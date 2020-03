Bussbolag hårt pressat – av inställd Italienresa: ”Får de inte stopp på coronan måste vi lämna ifrån oss bussen”

Antalet coronasmittade fortsätter att öka runt om i Världen och metoderna för att förhindra smittspridning blir allt fler. Under natten till söndagen valde Italien att sätta stora delar av landet i karantän och under måndagskvällen beslutades det att samtliga av landets skidorter kommer stängas under tisdagen.

Det är ett tufft besked för den redan hårt pressade reseindustrin. Björn Larsson, från Örebro, driver bolaget Buss & trafik ihop med sin son. Han är bekymrad över utvecklingen.

– Det här får otroliga konsekvenser för jättemånga, säger han och förklarar att många av de mindre resebolagen går runt tack vare några fåtal större paketresor.

Det gäller även Björn Larssons företag, där de under flera år har haft en viktig inkomst i en årlig skidresa till Italien. Resan, som i år var fullbokad med drygt 100 resenärer, skulle ha gått vecka 13. Men efter coronans framfart i Italien har resan nu fått ställas in.

– Det här är den viktigaste resan ekonomiskt under hela året och hade tryggat hela våren, säger han och fortsätter:

– Bara den resan är 250 000 kronor. Det är väldigt tufft.

Eftersom bolaget arrangerar paketresor så lyder de under paketreselagen. Det innebär att företaget är skyldigt att erbjuda en alternativ resa eller ersätta kunderna fullt ut.

– Man får ta hela smällen själv. Vi köpte en sprillans ny buss förra året. Den kostar pengar även när den står still.

Men det kunde ha varit värre menar han.

– Det var väl på sätt och vis tur att UD till slut kom med en avrådan. Nu hade vi hyfsat god tid på oss att förbereda oss. Jag har en kollega som hade åkt iväg och fick vända. Då slår det såklart ännu hårdare.

Hur påverkas kunderna?

– Jag har en kontakt i Österrike, så jag ringde henne direkt jag fick höra om Italien för att kunna erbjuda ett alternativ. Så jag har kunnat ringa runt till alla som bokat och erbjuda det istället.

Närmare 40 personer har valt följa med på de ändrade resplanerna. Men drygt 60 har tackat nej.

– Vissa får inte resa för sina jobb nu. Och nu rapporterar dessutom media om Österrike med, så vi får se om det också går åt skogen.

Hur klarar ni er i så fall?

– Om de inte får stopp på coronan snart så kommer det innebära att vi får lämna ifrån oss bussen i alla fall. Det är ovisst och oroligt.