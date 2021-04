Brynäs sparkar Peter Andersson efter misslyckandet – bekräftar själv: ”Det stämmer”

Brynäs avslutade tidigare under lördagen grundserien med att förlora med 4–3 borta mot Oskarshamn.

I båset stod som tidigare Peter Andersson och hans assisterande tränare Viktor Stråhle.

Men enligt uppgifter till Aftonbladet, som publicerats sent på lördagskvällen, blir det inte den förre Örebrotränaren Peter Andersson som leder Brynäs i kvalrysaren mot HV71.

Brynäs högsta ledning ska efter en intensiv tid med ett antal möten kommit fram till att sparka Andersson och Stråhle – och ersätta duon med Nils Ekman och Josef Boumedienne.

Den före detta NHL- och Djurgårdenspelaren Ekman har tidigare varit sportchef och assisterande tränare för Djurgårdens SDHL-lag och Boumedienne – som under en kortare tid spelade i Brynäs under lockoutsäsongen 2004/05 – jobbar just nu som scout för NHL-klubben Columbus Blue Jackets.

Enligt Aftonbladets uppgifter ska Brynäs offentliggöra nyheten under söndagen.

Senare på lördagskvällen bekräftade dock Peter Andersson för Expressen att han har fått sparken. Han fick beskedet av ordföranden Jürgen Lorenz.

– Ja, det stämmer. Han har givit beskedet nu. Han ringde för ett par minuter sen, säger Andersson till tidningen.