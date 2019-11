Butiksägaren efter rånförsöket: ”Känner sig otrygg och har blivit mer vaksam”

Klockan var vid kvart i fem-tiden på måndagseftermiddagen när rånaren slog till. Peder Ståhl, som arbetar ensam i sin butik, befann sig strax bakom kassan.

- Han kom rusade, det dunkade till i dörren som det kan göra när någon har bråttom in. Han hade mask på sig, så jag såg bara ögonen på honom.

Rånaren slängde upp tillhyggen på disken så att glassplittret yrde högt och lågt, och skrek till Peder att han skulle ge honom pengar.

Peder hann inte tänka så mycket, inte där och då.

- Jag blev både arg och rädd. Det bara bubblade upp i mig. Jag vrålade till och det verkade som rånaren skrämdes då, han också, för han försvann strax ut igen utan att få med sig något.

Peder ringde sen 112, och berömmer polisen mycket för deras arbete.

- De kom hit snabbt, från flera håll, de var otroligt skickliga, lyssnade väl och inkännande på mig. De frågade också om jag hade någon att komma hem till. Men vad jag vet så fick de tyvärr inte tag på rånaren.

På kvällen hemma i Örebro tillsammans med sambon kom tankarna, och nattsömnen blev inte vad den borde. Peder såg om och om igen rånaren framför sig, och frågade sig om han hade kunnat göra något annorlunda.

- Jag bestämde mig ändå för att åka hålla öppet och åka till jobbet på tisdagen. Annars hade jag nog bara blivit fast i ältandet.

Peder Ståhl har haft Kumlas Spelhörna i sex års tid. Han jobbar ensam alla dagar i veckan, vardagar blir det ofta uppåt tio timmars arbetsdag, lördag och söndag fyra timmar. Drivkraften är alla goa stamkunder och att ha ett jobb att åka till som han tycker mycket om.

Men den senaste tidens händelser påverkar honom starkt, och det är inte bara inne i spelbutiken det hänt saker.

Peder har mycket kontakt med sin närmaste butiksgranne Ica Profilen. Så sent som i lördags fick personalen där larma polisen akut, efter att flera personer härjat inne i butiken och bland annat slagit sönder flera hyllor. Och det är bara ett exempel i en rad incidenter senaste tiden.

- När sånt här händer... det känns skit faktiskt. Att inte kunna känna sig trygg. Man blir mer vaksam. Jag märker det på kunderna också, det blir en olustkänsla här inne ibland när flera väntar vid kassan.

- Det är lätt att börja se spöken, i den där otrygga känslan, men det försöker jag verkligen hålla mig ifrån så att ingen med rent mjöl i påsen ska känna sig iakttagen eller så i onödan.

En del i känslan av otrygghet hänger även samman med den mörka miljön på Skolvägen. På hans önskelista finns att kommunen skulle sätta upp bättre belysning, både för hans egen del och för alla äldre som bor utmed gatan.

- - Så här års blir det kolsvart utanför mot slutet av dagen. Kommunen nya gatlyktor lyser inte starkt nog. Jag ser vem som är utanför dörren först när de är en meter ifrån.

Under intervjun kommer kunder in för att fylla på sitt busskort, köpa cigaretter och för att lämna in en spelkupong på travet.

- I dag på förmiddagen var det vissa stunder kö här. Många som spelade eller handlade något frågade hur jag mådde, och en del stack bara in huvudet och frågade det samma. Det värmde verkligen.