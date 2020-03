Bygge av ny serverhall väcker fråggor

Det planeras att bygga en server-hall för It-enheten samt nya lokaler för denna verksamhet på befintlig parkeringsplats bredvid Stora Holmens barnmottagning, för runt 300 miljoner.

Undran: varför inte utnyttja redan existerande lokaler i A-huset, när delar av olika verksamheter flyttar in i nya H-huset, mindre kostnad för regionen samt behålla en bra central parkeringsplats för patienter och personal.

Önskar ett svar från ansvarig politiker.

”undrande skattebetalare”

Örebro

Svar direkt:

Tack för din insändare med relevanta frågor. Du berör ett antal aktuella frågor kring USÖ-området.

Med bakgrund av att It drift och It säkerhet är av största betydelse för regionens verksamheter och i synnerhet för en säker vård så bygger regionen ett nytt hus för It-enheten. Huset kommer att inrymma en ny datorhall enligt dagens höga krav gällande brandskydd, övervakning och kylanläggning. Det kommer också innehålla kontorsplatser för regionens medarbetare inom It. Detta skapar förutsättningar för en robust och säker It-drift gällande både lokaler och teknik.

Förslaget att förlägga It-enheten i A-huset låter spontant som ett bra förslag. Men dessvärre är lokalerna i A-huset inte lämpliga att inrymma en modern datorhall. A-huset byggdes i början av 1960-talet och har ett mycket omfattande renoveringsbehov gällande exempelvis isolering, avlopp, värme, ventilation etc. A-husets läge är också strategiskt för att utveckla den högteknologiska och akuta vården på USÖ-området vilket talar för att planeringen inte är lämplig för It-enheten. Regionens bedömning är att det är mer ekonomiskt fördelaktigt och leder till ett mer funktionellt resultat att bygga nytt jämfört med omfattande renovering i A-huset. En utredning kring A-huset fortsatta användning är gjord och beslut i frågan förväntas tas under 2020.

Gällande parkering så kommer det att finnas god tillgång till parkering även efter att parkeringsytan som It-huset byggs på tagits i anspråk. Detta eftersom USÖ:s parkeringshus nu är i drift. Under år 2020 kommer vi att ha överskott av parkeringar och när de inhyrda parkeringarna vid östra Södra Grev Rosengatan samt parkeringen som IT-huset byggs på försvinner i slutet av år 2020 kommer det netto finnas ca 300 fler parkeringsplatser än det funnits tidigare på USÖ-området. För att ytterligare förenkla för såväl besökare och personal på USÖ-området kommer ett anvisningssystem, som visar vilka lediga parkeringsplatser det finns på de olika parkeringarna, att installeras under år 2020.

Håkan Stålbert

Kristdemokraterna, ordförande Servicenämnden