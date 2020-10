Bygger sin drömbil – lagt ner över 2000 timmar: ”Har varit bilintresserad sen jag var en liten skitunge"

Erik Fromell är 19 år gammal och under 3 år har han jobbat med att bygga sin egen drömbil. En så kallad T-hot, vilket är en Hot Rod som är byggd med en T-Fords chassi som grund. Efter många timmars arbete börjar bygget nu bli klart för besiktning.

– Det är bara bromsrören kvar, sen är den redo för att byggbesiktigas. Men grejen med ett sånt här projekt är att det aldrig blir riktigt klart. Det finns alltid något att pilla på, säger Erik Fromell.

Eriks bilintresse började dock långt innan han tog sig an att bygga en egen bil. Eriks far, som har hjälpt Erik en del under bygget, har även han ett stort bilintresse och han byggde sin första egna bil på 80-talet.

– Jag minns när jag var en liten skitunge och satt i pappas knä och kollade i biltidningar. Det var nog där intresset väcktes på riktigt, säger Erik Fromell.

Men för tre år sedan började Erik alltså gå ännu mer i sin fars fotspår och han bestämde sig för att bygga sin egen Hot-Rod. Att det skulle bli en T-hot var det aldrig någon fråga om.

– Ford är ett favoritmärke och jag fastnade tidigt för de tidiga 60-talsbyggena, med T-Fordens höga ruta och mässingskylare, säger Erik Fromell.

Sedan dess har arbetet pågått och Erik gissar att han lagt ner någonstans mellan 2000 och 3000 timmar på bygget. Hans initiala plan var att bilen skulle vara klar till hans student i våras, men så blev inte fallet.

– Det kostar ju en hel del pengar att bygga en bil och som student är det lite svårt att ekonomin att gå ihop. Men nu satsar jag på att få den klar till maj nästa år istället, säger han.

För att hålla igång bygget och få bilen klar försöker Erik lägga minst två timmar varje dag i garaget.

– Det är nästan ett måste, annars kommer man ingenstans. Är det bara en mutter som ska skruvas dit så måste det ändå göras för att man ska komma vidare i projektet. Jag sportar inte eller något liknande, det här är min hobby och jag har inget emot att lägga ner tid på det, säger han.

Men det är inte alltid bygget går som det ska. Det finns mycket att ha tänka på när man bygger en bil. I sitt bygge använder sig Erik av delar från en hel del olika bilmärken. Dessa måste han sedan modifiera så att de ska passa med varandra. Men det är lättare sagt än gjort.

– Det är ju vissa gånger det inte har gått så bra. Att få alla delar att passa med varandra kan vara klurigt och man gör fel. Men då får man bara erkänna det och göra om tills det blir rätt, säger han.

Trots misstagen minskar inte Eriks driv. Han säger att något av det roligaste med projektet är att han har fria händer att bygga som han vill.

– Jag bygger ju min drömbil och att få bestämma och designa hur varje liten del ska se ut är jäkligt roligt.