin bjuds in och männen slår sig ned vid köksbordet och kaffe ställs fram. Senare berättade Karl-Einar Wahlund om mötet i Arbetarbladet.

Det fanns något där bakom, mystik kan vi säga.

– En del kanske tyckte att jag var dum och inte tänkte mig för när jag släppte in Ondin och framför allt lät honom gå ut själv och hämta geväret i bilen (Ondin hade stulit flera vapen ur en sommarstuga, men hade bara ett kvar reds.anm). Men det var inte dumt. Min hjärna blev klarvaken när jag såg den efterlysta mannen på min trappa. Jag har en personlig läggning att ta allting lugnt. Här stod en uppgiven man med labil läggning.

Polisinspektören berättar vidare hur han låter Ondin föra ordet vid köksbordet och kontakten mellan männen byggs upp. Efter en stund kom den avgörande frågan.

– Efter ett tag testade jag honom och sade att jag behövde hjälp och frågade om jag fick ringa en kollega. Efter förvissning om att han var lika lugn som jag ringde jag, dock till polisen i Sandviken.

Trots att lugnet var bevarat lämnar inte Wahlund Ondin obevakad. Han är hela tiden beredd. Armarna har han under köksbordet för att oväntat kunna vräka det och sig själv över Ondin om så behövs, berättade han i Arbetarbladet.

Något våld behövs aldrig och Jussi Ondin hämtas av en patrull.

Jussi Ondin blir Tore Klangarv

I januari 1993 döms han till livstids fängelse för mordet på polisen i Belgien och mordförsök på dennes kollega samt poliserna i Turnhout. Han döms även för sprängningen av militärförrådet i Järna, stölden av militärmateriel och bankrånet i Nyköping.

Återigen befinner sig Jussi Ondin bakom fängelsets murar.

Vid flera tillfällen får han bevakade permissioner så han kan besöka vännen och fängelseprästen Olle Ericsson i dennes hem, nära anstalten.

Olle Ericsson minns Jussi Ondin än i dag.

– Han hade många idéer. Var med i Hare Krishna ett tag. Han skulle vara troende, men inte tro på Jesus. Jag kom aldrig underfund med det han höll på med. Jag sa att de där tokigheterna som du håller på med ska du sluta med, men han blev aldrig arg.

När Olle Ericsson försöker beskriva sin vän framgår det att inte heller prästen har hela bilden.

– Ondin var en dubbelnatur. Han var dubbel, kunde prata med alla och vara i gång. Men det fanns något där bakom, mystik kan vi säga.

Den 13 mars 2000 sitter Jussi Ondin och personal från fängelset och fikar i Olle Ericssons kök. Plötsligt reser sig Ondin och säger att han har ett ärende i källaren, där förvarar han sina tillhörigheter.

När det är dags att åka tillbaka till anstalten har han ännu inte kommit upp.

– Vi hade en utgång i källaren, men vakterna hade gett honom så stort förtroende så vi satt och drack kaffe. Sedan sa en ur personalen att det var dags att åka tillbaka. Då såg vi att skorna var borta. Det var någon kille som hade hämtat honom, säger Olle Ericsson.

Ännu en gång är Jussi Ondin på flykt och svenska folket kan följa rymningen i media.

Den 28 mars rapporterar Sveriges Radio Jönköping att Ondin har setts i närheten av staden. Enligt uppgifter ska han vara på väg mot Göteborg på riksväg 40.

En man som liknar Ondin ska ha tankat, men har inga pengar och visar i stället upp ett id-kort för att kunna betala senare. När mackägaren kontrollerar handlingen med polisen görs kopplingen. Det är rymlingen man har att göra med.

– Han visade upp ett välliknande id-kort och persondatan stämde också. Så det ter sig ganska säkert att det är han, förklarade vakthavande befäl Mats Antonsson, för SR.

Två dagar senare rapporterar TT att Jussi Ondin har anhållits, misstänkt för nya brott. Han grips i Tranemo, söder om Borås när han försöker stjäla en bil. Han misstänks för förberedelse till grovt rån, våld mot tjänsteman och två bilstöldsförsök.

Enligt polisen verkade Ondin trött och sliten när han grips.

Två år senare har Jussi Ondin bytt namn till Tore Klangarv. Några dagar efter att han har fyllt 59 år gör han sitt sista försök att fly. Det sker under en bevakad permission den 17 juni 2002. Det är planerat att han ska få åka in till Tidaholm där han disponerar ett förråd, för att flytta personliga tillhörigheter. När allt är avklarat öppnar Jussi Ondin en resväska och plötsligt stirrar fängelsepersonalen rakt in i ett avsågat hagelgevär.

Jussi rör sig snabbt mot vakten som står vid dörren, sätter hagelgeväret i magen på mannen och säger ”nu är det färdigt” och försöker tränga sig förbi. Men vakten står kvar och Jussi Ondin vänder. Några sekunder senare är han övermannad och geväret är vridet ur hans grepp

Han leds ut till transporten och körs tillbaka till fängelset.

När han förhörs om saken bekräftar han personalens rapport.

– Planen var att använda handfängsel på personalen, få ner dem på golvet, tejpa deras skor, ta bilnyckeln och deras tjänstebil och köra ut i terrängen. Vapnet var inte laddat och jag ville inte skada personalen. Jag hade aldrig tryckt av om det varit laddat.

Eftersom Jussi Ondin försöker rymma genom att hota personalen med ett vapen, åtalas han.

Utredningen visar att han har fått hjälp av en kvinna, som aldrig identifieras, att få resväskan levererad. En fängelsepräst tar emot den och utan att känna till innehållet lämnar han den i Jussi Ondins lokal.

Hade prästen öppnat väskan hade han hittat en replik av ett automatvapen, ännu ett avsågat hagelgevär, patroner, två gröna rånarluvor, en kniv, handfängsel, nio gram amfetamin och kartor.

Vi levde ett normalt liv, han jobbade, spelade fotboll och hade vänner

I tingsrättsdomen slås det fast att luvor och vapen var ett tecken på att Jussi Ondin förberedde ett grovt bankrån. Det var fel menade den åtalade och hävdade att innehållet i väskan skulle användas vid inkassoverksamhet.

När ärendet når hovrätten kommer en helt annan historia fram. Jussi Ondin menar då att vapen och utrustning skulle användas för att frita en annan livstidsdömd fånge.

Planen var att Jussi Ondin skulle rymma under sin permission och med vapen frita den andre fången när denne hade permission. Den personen hade enligt uppgifter från Jussi Ondin kontakter inom MC-gänget Bandidos. Gänget skulle förse Ondin med mat medan den andre fångens permission inväntades. Tanken var också att Bandidos skulle hjälpa till vid fritagningen.

Uppgifterna ändrar ingenting och tingsrättens dom står fast. Jussi Ondin döms för förberedelse till grovt rån, hot mot tjänsteman, narkotikabrott och grovt vapenbrott.

Straffvärdet för de begångna brotten uppgår till två år, men det spelar ingen större roll för Ondin, som är dömd till livstids fängelse.

Efter händelsen står det i hans journal hos kriminalvården, med stora bokstäver, ”hög rymningsrisk, labil och våldsam, opålitlig”.

Dog i en hiss på Kumlabunkern: "Då blev det äntligen lugn och ro"

Jussi Ondin ansöker flera gånger om nåd för att få sitt straff tidsbestämt.

Vid ett av tillfällena skriver hans advokat att Jussi Ondins hälsotillstånd är så allvarligt att eventuella risker för fortsatt brottslighet kan uteslutas. Advokaten anger också som omständighet att Jussi Ondin sedan en lång tid tillbaka har en kosmisk livsåskådning och ett brinnande intresse för existentiella frågor. Det är dock ingenting som regeringen nappar på. Samtliga av hans nådeansökningar avslås.

Några år senare får Jussi Ondin cancer. En kväll i mitten av juli 2005 blir han så dålig att det beslutas att han ska transporteras till sjukhus. Dit kommer han aldrig.

Han dör i en hiss inne på Kumlabunkern, på väg ner till den väntande ambulansen.

Jussi Ondin blev 62 år gammal. Spåren av hans liv visar att han till synes levde efter egna regler och sin egen moralkod. Varför han lämnade sin familj och valde att bli kriminell är inte känt. De som stod honom nära och som Gefle Dagblad har pratat med verkar inte ha fått någon inblick i hans tankar. När han dog lämnade han flera frågetecken efter sig.

Hans före detta fru har avböjt att medverka i det här reportaget, men vid ett samtal berättade hon lite kort om sin dåvarande make.

– Vi levde ett normalt liv, han jobbade, spelade fotboll och hade vänner. Han var en bra pappa och hjälpte till hemma. Men det var någonting som vände. Han hade en bakgrund som gör att man kan förstå bättre. Han var en mycket komplicerad människa.

Vad som fick henne att förstå bättre ville hon inte berätta. Men hon förklarar att kapitlet Jussi Ondin avslutades när han dog.

– Då blev det äntligen lugn och ro.

Den här artikeln är baserad på de offentliga uppgifter som finns om Jussi Ondin. Det handlar bland annat om domar, kriminalvårdens journaler, vittnesmål och utlåtanden från frivården. Men intervjuer är också genomförda med de personer som fortfarande lever och minns Jussi Ondin. En del intervjuer har gjorts för att kontrollera fakta och finns således inte med i artikeln. En del av de personer som har tillfrågats om medverkan har inte velat ställa upp.