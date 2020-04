Calle Gunnarsson i oviss karantän med nyförvärvet Otis: "Det var kö som när man skulle in på Strömpis förr"

Många andra svenska NHL-stjärnor slängde sig på första bästa plan mot Europa när NHL tog beslutet att stänga ner tills vidare.

Så icke örebroaren Calle Gunnarsson och frun Josefin Gollner, som hade dottern Elise att tänka på och en bebis på väg.

– Nej, det var inte ett alternativ att sätta sig på ett plan med "Jossan" höggravid och dessutom med en tvååring som rör allt hon kommer åt. Det kändes lite för nervigt, så vi blev kvar, det var inte tal om annat. Och allt har gått jättebra med förlossningen, även om det var lite speciella åtgärder på sjukhuset. Vi fick just inte lämna rummet på 24 timmar, och all personal hade skyddsutrustning och sånt, berättar Calle.

De var hemma något dygn efter att Otis kommit till världen, och där har familjen i praktiken stannat sedan dess.

– Det har gått, vad är det, nio dagar nu, och det är så tråkigt i längden. Visst, vi kan vara lite ute trädgården, gå någon promenad, men allt är verkligen stängt. Inte ens parkerna här omkring är öppna, så det är en väldigt speciell situation.

Restriktionerna är betydligt hårdare i USA än i Sverige.

– Jag var nere till mataffären i dag, och det var kö som när man skulle in på Strömpis förr. De släppte bara in 20 personer i taget affären, och ingång på utgång. Plus att man var tvungen att hålla avstånd i kön. Det tog sin tid, men det är som det är. Man har ju inte särskilt mycket att göra om dagarna, så det blir mycket att jag leker med Elise och "Jossan" tar hand om och matar Otis.

Inte så kul för en tvååring att vara inne hela dagarna?

– Nej, men hon grejar det bra. Det är nog jobbigare för lite äldre barn, tror jag.

NHL-säsongen är alltså avbruten, men inte avslutad. Calles St Louis Blues, som i somras lyfte Stanley Cup-bucklan för första gången i klubbens historia, ligger på andra plats i NHL-tabellen. Bara Boston Bruins, fjolårets finalmotståndare, har tagit fler poäng på runt 70 omgångar av grundspelet.

Laget är definitivt tillräckligt starkt för att ha en bra chans att försvara titeln.

Men ovissheten är stor. Ska säsongen spelas klart när det är möjligt? När tas ett beslut?

– Just nu finns inget annat beslut. De säger fortfarande att tanken är att det ska spelas klart, att det kan bli i en förkortad variant. Men det är så klart långtifrån säkert att det går att genomföra, så just nu är man i en rätt konstig situation. Det är inte semester, men man kan inte heller träna normalt, och man vet inte om eller när det blir spel. Det är ganska påfrestande mentalt, svårt att motivera sig. Det vore skönt att få någon sorts besked, säger Calle.

Så vad gör du för att ändå hålla igång, om det plötsligt blir spel igen om några veckor?

– Det har blivit en del träning hemma, vi har en springvagn så jag kan ta med Elise ut runt kvarteret. Och så har jag beställt hem träningsgrejer som ska komma i dagarna, då att jag kan köra mer vanlig styrketräning utöver med kroppsvikten. Vi får inte vara i arenan, alla gym är stängda, så det är enda alternativet.

Gunnarsson sitter på ett kontrakt över nästa säsong också, skrev ett nytt tvåårsavtal med Blues efter triumfen i våras.

– Det känns ju ännu bättre nu, att inte behöva ha den ovissheten hängande över sig också. Det hade varit jäkligt jobbigt.

Med en nyfödd i familjen är det lite extra surt att sitta i karantän.

– Jo, det är klart att familjen där hemma gärna vill komma och hälsa på, men det går ju inte som läget är. Nu får vi först och främst se hur det går med ligan, men om de blåser av den så lär vi ändå inte kunna åka hem den närmaste månaden. Det blir fokus på bebis och familj under tiden.

Carl Gunnarsson

Ålder: 33.

Familj: Hustrun Josefin, dottern Elise och sonen Otis.

Bor: St Louis, USA.

Klubbar: HC Örebro, Linköping, Toronto Maple Leafs, St Louis Blues.

Statistik: NHL: 617 matcher, 136 poäng (30+106). Stanley Cup-slutspel: 62 matcher (1+5). SHL: 150 matcher (10+19). Allsvenskan: 80 matcher (3+16). A-landskamper: 36 (3+6). VM-matcher: 24 (3+3).

Meriter: En Stanley Cup-titel (som förste örebroare någonsin), ett VM-silver och två VM-brons.