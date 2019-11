Buskul med läskiga spindlar och Dracula på Siggegården: ”Jag ville hitta på något kul på höstlovet”

Aktiviteten Buskul, har uppskattats av många. Den pågick under fyra dagar och avslutades under söndagen. Det var andra året i rad som Anna-Karin Agerberg arrangerade detta på Siggegården i Åshyttan under Halloween.

– Jag ville hitta på något kul på höstlovet. Det är ett bra tillfälle att klä ut sig och dekorera med spindelväv. Passande nog har vi flera husspindlar som besökarna får klappa. Vi använder en lupp, ett förstoringsglas, för att titta närmare på hur spindlarnas ben, palper, ögon och spinnvårtor ser ut. Vi jämför dem med vår privata chilenska spindel som tas fram vid tillfälle.

Precis innan de första besökarna kom hittade Anna-Karin en spindel vid ytterdörren. Perfekt tänkte hon och placerade den i en liten burk. Hon hade fått ihop flera sorter. Fettspindeln, Vargspindeln och Kärrspindeln var bara några exempel. Hon har gett dem mat och vatten och kommer att släppa ut dem i naturen igen efter att buskul är över.

– Folk reagerar olika på spindlar. En del tycker att de är äckliga.

För besökaren Ruth Tabares gick det an att titta på de små spindlarna i burkarna men när den stora chilenska spindeln visades satte hon händerna för ansiktet.

– Nej, jag vill inte hålla i den. Det kryper i mig när jag ser en stor spindel.

Hennes son Johannes Siira däremot vågade det mesta. Han var inte alls rädd.

– Det kittlas lite. Det här är det häftigaste på hela dagen.

Johannes höll även i en sju centimeter lång kackerlacka från Madagaskar som nästan kryp in i ärmen.

På buskul fanns även 100-tals syrsor men de var ganska tysta för dagen. Familjen Agerbergs tusenfoting hamnade i fokus en stund när Carla Viduss kikade in på Siggegården med sin dotter och sina barnbarn. Hon klappade tusenfotingen.

– Jag var lite tveksam först men nu är det okej. Jag var rädd att den skulle bitas. Den känns plastig.

Det fanns ytterligare en utmaningen, känselburkarna. Pekka Siira var nyfiken men ändå lite spänd i början innan han stoppade ner handen.

– I år var det annorlunda. Jag förväntade mig spindlar och mer skräckfyllda saker. Förra året var det läskigare.

De fem känselburkarna var fyllda med torra löv, kvistar, sand, havre och päls.

Oscar Viduss, 4 år, var snabb att testa när han såg att både storasyster Alicia och mamma Maria vågade.

Att familjen Viduss åkte till Siggegården och buskul var bland annat för att barnen skulle ha roligt.

– Alicia älskar djur men Oscar är lite rädd för insekter. Jag tyckte det var en bra idé att komma och titta och vänja bort rädslan så han inte blir som jag. Jag är inte förtjust i insekter, säger Maria.

Båda barnen var villiga och att kela med häxans katt eller huskatten Kajsa som hon egentligen heter. Men hon var inte riktigt på det humöret.

För familjen Siira/Tabares, som hade gått all in och klätt ut sig till häxa och trollkarl, har buskul blivit en ny tradition. Innan dagen avslutades gick de tipspromenad i trädgården bland skeletten.

– Det har varit ett lyckat koncept och jag har fått positiv respons. Jag ska ha buskul nästa år också och klurar på hur jag ska kunna utveckla det lite, säger Anna-Karin Agerberg.