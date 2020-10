BRT är ingen lösning för trafiken i Örebro

Politikernas skäl till BRT-system: Regionrådet Inger Höijer och kommunalrådet Ullis Sandberg vill att BRT-system skall införas eftersom Örebro är en stor stad, fler skall åka buss, ibland är bussar överfulla samt att restiden är för lång.

Konsult anlitas och ges i uppdrag att peka ut stråk där BRT-system kan appliceras. I uppdraget ingår inte att bedöma om införandet är ekonomiskt försvarbart eller om BRT behövs. I den ”stora staden” Örebro finns två trafikstråk och två passager, via Nobeltunneln och via Hagabron-Hagatunneln-Rudbeckstunneln. Inte helt oväntat hittar konsulten dessa stadens enda stråk och föreslår dem som tänkbara för BRT-system. Projektet beräknas kräva en investering på 750 miljoner. Merkostnader för övriga anpassningar i gatunätet samt för drift, underhåll och anläggningar kan tillkomma. Bussresor beräknas öka med 10 procent utslaget på hela linjenätet. Biltrafiken beräknas minska med drygt 2 procent. På stråket Rudbecksgatan blir det cirka 400 färre fordon per dygn, från dagens 16 000 - 20 000. I planerna ingår att övrig fordonstrafik får finna sig försämrat trafikflöde och att kötiden kommer att öka. Konsulten tar inte ställning till om BRT-systemet är bra eller dåligt för Örebro.

En annan konsult, Urbanet Analys AB, får uppdraget att analysera BRT-projektet och avger omdömet; ”Frågan som bör ställas här, utifrån ringa effekt på +2 procent i marknadsandel som det beräknas ge, om kostnaden för satsningen på utbyggd kollektivtrafik är värt att ta?”

Innan Malmö införde BRT på linje 5 trafikerades den av överfulla ledbussarna under stor del av dagen med en turtäthet på 2½-minuter. Att då ytterligare öka turtätheten ansågs inte vara lämpligt eftersom bussarna riskerade att komma ikapp varandra och köra i karavan. På linje 5 gjordes 5 miljoner årsresor. Malmös gatunät lämpar sig för BRT och inkräktar inte på övrig fordonstrafik så att det uppstår ökad kötid eller ökade trafikproblem. Utbyggnaden av BRT i Malmö kostade cirka 80 miljoner kronor.

I BRT-sammanhang är Örebro en liten stad och nuvarande resande är otillräckligt. Även om resandet ökar mer än prognosens 10 procent så är resandet och resandeunderlaget alltför litet. Resandet måste öka med mer än 100 procent i aktuellt stråk för att uppnå samma behov av 2½- minuters turtäthet som i Malmö. Örebro ligger alltså långt under Malmös kriterier för införande av BRT-system. I den ”stora staden Örebro” är trafiktoppen endast cirka 1½ timme på morgon och cirka 3 timmar på eftermiddagen och har bara 8 miljoner årsresor i hela linjenätet. Dagens problem med överfulla bussar vid 1000 tillfällen per år innebär att det sker i genomsnitt vid 7 tillfällen per vardag under högsäsong. Det kan med lätthet lösas med tätare turer, aktiv trafikledning och förstärkningsbussar.

Jag anser att alla problem i dagens Stadsbusstrafik kan lösas utan BRT. BRT skapar nya problem och löser varken trängselproblem, ökat bussåkande eller minskad bilanvändning i tillräcklig omfattning. Örebro riskerar att bygga fast sig i en lösning som inte är bra och som man får dras med i många år. Att investera 750 miljoner kronor i ett system som inte behövs i ”lilla Örebro” är mycket dålig hushållning med skattemedel. En investering där inget av stipulerade kriterier för BRT-system uppnås och till en kostnad skyhögt över Malmös 80 miljoner. Örebro kan med smart planering och smart teknik uppnå samma eller bättre måluppfyllelse utan BRT. Det kan ske utan stor ombyggnad av gatunätet och med nuvarande busstyper genom att anpassa och effektivisera dagens linjesystem och trafikering. Skapa lämpliga bussfiler och använd smart teknik för att prioritera bussen och även för att leda övrig trafik. Så snart som möjligt bör planer tas fram och byggen påbörjas för att avlasta trafik såväl i som genom centrala Örebro. Bygg alternativa trafikstråk så att dagens centrumstråk avlastas samt komplettera dagens två passager (Nobeltunneln och Hagatunneln-Hagabron-Rudbeckstunneln) med flera passager mellan östra och västra Örebro. Det vore en satsning för framtiden och bra förberedelse för ett växande Örebro.

Per Åke Ek

f.d. kollektivtrafikansvarig tjänsteman i Örebro kommun år 1988 – 2004 och f.d. militärt ansvarig för flyg-, järnvägs- och landsvägstransporter i ett av Sveriges större försvarsområden med två flygplatser och fem järnvägsstationer.