Butiksägare om kortade öppettiderna i centrala Örebro: ”Det är en galen situation vi befinner oss”

På skyltfönstren längs Drottninggatan och Köpmannagatan i centrala Örebro hänger det fullt av lappar med ändrade öppettider.

– Det är ingen som är ute och handlar och då tvingas butiker att dra ner på sina öppettider, säger Katarina Nilsson, ägare av Kattis & co.

NA gav sig ut på stan för att kolla hur köpsuget såg ut en vanlig vardag. Färre människor är ute och rör sig på stan. Det får direkt effekt på mindre tillströmning till butikerna. Många butiker i centrala Örebro har nu valt att följa rekommendationen från City Örebro att strama åt sina öppettider.

Lagerhaus på Drottninggatan i Örebro är en av dessa. Charlie William-Olsson jobbar som butiksbiträde i affären och märker stor skillnad jämfört med förra veckan.

– Gatorna blir tommare och det märks att folk är oroliga. Det är inte många som är sugna på att handla. Därför försöker vi att inte bidra till oron och försöker agera så normalt som möjligt, säger Charlie William-Olsson.

På kassadisken står en behållare handsprit som kunderna kan använda. Det är en, bland många, hygienåtgärder som butiken har infört för att kunder ska känna sig säkra med att gå in och handla.

– Vi spritar och rengör kassadisken varje kvart. Vi har också blivit tillsagda av ledningen att om vi visar minsta symptom eller känner oss det minsta sjuka ska vi stanna hemma, säger Charlie William-Olsson.

Det är samma visa längs hela Drottninggatan och Köpmannagatan. Utanför butikerna sitter det lappar med temporära öppettider. Det är få människor som är ute på stan, trots soligt väder. Det är ännu färre kunder inne i butikerna.

Men en butik som inte valt att ändra sina tider är Kattis & co på Köpmannagatan. Katarina Nilsson äger butiken och trots att hon inte har minskat sina öppettider ser hon allvarligt på situationen i centrum.

– Det är skit. Jag tänker på alla som blir hårt drabbade. Det är en galen situation vi befinner oss i, säger hon.

Men bara för att butiken inte har ändrat sina öppettider betyder det inte att den inte är drabbad av krisen. I veckan har deras försäljning minskat med en tredjedel jämfört med förra veckan. Anledningen till att butiken inte har valt att ändra sina öppettider är att Katarina Nilsson äger sin egen butik.

– Jag är ju egen. Det spelar ingen roll om jag är här fast det är färre kunder, det kostar inte mig något extra, säger hon.

Katarina Nilsson påpekar dock att det är viktigt att inte gripas av panik och att tänka på att fortsätta handla i butikerna på stan.

– Det gäller att ha lite is i magen, det här kommer att gå över. Men tills dess är det väldigt viktigt för butikerna att folk faktiskt kommer ut och handlar. Vi behöver kundernas hjälp, säger hon.

Tillbaka på Lagerhaus har Charlie William-Olsson gått runt och satt upp ett gäng skyltar i butiken. På dem står det "We are all in this together, support the stores you love". Vilket betyder, "Vi är alla i det här tillsammans, stöd butikerna du älskar".

– Vi måste stötta och hjälpa varandra nu när det är kris. Förhoppningsvis vänder det snart, det är bara att hålla ut, säger Charlie William-Olsson.