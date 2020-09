Bygg ingen ny stor förskola i Vibytorp

Läste om förslaget att bygga ut förskolan Vibytorp.

Varför anlägga en enorm förskola längst in i ett av Hallsbergs äldsta bostadsområden? Redan i dag är trafiksituationen under all kritik när hela områdets barn och ungdomar ska ta sej till och från skolan. Har politikerna tänk bygga gång/ cykelväg längs hela Långängsvägen?

Ska kommunen köpa loss mark från husägarna ner mot plantskolan? Det är redan farligt trångt där med lastbilar, personbilar, gående och cyklister – och en fyrvägskorsning. På den smala vägen går det knappt att mötas och den ligger precis utanför förskolan som kommunen vill ha mer trafik till.

I Samsala och på gärdet utanför plantskolan har det skapats nya bostadsområden. Varför kan inte Hallsbergs politiker bygga förskola i de nya områdena och på så vis skapa bättre förutsättningar. Har någon frågat barnfamiljerna om de verkligen vill ha en enorm förskola eller mindre förskolor till sina barn?

”Trafikkaos”

Hallsberg