Caliskan hoppade in och blev matchhjälte för ÖFC – efter Honkanens skada: ”Hela magen krampade”

Tidigare svenska landslagsmålvakten Dildar Caliskan har fått ny, tuff konkurrens i målet hos regerande SM-bronsmedaljören Örebro FC i år.

Av de fem första matcherna den här säsongen har finska nyförvärvet Lari Honkanen fått starta fyra. Men när Honkanen fick en smäll i mitten av andra halvlek i onsdagskvällens hemmamatch mot Djurgården hoppade Caliskan in – och blev matchhjälte.

Caliskan var stabil mellan stolparna och bidrog som vanligt lika mycket i offensiven, med långa utkast och som en femte utespelare. I 33:e minuten uppfattade han blixtsnabbt ett läge efter en räddning – och kom i ett tre mot två-läge med Senad Berisha och Miran Abdulrahman. Caliskan spelade ut bollen till Berisha, som la över den till Abdulrahman som inte fick skottläge – utan i stället spelade tillbaka till Caliskan som dundrade in bollen.

– Jag var egentligen på väg tillbaka när jag såg att Miran spelade tillbaka, och jag slog in den med vänstern. Det var inte svårare än så, säger Caliskan som avslöjar att han egentligen inte tycker om att hoppa in:

– Det är alltid extra skaderisk att hoppa in kall, framför allt eftersom jag inte bara står still i målet. Förra året drog jag baksidan en match, när jag kom in från bänken. Men det här var kul, en riktigt skön seger.

Mirza Turan ökade sedan på till 4–0 innan Salim Aly tröstmålade för Djurgården, bara 24 sekunder före full tid.

– Det var lite surt, jag vet inte vart han kom ifrån. Det var lite dåligt uppfattat av mig. Men vi ska vara glada att vi vinner med 4–1 och inte låta ett sådant mål stoppa glädjen, säger Caliskan.

Mycket runt ÖFC har på sistone nämligen handlat om problemen att göra mål. Fram till halvtid mot Djurgården hade målvakten Honkanen gjort lagets enda mål på över 2,5 matcher – 90 minuter – och första halvlek av onsdagens match var en enda lång uppradning av brända lägen. Men i andra spräckte Stefan Hannason till slut nollan, och Abdulrahman ökade på till 2–0 efter en läcker framspelning av Berisha.

Honkanen fick utgå efter att ha blivit rammad av Djurgårdens Salim Aly, och linkade in i omklädningsrummet efter matchen.

– Han fick en smäll under magen, och hela magen krampade, han kunde inte ta in luft. Men det ska förhoppningsvis inte vara någon fara inför fortsättningen, säger tränaren Jani Paananen som sedan tidigare saknar skadade Christoffer Skoog och Fredrik Johnsson.

ÖFC ligger femma i tabellen efter fem omgångar och ställs härnäst mot IFK Göteborg på bortaplan innan det är dags för derby mot ÖSK på onsdag.

Örebro FC–Djurgården 4–1 (0–0)

Målen: 1–0 (21) Stefan Hannasson, 2–0 (25) Miran Abdulrahman, 3–0 (33) Dildar Caliskan, 4–0 (38) Mirza Turan, 4–1 (40) Salim Aly.

Varningar, ÖFC: Viktor Lindqvist. Djurgården: Jonathan Hänninen Silveira.

Domare: Kastriot Gerxhaliu, Skövde.

Publik: 262.

ÖFC:s laguppställnig, målvakt: Lari Honkanen (Dildar Caliskan).

Förstafyra: Ahmad Fawaz, Filip Björklun, Alexaner Lienius, Dino Garaca.

Andrafyra: Miran Abdulrahman, Mirza Turan, Senad Berisha, Stefan Hannasson.

Tredjefyra: Nikola Erceg, Armir Bosnjakovic, Viktor Linqvist, Victor Bladh-Nilsson.