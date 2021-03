BRT minskar inte biltrafiken i Örebro

... till Lars Ströman, NA 26 mars.

Om man är seriös med att man vill minska antalet bilar i stadskärnan så finns det många verktyg att ta till. Infartsparkeringar med shuttles eller möjligheter att ta cykeln/elsparkcykeln/liten mopedbil in till stan. Många arbetspendlar från olika platser i kommuner och länet. Inte tillräckligt många har möjlighet att ta bussen. Bilen blir en nödvändighet. Den trafiken genom stan kan minskas genom infartsparkeringar och smidiga sätt att ta sig arbetsplatsen i stan. Andra har ärenden till stan. Vill man besöka city under längre tid så kan infartsparkeringen vara ett utmärkt alternativt till resa med bil i city. Vill man göra några få men nödvändiga ärenden så ska man kunna åka in och parkera. Och om man minskar behovet av att åka genom stan när man ska förbi den så minskar man också trafiken i citystråken. Ringleder och nya sträckningar som gör att man inte behöver köra in i stan är ett bra alternativ till de bilistfientliga alternat iven trängselskatt, långa bilköer och p-avgifter som snart är högre än i svenska storstäder.

Floskler och klyschor blir inte sanningar för att man upprepar dem gång på gång.

Vi rekommenderar att man läser utredningarna som de politiker som Ströman menar ”inte ska fega ur” inte verkar ha läst. Där står tydligt att BRT tar cyklister före bilister, att man räknar med att bilarna kan minska med 2,4 procent vilket inte leder till uppsatt mål om att biltrafiken endast ska utgöra 40 procent av resandet i kommunen.

Floskler och klyschor blir inte sanningar för att man upprepar dem gång på gång. Vill man argumentera för BRT så är det bra om man försöker komma med argument. Och trängelsavgifter i Örebro, en stad som har långt kvar till att bli storstad (i Sverige räcker det med 200 000 i största tätorten i kommunen, i Europa och världen är den storleken småstad) som föreslås visar på att man inte ser till Örebro som helhet. Örebroare som bor på landsbygden eller i andra kommuner i länet ska inte diskrimineras för att man väljer att lägga ner kollektivtrafik på landsbygden. Politiker som tänker till när man ser att det finns bättre alternativ ”fegar inte ut”. De politikerna är kloka politiker.

Hannah Ljung

Trafikupproret i Örebro