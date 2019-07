Calle Gunnarsson om skadorna som höll på att avsluta NHL-karriären: ”Det var jävligt svårt att hålla humöret uppe”

Precis som för laget var säsongen också en bergochdalbana för Gunnarsson själv. För ett år sedan opererade han både höft och knä, men efter en rehabperiod var han redo för spel igen när säsongen drog igång.

– Det var sista året på kontraktet och jag hade som mål att jag skulle få ett till. Jag skulle bevisa att man kan ta sig tillbaka efter något så tufft. Jag spelade två matcher i AHL och knät och höften kändes skitbra.

Därefter hann han göra sju matcher i NHL innan oturen var framme och han åkte på en handledsskada.

– Man känner "det är inte sant liksom". Sen tog det mycket längre tid än vi trodde och när jag kom tillbaka igen, så pajar handleden en gång till. Det var i stort sett samma grej och då började vi prata med läkaren om vi skulle operera eller inte. Men skulle man operera hade jag missat resten av säsongen och då fanns ingen chans att spela till sig ett nytt kontrakt, så vi fick testa att gipsa.

Till de sista sju grundseriematcherna var Gunnarsson tillbaka, men när slutspelet drog igång fick han inleda på läktaren.

– Jag hade gjort vad jag kunde, men det såg väl inte så bra ut för nytt kontrakt just då. Sen fick jag kom in och spela och vi gick vidare. Sen spelade jag hela nästa runda innan jag var på bänken igen under de första matcherna mot San Jose. Därefter fick jag lira resten och det var min räddning att hela slutspelet kändes skitbra med alla skador och jag kunde spela som jag ville. Sen att vi vinner hjälper ju ganska mycket om man ska skriva nytt. Nu blev det så och jag är skitnöjd, men det var jäkligt mycket och det var tufft. December, januari och februari var inte helt kul.

Vad tänkte du då kring framtiden?

– Jag snackade med agenten och han sa "vad tror du om nästa år?". Jag hade ingen lust att prata om det. Det som är grejen med skador är att det är jävligt svårt att hålla humöret uppe. Man blir jäkligt nere och man hamnar i en ond cirkel som är svår att ta sig ur. Då att hålla på att prata om nästa år och att man kanske inte kommer att vara i Nordamerika var det sista jag behövde. Jag sket i det, försökte ta mig tillbaka och så fick vi ta det senare. Sen snackade vi efteråt och då såg det lite ljusare ut. Men nej, det var inget kul att tänka på det. Man vill ju avsluta på sina egna villkor att ”nu är jag redo att dra till Europa eller dra hem” eller vad man nu ska göra. Då att sitta med trötta skador och inte få någonting hade varit kasst.

Som bekant slutade säsongen dock i eufori. Gunnarsson klev fram med matchavgörande prestationer som assisten till Ryan O'Reillys segermål i match fyra och brytningen på mållinjen i match fem. Men framförallt var han den absolut största huvudrollsinnehavaren i match två när han avgjorde med ett slagskott i förlängningen.

– Det blir lite extra magi på det hela. Om man vinner är det skit samma egentligen, men personligt att få göra såna grejer är helt fantastiskt. Det är många andra som ofta står i strålkastarljuset, men jag brukar inte vara den. Att då få hela den uppmärksamheten, speciellt i en final... Det är så mycket media och cirkus. Det var bara positivt och jäkligt kul. Att kolla tillbaka på det om några år – på bilder att man gjorde det målet är ju jäkligt mäktigt att tänka på.

Kan du känna känslan om du tänker tillbaka på ögonblicket?

– Det händer så jäkla fort. Man hinner knappt se den gå in innan man ser alla hoppas över bänken. Skitkul och sedan var det bara in i cirkusen. Det är hit och dit och på hela den kvällen var det knappt att man sov någonting. Det var bara kul, kul, kul och sedan försöker man tona ner sig själv dagen efter och komma tillbaka till att vi inte vunnit något än.

Man vet att man är den sista som nuddar pucken, det är en rätt mäktig känsla.

– Sen när det är övertid, så är det "pang klart". Du behöver inte vänta på någon klocka, utan du bara vet att det är det sista som händer. Det är så jäkla definitivt och det är så coolt. Man vet att man är den sista som nuddar pucken, det är en rätt mäktig känsla.

